Ein Politiker darf nicht mehr für ein Parlament kandidieren. Vielleicht darf er nicht einmal mehr seine Stimme abgeben. In Deutschland wird genau darüber diskutiert – mit Blick auf Björn Höcke, den Chef der Thüringer AfD. Unionsfraktionschef Jens Spahn schlägt einen Entzug seiner Wahlrechte vor. Dahinter steht eine Frage, die jeden Wähler angeht: Wie weit darf der Staat gehen, um die Demokratie zu schützen?
Analyse
Höcke das Wahlrecht entziehen? Staatsrechtler hält den Vorstoß für „zutiefst illegitim“
Jens Spahn spricht über einen Wahlrechtsentzug, die Bundesregierung plant schärfere Folgen bei Volksverhetzung. Staatsrechtler Ulrich Vosgerau warnt vor einem „Parteiverbot light“.
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Björn Höcke, AfD-Fraktionschef, spricht vor Journalisten während der Landespressekonferenz mit den Chefs der Landtagsfraktionen.
© Martin Schutt