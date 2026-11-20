Der Senat will den NS-Bunker an der Voßstraße für einen Neubau beseitigen lassen. Doch selbst die eigenen Fachleute halten einen Erhalt offenbar für möglich.

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Am Zaun in der Voßstraße bleibt selten jemand stehen. Dahinter liegt eine Brache, Gras über kleinen Schuttbuckeln, Pfützen, in denen sich die Fenster der Plattenbauten spiegeln. Die Besuchergruppen ziehen daran vorbei, hinüber zum Stelenfeld. Nichts verrät, dass an dieser Straße einmal eine Fassade von mehr als vierhundert Metern Länge stand, gebaut, damit jeder, der sie betrat, um einige Zentimeter schrumpfte. Hier, in Hitlers Arbeitszimmer, musste in einer Märznacht 1939 der tschechische Präsident der Besetzung seines Landes zustimmen. Hier kündigte Hitler im Mai der Spitze der Wehrmacht den Überfall auf Polen an.

Unter dem Gras liegt, was davon übrig ist, sein Boden gut vier Meter unter der Straße. Auf Fotografien, die der Verein Berliner Unterwelten 2007 von dort unten mitgebracht hat, steht Grundwasser in langen Fluren, so reglos, dass sich die Türöffnungen darin doppeln. Auf einer Stahltür steht in Fraktur „Reichsrundfunk 19“. Es ist der sogenannte Große Bunker der Neuen Reichskanzlei. Der Senat will ihn abreißen lassen.

Ich bin Mitgliedervertreterin der Berliner Unterwelten, ich spreche also nicht von einem neutralen Punkt aus. Gerade deshalb will ich versuchen, diesen Streit von seinen Unschärfen zu befreien. Denn ich glaube, dass es eine Lösung gibt, und die Akten des Senats legen sie selbst nahe.

Der Führerbunker ist eine andere Anlage

In vielen Schlagzeilen heißt der Ort „Hitler-Bunker“. Das Wort legt einen Schatten über ihn, der ihm nicht gehört. Der Führerbunker lag gut hundert Meter weiter nördlich, über ihm parken heute Autos. Der Große Bunker liegt unter dem einstigen Mitteltrakt, dort, wo bis zum Abriss der Ruine die Marmorgalerie und Hitlers Arbeitszimmer standen. Die Propaganda pries ihn als öffentlichen Luftschutzraum für zweitausend Volksgenossen, ab 1940 wurden achtzehn seiner Räume Kindern und Schwangeren angeboten. Juden und ausländischen Zwangsarbeitern war der Zutritt zu Luftschutzbunkern verboten. Im April 1945 operierten in diesem Bunker Ärzte in einem Notlazarett Verwundete. Das Landesdenkmalamt nennt ihn Täterort und Schutzort zugleich. Genau das macht ihn so wertvoll für die Aufklärung.

Der Senat spricht öffentlich von einem „sehr kleinen Teil“ eines Bunkers, der der Fahrbereitschaft gedient habe. Hier geraten zwei Anlagen durcheinander. Den Bunker der Fahrbereitschaft, den sogenannten Fahrerbunker, gibt es tatsächlich. Er liegt bis heute verschlossen unter dem einstigen Garagenhof im Westteil der Reichskanzlei und steht unter Denkmalschutz. Der Bunker an der Voßstraße ist ein anderer. Die Denkmalbewertung des Landesdenkmalamts beschreibt hier die erhaltene Westhälfte des Großen Bunkers, rund 59 mal 30 Meter, mit Fluren, Türen, Gasschleusen und zwei Zugängen zur Straße. Nach den Unterlagen der Berliner Unterwelten sind das rund 45 Prozent der Anlage mit etwa 1.250 Quadratmetern Nutzfläche.

Stahltür im Großen Bunker der Reichskanzlei © Reiner Janick/Berliner Unterwelten e.V.

Die Empfehlung lautet: Denkmalbehörden einbeziehen

Auf eine Anfrage nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz, gestellt über die Plattform „Frag den Staat“, hat die Verwaltung den Schriftverkehr zwischen Senatsverwaltung, Landesdenkmalamt und Bezirk herausgegeben. Ich habe ihn gelesen. Er liest sich wie das Protokoll eines Missverständnisses.

Im September 2025 stellte das Landesdenkmalamt den Denkmalwert fest. Die Überbauung sei technisch möglich, der Bunker liege rund 25 Meter hinter der Straßenflucht, ein ebenerdiger Neubau an der Straße bleibe machbar. Ein statisches Vorgutachten, das der Verein eingeholt hat, kommt zum selben Schluss. Im Oktober 2025 prüften die Juristen der Senatsverwaltung selbst. Ihr vorläufiges Ergebnis: Die Verträge, die das Land 2013 mit der damaligen Grundstückseigentümerin schloss, verpflichten nicht zum Abriss, sie nennen ausdrücklich auch „sonstige geeignete“ Maßnahmen. Der Bebauungsplan erlaube eine Überbauung. Treffe der Denkmalwert zu, bestehe der Schutz von Gesetzes wegen, die Eintragung sei dann Pflicht. Schadensersatzansprüche seien nicht ersichtlich. Die Empfehlung lautete, die Denkmalbehörden einzubeziehen.

Drei Monate später, im Januar 2026, wies die Senatsbaudirektorin das Landesdenkmalamt an, den Bunker nicht einzutragen. Zur Begründung nannte sie vertragliche Verpflichtungen und den Vertrauensschutz der Bauherrin. Ich unterstelle niemandem böse Absicht. Aber eine Entscheidung, die gegen den Rat der eigenen Juristen und der eigenen Fachbehörde fällt, sollte die Stadt noch einmal genau ansehen.

Blick über das Gelände an der Voßstraße © John Macdouball/AFP

Die Sorge vor dem falschen Publikum

Bausenator Christian Gaebler fürchtet, der Bunker könne „womöglich noch zum Wallfahrtsort“ werden. Ich nehme diese Sorge ernst. Doch seit Jahrzehnten erklären Dokumentationen auf dem Obersalzberg und die Topographie des Terrors auf dem Gelände der Gestapo-Zentrale, was dort geschah. Sie sind keine Pilgerstätten geworden, weil man sie nicht dem Schweigen überlassen hat. Wallfahrten nähren sich vom Ungesagten, von der verschlossenen Tür. Am Parkplatz über dem Führerbunker stehen Tag für Tag Menschen vor einer einzigen Tafel und suchen den Asphalt ab nach etwas, das nicht mehr da ist. Was man zuschüttet, verschwindet nicht. Es wandert in die Legende.

Als Anfang der Neunzigerjahre Bunkerreste auf dem Gelände der Reichskanzlei zutage traten, warnte die Jüdische Gemeinde vor genau dieser Gefahr. Das ist heute anders. Heute gehört die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, deren Stelenfeld nur wenige Schritte entfernt liegt, zu denen, die für den Erhalt eintreten. Das sollte beim Senat Gewicht haben.

Was der Erhalt kostet

Berlin braucht Wohnungen, und niemand will die 66 geplanten verhindern. Die Eigentümerin hat ihre Einwände gegen den Erhalt beziffert. Ein Neubau auf dem Bunker hebe das Erdgeschoss um anderthalb Meter, das oberste Geschoss falle weg, ebenso 38 von 47 Stellplätzen. Mehrkosten und Einnahmeverluste summiert sie auf rund 27 Millionen Euro. Das Landesdenkmalamt hielt die Behauptung, ein Erhalt mache das Vorhaben unwirtschaftlich, schon zuvor für nicht plausibel. Diese Zahlen verdienen eine unabhängige Prüfung, keine Schlagzeile.

Und sie lassen sich verkleinern. Der Senat hat ohnehin in Aussicht gestellt, das Bürohaus höher bauen zu lassen, als der Bebauungsplan erlaubt. Warum nicht genau um die anderthalb Meter, die der Erhalt kostet? Und ob ein Haus im Herzen von Mitte, wenige Gehminuten von der U-Bahn, 47 Stellplätze braucht, darf man fragen. Und auch die Öffentlichkeit hat in dieses Grundstück bereits investiert: 2013 hat das Land den Ausgleichsbetrag für dieses Grundstück mit den Kosten der Baureifmachung verrechnet, er wird nicht erhoben.

Hinter dem Vorhaben steht nach Recherchen der Immobilien Zeitung die Familie Reemtsma, die sich seit Langem für die Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte im Nationalsozialismus einsetzt. Ihr Sprecher sagt, man unterstütze die fachliche Aufarbeitung der Grundstücksgeschichte durch ausgewiesene Experten. Das ist ein Anfang, an den man anknüpfen kann.

Wie ein Kompromiss aussehen könnte

Ich stelle mir kein Dokumentationszentrum vor. Ich stelle mir einen Neubau vor, der auf dem alten Beton ruht, und einen Abgang in wenige Räume, in denen eine Ausstellung erzählt, in denen Licht, Text und Stille genügen. Wie der Zugang verläuft, lässt sich klären, sobald alle Pläne auf dem Tisch liegen.

Der Weg dorthin ist kürzer, als er scheint. Der Senat folgt dem Rat seiner Juristen und lässt den Bunker eintragen. Das ist keine Blockade, denn das Denkmalrecht kennt die Abwägung, und dann wird sie offen geführt statt per Weisung. Das Landesdenkmalamt verlangt ohnehin, vor einem Abriss das Wasser abzupumpen und den Bunker zu dokumentieren. Dann sollte man hinsehen, bevor man entscheidet. Eigentümerin, Senat, Landesdenkmalamt, Gedenkstätten und Verein setzen sich an einen Tisch. Ein solches Gespräch ist bislang ausdrücklich nicht vorgesehen. Das ließe sich ändern. Und der Verein übernimmt, was er seit fast drei Jahrzehnten tut: Er öffnet Bunker, Tunnel und Flaktürme dieser Stadt für Besucher. Eine Ausstellung an diesem Ort traut er sich zu, damit der Erhalt keine Last wird, die man anderen vor die Tür stellt.

Was nicht nachwächst

Von der Neuen Reichskanzlei ist über der Erde nichts geblieben. Bücher können beschreiben, Fotografien zeigen, Modelle nachbilden. Aber nur der Ort selbst hat diese Kälte, die jedem in den Nacken kriecht, der unter 1,70 Metern Beton steht und begreift, für wen er gegossen wurde.

Ist er einmal herausgefräst, lässt er sich nicht zurückgießen. Eine Baugenehmigung gibt es nach Auskunft des Senats bislang nicht. Noch ist Zeit, sich an einen Tisch zu setzen.



Antje Bielfeld-Müller ist Schriftstellerin und Vorleserin und lebt in Berlin. Sie ist Mitgliedervertreterin im Berliner Unterwelten e.V., der sich für den Erhalt des Bunkers an der Voßstraße einsetzt.



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