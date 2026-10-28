Historiker über Kasachstan: „Sie verstanden sich als Herrscher der Steppe“

Kasachstan gewinnt geopolitisch an Bedeutung, doch die Geschichte des zentralasiatischen Landes ist in Europa noch wenig bekannt. In seinem neuen Buch „Geschichte Kasachstans“ beleuchtet der Osteuropahistoriker Robert Kindler die Entwicklung des Landes, von den nomadischen Gesellschaften der eurasischen Steppe über die stalinistische Hungersnot und sowjetische Deportationen bis zur Unabhängigkeit 1991. Im Interview erklärt er, warum die Aufarbeitung dieser Vergangenheit schwierig ist und welche Rolle historische Erinnerung für die nationale Identität Kasachstans spielt. Zudem spricht er über das sensible Verhältnis zu Russland.

Nomaden und Großreiche: Wie Kasachstan zwischen Russland und China navigierte

Herr Kindler, wie gehen Historiker damit um, wenn unterschiedliche Seiten dasselbe historische Ereignis der kasachischen Geschichte völlig verschieden darstellen?



Zunächst müssen wir prüfen, ob Quellen plausibel sind und ob sich aus unterschiedlichen Befunden ein stimmiges Bild ergibt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Quellen interessengeleitet verfasst sein können.



Ein Beispiel ist das Verhältnis zwischen den Kasachen und dem Russischen Imperium im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts. Aus der Perspektive St. Petersburgs unterwarfen sich die Kasachen oder Teile von ihnen der russischen Krone. Die kasachische Seite konnte dieselben Vereinbarungen dagegen als Bündnis verstehen.



Meine Aufgabe als Historiker ist nicht unbedingt, zu entscheiden, wer recht hatte. Ich möchte vielmehr die unterschiedlichen Wahrnehmungen beschreiben und verständlich machen, welche Folgen sie hatten. Wenn zwei Seiten grundverschiedene Vorstellungen davon haben, was eine Vereinbarung bedeutet, ziehen sie daraus auch unterschiedliche Schlussfolgerungen. Daraus können wiederum Konflikte entstehen.

Die Geschichte Kasachstans ist umstritten und komplex. Robert Kindler liefert mit seinem Buch einen kompakten Einblick. © Copyright: xDreamstimexYurasovax

Kasachstan lag über Jahrhunderte zwischen mächtigen Reichen wie Russland und China. Welche Rolle spielten die Beziehungen zwischen nomadischen und sesshaften Gesellschaften? Lässt sich daraus eine Verbindung zur heutigen multivektoralen Außenpolitik Kasachstans ziehen?



Die grundlegende Frage ist, wie sesshafte und nomadische Gesellschaften miteinander umgehen. Häufig wird die Geschichte so erzählt, dass sesshafte Reiche in Zentralasien expandieren und nomadische Gesellschaften schließlich unterwerfen. Das entspricht aber nicht unbedingt der Perspektive der nomadischen Eliten. Sie verstanden sich selbst als Herrscher der Steppe und beriefen sich teilweise auf ihre Abstammung von Dschingis Khan.



Zunächst ging es innerhalb der Steppengesellschaften um Herrschaft und Dominanz. Zugleich entwickelten sich vielfältige Beziehungen zu sesshaften Nachbarn. Man handelte miteinander, ging Bündnisse ein und kämpfte gegeneinander. Diese Beziehungen waren also nicht auf Unterwerfung oder Abwehr beschränkt.



Eine direkte Kontinuität zur heutigen multivektoralen Außenpolitik würde ich allerdings nicht ohne Weiteres annehmen. Dafür müsste man genauer untersuchen, welche historischen Erfahrungen tatsächlich in die heutige Politik einfließen.

Bernhardt Link - Fotostudio Farbtonwerk Zur Person Robert Kindler ist Professor für die Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas an der Freien Universität Berlin. Neben der Geschichte Zentralasiens forscht er insbesondere zur Geschichte des Russischen Imperiums und der Sowjetunion. 2026 erschien sein Buch „Geschichte Kasachstans“ bei C.H. Beck.

Warum die Tragödie von 1930 bis 1933 kaum bekannt ist

Die Hungersnot der frühen 1930er-Jahre ist außerhalb Kasachstans vergleichsweise wenig bekannt. Was geschah damals, und warum ist die Erinnerung daran weniger präsent als etwa die an die Hungersnot in der Ukraine?



Die Hungersnot entstand im Wesentlichen durch drei miteinander verbundene Maßnahmen: die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, die Enteignung wohlhabender Viehhalter und den Versuch, die nomadische beziehungsweise halb nomadische Bevölkerung zur Sesshaftigkeit zu zwingen. Hinzu kamen extreme staatliche Planvorgaben für die Lieferung von Getreide, Fleisch und anderen tierischen Produkten.



Die Folgen waren verheerend. Nach soliden Schätzungen kamen etwa 1,5 Millionen Menschen ums Leben. Hinzu kamen zahlreiche Erkrankte und Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Auch die wirtschaftliche Grundlage der Region, insbesondere die Viehzucht, wurde weitgehend zerstört.



Dass diese Hungersnot im europäischen Gedächtnis weniger präsent ist, hat verschiedene Gründe. In der Ukraine wurde die Erinnerung an die Hungersnot über Jahrzehnte auch von Exilgemeinschaften wachgehalten und später zu einem wichtigen Bestandteil der nationalen Identität. Für Kasachstan gab es keine vergleichbare Emigrationsöffentlichkeit. Die Erinnerung wurde vor allem in den Familien weitergegeben, denn öffentlich über das Geschehene zu sprechen, war lange nicht möglich.



Hinzu kommt, dass die kasachische Führung lange vorsichtig mit dem Thema umging. Die Hungersnot wurde eher als große Tragödie dargestellt, die über das Land gekommen sei. Das vermied eine allzu starke Belastung der Beziehungen zu Moskau.

Das Akmolinsk-Lager in Astana wurde bekannt als berüchtigtes Frauenlager im Gulagsystem. Hier wurden die Ehefrauen von Staatsfeinden der Sowjetunion eingesperrt. © Mikolaskova Lucie/imago

Stalins Deportationen: Koreaner, Polen, Deutsche

Kasachstan wurde während der Sowjetzeit zu einer ethnisch äußerst vielfältigen Republik. Wie kam es dazu?



Die Veränderungen begannen bereits im Russischen Imperium mit der Ansiedlung von Bauern aus verschiedenen Teilen des Reiches. Besonders tiefgreifend waren dann die Entwicklungen unter Stalin. Zunächst wurden im Zuge der Kollektivierung sogenannte Kulaken deportiert. Später folgten Deportationen ethnisch definierter Gruppen, darunter Koreaner aus dem Fernen Osten und Menschen aus polnischen Grenzregionen. Während des Zweiten Weltkriegs kamen unter anderem die Wolgadeutschen und Tschetschenen hinzu. Außerdem wurden Menschen und Betriebe aus frontnahen Gebieten evakuiert.



Eine weitere große Migrationsbewegung war die sogenannte Neulandkampagne unter Nikita Chruschtschow in den 1950er-Jahren. Hunderttausende junge Menschen kamen in die Steppe, um dort Landwirtschaft aufzubauen.



Zusammengenommen führte das dazu, dass die ethnischen Kasachen lange Zeit weniger als die Hälfte der Bevölkerung der Sowjetrepublik ausmachten. Dazu trug auch die Hungersnot bei, die enorme Bevölkerungsverluste verursachte. Dass die Titularnation einer Sowjetrepublik nicht die Bevölkerungsmehrheit stellte, war ein ungewöhnlicher Fall. Diese demografische Entwicklung war eine direkte Folge von Repression, Hungersnot und erzwungener, aber auch freiwilliger Migration.

Autoritäre Herrschaft, Rohstoffe und soziale Konflikte

Wie hat sich Kasachstan seit der Unabhängigkeit entwickelt – politisch und wirtschaftlich?



Eine wichtige Rolle spielte die personelle Kontinuität an der Spitze. Nursultan Nasarbajew war der letzte Sekretär der Kommunistischen Partei Kasachstans und wurde anschließend der erste Präsident des unabhängigen Staates. Unter seiner Führung entstand über Jahrzehnte ein zunehmend autoritäres Herrschaftssystem.



Für viele Menschen bedeutete dieses System nach den turbulenten Jahren am Ende der Sowjetunion zunächst auch Stabilität und Erwartungssicherheit. Zugleich gab es erhebliche Repressionen gegen die Opposition und Machtkämpfe innerhalb der politischen Elite. Anders als manche Beobachter befürchtet hatten, kam es jedoch nicht zu großen, das Land destabilisierenden ethnischen Konflikten.



Wirtschaftlich durchlief Kasachstan in den 1990er-Jahren eine schwere Krise, weil die eng verflochtenen Produktions- und Handelsbeziehungen der Sowjetunion auseinanderbrachen. Der anschließende Aufschwung hing wesentlich mit den Rohstoffvorkommen zusammen. Internationale Konzerne investierten vor allem in die Ölindustrie und bauten die dafür notwendige Infrastruktur auf.



Vom wachsenden Wohlstand profitierten allerdings nicht alle gleichermaßen. Neben dem Reichtum der Eliten entstanden in den Städten auch prekäre Lebensverhältnisse. Die sozialen Spannungen verschwanden nicht, sie traten unter anderem bei den Protesten und Unruhen von 2011 und Januar 2022 deutlich hervor. Die Geschichte des postsowjetischen Kasachstans lässt sich deshalb auch als eine Geschichte wiederkehrender Konflikte erzählen, in denen sich politische Forderungen und soziale Unzufriedenheit miteinander verbinden.

Futuristisch und monumental: Astana wurde mithilfe der Einnahmen aus Öl- und Gasexporten in der nordkasachischen Steppe erbaut. © Imo/photothek.net/imago

Gretchenfrage: Wie umgehen mit Russland?

Welche Rolle spielt Geschichte heute für die nationale Identität Kasachstans und für das Verhältnis zu Russland?



Die kasachische Führung stand nach der Unabhängigkeit vor der Aufgabe, eine eigene nationale Geschichtserzählung zu entwickeln. Das unterscheidet Kasachstan nicht grundsätzlich von anderen Staaten, die sich neu formieren. Gesucht werden historische Bezugspunkte, die dem Staat Legitimität verleihen und ein Gefühl gemeinsamer Identität vermitteln.



Dabei geht es einerseits darum, die lange Geschichte von Staatlichkeit und Selbstbehauptung in der kasachischen Steppe hervorzuheben. Historische Herrscher und Figuren wie der sogenannte „Goldene Mann“ spielen in dieser Erzählung eine Rolle. Andererseits ist die kasachische Geschichte immer auch eng mit der Geschichte der Nachbarn verbunden – vor allem mit Russland. Dabei muss die Führung sowohl auf die Empfindlichkeiten Moskaus als auch auf die ethnisch vielfältige Bevölkerung des eigenen Landes Rücksicht nehmen.



In den vergangenen Jahren lässt sich eine stärkere Betonung der ethnisch kasachischen Komponente beobachten. Wie weit diese Entwicklung gehen kann, ist allerdings umstritten. Eine umfassende staatliche Geschichtserzählung zu etablieren, ist kompliziert, weil sie einen verbindlichen Anspruch erhebt und damit politische Konflikte auslösen kann.



Die Geschichte ist deshalb ein heikles Feld für die kasachische Führung. Das zeigte sich auch, als Präsident Kassym-Schomart Tokajew bei einem Treffen mit Wladimir Putin die Geschichte Kasachstans und Russlands als weitgehend konfliktfrei beschrieb. Eine solche Darstellung steht in deutlichem Kontrast zu vielen historischen Erfahrungen. Dass kasachische Historikerinnen und Historiker sich dazu öffentlich kaum äußerten, verdeutlicht, wie schwierig die Auseinandersetzung mit diesen Fragen sein kann. Wer sich festlegt, macht sich sichtbar – und das kann in einem autoritären System problematisch sein.

Auch ein Teil der russisch-kasachischen Geschichte: Juri Gagarin startete 1961 seine legendäre Reise in den Kosmos aus der kasachischen Steppe im Kosmodrom Baikonur. © stock&people/imago

Warum historische Quellen oft lückenhaft sind

Was macht es schwierig, die Geschichte Kasachstans zu rekonstruieren?



Ich würde nicht unbedingt sagen, dass diese Geschichte schwieriger ist als andere. Man muss vielmehr mit anderen Mitteln und Methoden arbeiten. Nomadische Gesellschaften haben weniger schriftliche Quellen hinterlassen, die sich mit den Methoden der klassischen Geschichtswissenschaft auswerten lassen. Deshalb spielen archäologische Überreste und die Ergebnisse anderer Disziplinen eine größere Rolle. Wichtig ist außerdem der Blick von außen, etwa auf die Beziehungen nomadischer Gesellschaften zu ihren sesshaften Nachbarn.



Für die frühere Geschichte der eurasischen Steppe stütze ich mich deshalb ausdrücklich auf die Forschung von Spezialistinnen und Spezialisten. Man muss sich auch bewusst machen, dass viele der verfügbaren Quellen fragmentarisch sind und aus einer bestimmten Perspektive heraus entstanden sind.

In Deutschland wächst das Interesse an Kasachstan und seinen Nachbarn. Wie sind Sie von Osteuropa zur Geschichte Zentralasiens gekommen?



Ich bin ein bisschen durch Zufall nach Zentralasien gekommen. Nach dem Studium habe ich überlegt, ob ich promovieren möchte, und bekam das Angebot, ein Thema zur Zwangssesshaftmachung der Nomaden im ausgehenden Zarenreich zu bearbeiten. Daraus hat sich meine Beschäftigung mit der Region entwickelt. Später habe ich ein Buch über den Stalinismus in Kasachstan geschrieben.



Meine Perspektive war dabei immer die eines Osteuropahistorikers. Ich habe Zentralasien und insbesondere Kasachstan als Teil des Russischen Imperiums beziehungsweise der Sowjetunion betrachtet, ohne die Besonderheiten der Region aus dem Blick zu verlieren. Heute interessiert uns Zentralasien am Osteuropa-Institut der FU Berlin auch aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven. Gegenwärtig beobachten wir neben dem wachsenden wissenschaftlichen Interesse an der Region auch eine zunehmende Aufmerksamkeit für Zentralasien in Politik und Wirtschaft.

Robert Kindler: Geschichte Kasachstans. Vom Land der Nomaden zum Staat der Steppe. C.H. Beck, München 2026. 320 Seiten, 19,90 Euro

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