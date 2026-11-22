Zwischen Einkaufslisten und Familienchaos liegen die Nerven schnell blank. Wir haben ein paar Gadgets ausprobiert, die die Weihnachtszeit entspannter machen sollen.

Die Plätzchen sind angebrannt, der Wunschzettel der Schwiegermutter ist verschwunden und das Geschenk für die Liebste hat der Paketbote bei irgendeinem Nachbarn abgegeben, dessen Name sich auf dem Benachrichtigungszettel leider nicht mehr entziffern lässt. Willkommen in der besinnlichsten Zeit des Jahres!

Rund 42 Prozent der Deutschen fühlen sich in den Wochen vor Weihnachten stark gestresst, in Haushalten mit Kindern sind es sogar 64 Prozent. Gründe dafür sind Weihnachtsvorbereitungen, Termine, Verpflichtungen und schlicht zu wenig Zeit für Erholung und Schlaf.



Dagegen soll nun ausgerechnet die Technik helfen, die uns mit Push-Nachrichten immer weiter antreibt. Doch halten diese Gadgets auch tatsächlich das, was sie versprechen? Wir haben es ausprobiert.

1. Gedächtnisstütze: Amazon Echo Show 11

Zimt, Puderzucker, Geschenkpapier, Batterien für das Spielzeug – der Advent ist die Zeit der Listen. Der Echo Show 11 ist so etwas wie eine Küchen-Pinnwand mit digitalem Gedächtnis. Auf Zuruf setzt Amazons Alexa Dinge auf Einkaufs- und To-do-Listen, die sich mit der App auf dem Smartphone abgleichen. Wer gerade im Supermarkt steht, sieht also, was zu Hause noch fehlt.



Beim Backen blendet das 11-Zoll-Display (1920 x 1200 Pixel) Rezepte Schritt für Schritt ein, Timer laufen gut sichtbar ab, und niemand muss mit mehligen Fingern auf dem Handy herumwischen. Ganz nebenbei ist der Echo Show 11 auch noch Smart-Home-Zentrale, Bilderrahmen und ein ordentlicher Lautsprecher.

Die wahrscheinlich beste Familien-Pinnwand für die eigene Küche: die Amazon Echo Show © Amazon

Doch bei aller Vielfalt: Das Display spiegelt leider stark, der Stoffmantel des Gehäuses ist nicht vor Dreck und Spritzwasser geschützt und die neue Sprachassistentin Alexa+ leidet noch an allerlei Kinderkrankheiten. Außerdem fehlt eine Klappe, mit der man die eingebaute Kamera mechanisch sicher abdecken könnte.



Sparfuchs-Tipp: Der kleinere Echo Show 8 kann fast dasselbe und kostet rund 60 Euro weniger. Außerdem gibt es rund um Aktionstage, etwa am Black Friday, immer wieder satte Rabatte: So kostete der Show 11 im Juni beispielsweise nur 155 Euro.



Fazit: Die beste Familien-Pinnwand, die man sich in die Küche stellen kann – solange sie Abstand zu Herd und Spüle hat (Preis: ca. 270 Euro).

2. Retter in der Not: Toniebox 2

„Mir ist langweilig.“ Diese drei Worte sorgen bei Eltern gerne mal für Panik. Die Toniebox 2 ist da oft der Retter in der Not. Stellt man eine Spielfigur auf den Würfel, startet ein Hörspiel; über die beiden Stoffohren wird die Lautstärke geregelt.



Der Akku liefert knapp zehn Stunden Abspielzeit, ein eingebauter LED-Ring dient als Nachtlicht mit Schlaf-Timer und Sonnenaufgangswecker. Neue Hörspiele werden als Figuren für je ca. 17 Euro gekauft, für rund 25 Euro gibt es Spiele und Quizze, die ohne Bildschirm auskommen.

Die Toniebox 2 erschafft zwar keine Ruhe, beschäftigt aber die Kids für eine Weile. © Toniebox

Der Klang der Box ist kräftig und klar – was gerade in der stillen Zeit nicht immer ein Vorteil sein muss. Denn einen Kopfhöreranschluss gibt es leider nicht. Hinzukommt, dass die Spiele zwar lustig sind, kleinere Kinder sie aber nur bedingt allein spielen können.



Weiterer Haken: Um Hörspiele ohne aktive Internetverbindung abspielen zu können, müssen sie zuerst auf die Box geladen werden. Spontane Ausflüge zu Oma sollten also besser im heimischen Wlan vorbereitet werden. Pluspunkt: Die Box spielt auch alle Hörspiele ab, die für die erste Generation der Toniebox gekauft wurden.



Fazit: Der Kassettenrekorder des 21. Jahrhunderts verschafft zwar keine Ruhe, beschäftigt die Kids aber (Preis: 109,99 Euro).

3. Entspannung pur: SKG G7 Pro Fold

Spätestens nach dem dritten Einkaufsmarathon mit schweren Tüten sitzt der Weihnachtsstress im Nacken, und das ganz wörtlich. Das SKG G7 Pro Fold sieht mit seinen neun Massagefingerchen ein bisschen nach Science-Fiction aus, entspannt aber ganz wunderbar. Der Bügel wird um den Hals gelegt und bringt die verspannte Muskulatur zum Vibrieren.



Dazu wärmen Infrarot- und Rotlicht die Haut auf wohlige 42 Grad und sanfte Stromimpulse sorgen für weitere Entspannung. Das Gerät wiegt nur 270 Gramm und lässt sich wie ein Kopfhörer zusammenfalten. Dank Akku kann der G7 Pro Fold auch unterwegs für etwas über zwei Stunden genutzt werden.

Die SKG G7 löst die Weihnachtsknoten im Nacken zuverlässig – sieht zugegebenermaßen aber aus wie ein Folterinstrument. © SKG

Einziger Haken: Wer sich unterwegs massieren lassen möchte, muss neugierige Blicke aushalten. Denn der Bügel ist extrem auffällig und die Aktivität der Massageknöpfe ist deutlich hörbar. Eine weitere Einschränkung: Wegen der Stromimpulse ist das Gerät für Menschen mit Herzschrittmachern, Schwangere und Epileptiker nicht geeignet.



Fazit: Löst die Weihnachtsknoten im Nacken zuverlässig – sieht aber aus wie ein Folterinstrument aus der Zukunft (Preis: ca. 200 Euro).

4. Endgegner für Paketboten: Ring Battery Doorbell Plus

„Wir haben Sie leider nicht angetroffen“ ist der wohl schlimmste Satz der Vorweihnachtszeit. Die Ring Battery Doorbell Plus holt die Haustür aufs Handy. Die Videoklingel läuft mit Akku, kommt entsprechend ohne Anschluss ans Stromnetz aus, und ist in zehn Minuten angeschraubt. Klingelt ein Paketbote, meldet sich das Smartphone, egal ob man im Büro sitzt oder am Glühweinstand steht.



Per Gegensprechfunktion kann man dann darüber verhandeln, wo das Paket hingebracht werden soll. Auf Wunsch können auch vorher aufgenommene Schnellantworten abgespielt werden. Die Kamera filmt im quadratischen Format (1920 x 1920 Pixel) und zeigt Besucher zwar nicht allzu scharf, aber immerhin von Kopf bis Fuß.

Wertvoller Helfer für alle, die unterwegs sehen möchten, was bei ihnen vor der Tür passiert: die Ring Battery Doorbell Plus © Ring

Leider braucht man für Zusatzfunktionen, wie das zeitversetzte Schauen der Klingelvideos, ein Abo, das monatlich mindestens 3,99 Euro kostet. Der Akku hält je nach Benutzung bis zu drei Monate. Muss er geladen werden, ist dafür etwas Arbeit nötig: Erst wird die Batterie umständlich aus dem Gehäuse entfernt, dann wird sie per Micro-USB-Stecker geladen und schließlich wieder in die Klingel eingebaut. Das geht bei anderen Herstellern oder Modellen deutlich bequemer.



Fazit: Wertvoller Helfer für alle, die auch unterwegs sehen möchten, was bei ihnen vor der Tür passiert (Preis: ca. 180 Euro).

5. Endlich durchschlafen: Loume Breathe

Fast jeder zweite Deutsche klagt in der Adventszeit über zu wenig Erholung und Schlaf. Das Hamburger Start-up Loume verspricht Hilfe. Der Loume Breathe ist Lautsprecher und Lampe für den Nachttisch. Abends taucht er das Schlafzimmer in gedimmtes rotes Licht.



Dann projiziert er einen Lichtring an die Decke, der langsam wächst und schrumpft: Einatmen, wenn er größer wird, ausatmen, wenn er kleiner wird. Morgens weckt er mit einem simulierten Sonnenaufgang. Dazu kommen über 100 Schlafmeditationen und Naturklänge aus der kostenlosen App, ganz ohne Abo.

Tolle App, mittelmäßiges Gerät: Die Loume Breathe überzeugt nicht in jeder Hinsicht. © Loume

Dass die Klangqualität des Lautsprechers nicht besonders aufregend ist, könnte Teil des Konzepts sein. Freude macht das Musik- oder Meditationshören damit aber trotzdem nicht.



Ein weiterer Haken: Gesteuert wird das System per Handy. Also genau über das Gerät, das laut Schlafforschern das größte Problem beim Einschlafen darstellt. Tipp: Loume gewährt 30 Nächte Probeschlafen mit kostenloser Rücksendung. Außerdem will Loume noch in diesem Jahr einen Nachfolger für Breathe vorstellen.



Fazit: Tolle App, mittelmäßiges Gerät. Ein Schelm, wer auf die Idee kommt, er könne die App ja ohne Hardware ausprobieren und sich die nächste Loume-Geräte-Generation dann entspannt ansehen (Preis: ca. 149 Euro).

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