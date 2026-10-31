Die Frauen des 1. FC Union Berlin gewinnen im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den HSV und stehen erstmals in der Klub-Historie im Viertelfinale.

Ein historischer Erfolg für den 1. FC Union Berlin und Trainerin Marie-Louise Eta: Nach dem 4:3 (3:3, 0:2)-Erfolg nach Verlängerung gegen den Hamburger SV stehen die Unionerinnen erstmals im Viertelfinale des DFB-Pokals. Im Hamburger Volksparkstadion krönten die Eisernen eine tolle Aufholjagd in Unterzahl mit dem Einzug in die nächste Runde.

Eta bringt Mittelfeldspielerin für Stürmerin

Nachdem sich beide Teams erst am vergangenen Sonntag ein Torspektakel boten und sich im Bundesligamatch mit 4:4 trennten, nahm Eta eine Veränderung in ihrer Startelf vor. Stürmerin Sophie Weidauer nahm auf der Bank Platz. Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe durfte stattdessen beginnen.

Marie-Louise Eta im Hamburger Volksparkstadion © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/TonhÃ¤user

HSV geht früh in Führung

Am Sonnabend kamen allerdings die Hausdamen besser ins Spiel. Schon in der 10. Minute ging der HSV durch ein Tor von Camilla Linberg in Führung. Der Ball war zuvor durch den Strafraum der Eisernen geflippert, von Lia Kambers Gesicht dann zur Hamburger Stürmerin gesprungen, die zum 1:0 einschoss.



Die Unionerinnen hatten selbst Schwierigkeiten, vors Tor zu kommen. Ein Distanzschuss von Jill Jannsens war nach fast einer halben Stunde der erste gefährliche Abschluss der Eisernen. Kapitänin Samantha Steuerwald versuchte es nach der folgenden Ecke per Kopf, traf aber nur über das Tor.

HSV legt nach, Union zu ungefährlich

Besser machte es auf der anderen Seite wieder der HSV. Nach einem Angriff der Hanseatinnen versuchte Gräwe zu klären. Der Ball blieb aber hängen und landete bei Paulina Bartz, die Nadine Böhi mit einem Flachschuss ins rechte Eck überwinden konnte (33.).



Ein Déjà-vu für Union: Schon im Bundesligaspiel am vorigen Sonntag hatte es 2:0 für Hamburg gestanden – wieder lief Union also einem klaren Rückstand hinterher.



Kamber hatte vor der Halbzeit noch die Möglichkeit, diesen zu verkürzen. Die Schweizerin kam zwar an Keeperin Julia Baum vorbei, verfehlte aus spitzem Winkel dann aber das Tor.



Insgesamt blieb das Team von Trainerin Marie-Louise Eta zu ungefährlich. Oft versuchten die Außenspielerinnen es über Flanken, die meist zu ungenau kamen. Eine richtige Zielspielerin fehlte aber auch im Strafraum.

HSV bleibt gefährlicher als Union

Auch nach der Pause waren es vor allem die Gastgeberinnen, die Gefahr fürs Tor entwickeln konnten. Linberg scheiterte per Freistoß knapp (57.).



Dann konnte Union-Torhüterin Nadine Böhi einen Distanzschuss von Magou Doucoure gerade so übers Tor lenken (58.).

Goldenes Händchen: Eta-Wechsel bringen die Wende

Eta reagierte mit gleich drei Auswechslungen. Sophie Weidauer, Dina Orschmann und Jella Veit kamen neu ins Spiel – Wechsel, die sich sofort auszahlen sollten. Denn Veit war es, die wenige Minuten nach ihrer Einwechslung den Anschlusstreffer erzielte (67.).



Und nur fünf Minuten später stand es tatsächlich 2:2. Judit Pujols machte es noch genauer als auf der anderen Seite vorher Linberg und traf per Freistoß zum Ausgleich – ihr erstes Tor für Union (72.). Und gleich war es unglaublich wichtig.

Judit Pujols traf zum ersten Mal für den 1. FC Union Berlin. © IMAGO/Oliver Baumgart/IMAGO/foto2press

Union wollte nun auch das dritte Tor. Lina Hausicke und Dina Orschmann ließen Möglichkeiten zur Führung aus. Nele Bauereisen, die schon beim 5:0 in der vorherigen Pokalrunde zur Matchwinnerin wurde, nutzte ihre Chance dann aber zum 3:2 (80.). Plötzlich war der historische Erfolg für Union Berlin ganz nah.

HSV trifft in letzter Minute zum Ausgleich

Die mitgereisten Union-Fans warteten nur noch darauf, dass die Zeit ablaufen würde. Doch auch Hamburg kam noch einmal zurück – und wie. Jonna Wrede zog aus 30 Metern noch einmal aufs Tor. Und traf in der 3. Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich.



Es ging in die Verlängerung. Wie beim 4:4 in der Liga lieferten sich beide Teams auch im Pokal ein packendes Duell. Diesmal mit 30 Minuten Zusatz für die Fans, die, wenn sie Rot trugen, gut darauf hätten verzichten können.

Gelb-Rot für Kapitänin: Steuerwald fliegt vom Platz

In der Verlängerung war Union zunächst die bessere Elf, musste dann aber einen Rückschlag verkraften: Kapitänin Samantha Steuerwald sah ihre zweite gelbe Karte am Sonnabend. Das ergab in Summe Gelb-Rot und den Platzverweis für die Verteidigerin.



Doch auch in Unterzahl schafften es die Eisernen noch einmal nach vorne. Nele Bauereisen bekam den Ball hinter der Mittellinie, zog aufs Tor zu und um HSV-Torhüterin Baum herum und traf aufs nun leere Tor zum 4:3.



Die Entscheidung. Die Unionerinnen gewannen das Spiel und durften den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals feiern. Sie haben damit Vereinsgeschichte geschrieben.

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