Vor den Luftangriffen hatte die Militärkoalition Zivilisten zur Flucht aufgefordert. Der Hafen ist für die Versorgung von Millionen Menschen im Norden des Jemen wichtig.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ein Bagger räumt am 23. November in Hodeida Trümmer eines Gebäudes nach einem saudischen Luftangriff.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat am Mittwoch den jemenitischen Hafen Hodeida angegriffen. Nach Angaben ihres Sprechers Turki al-Maliki richteten sich die Angriffe gegen Objekte auf dem Hafengelände. Außerdem habe die Koalition mehrere Ziele in den nordjemenitischen Provinzen Saada und Amran zerstört, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA.

Zuvor hatten die Huthis laut Al Jazeera für den Fall eines Angriffs auf Hodeida mit Vergeltungsangriffen auf sämtliche saudischen Häfen am Roten Meer gedroht. Ihr Militärsprecher Yahya Saree nannte laut Reuters ausdrücklich den Hafen Dschidda. Er forderte Beschäftigte und Menschen in der Umgebung der Häfen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Reedereien sollten ihre Schiffe abziehen.

Wichtiger Umschlagplatz

Vor den saudischen Angriffen hatte die Militärkoalition ihrerseits Zivilisten aufgefordert, den Hafen Hodeida zu verlassen. Der von den Huthis kontrollierte Hafen ist ein wichtiger Umschlagplatz für Lebensmittel, andere Güter und humanitäre Hilfe, die für Millionen Menschen im Norden des Jemen benötigt werden. Der huthinahe Sender Almasirah berichtete zudem von einem Angriff auf den internationalen Flughafen der Stadt.

Am Dienstag hatte eine Drohne ein Hochhaus im Finanzviertel der saudischen Hauptstadt Riad getroffen. Nach Angaben saudischer Behörden wurden elf Menschen verletzt. Die Koalition machte die Huthis dafür verantwortlich und kündigte eine harte Reaktion an.



In dem Gebäude hat der saudische Staatsfonds seinen Sitz. Der Public Investment Fund (PIF) gehört zu den größten staatlichen Investoren weltweit. Nach offiziellen Angaben verwaltete er Ende 2025 Vermögenswerte von mehr als 900 Milliarden US-Dollar.

Die vom Iran unterstützten Huthis kontrollieren große Teile des Jemen, darunter Sanaa und Hodeida. Die saudisch geführte Militärkoalition unterstützt die international anerkannte Regierung.



Seit September sind die Kämpfe eskaliert. Damals rückten die Huthis in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab am südlichen Zugang zum Roten Meer vor. Seither greifen sie verstärkt saudische Flughäfen, Häfen und Ölanlagen an.