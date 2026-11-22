Ein Politiker darf nicht mehr für ein Parlament kandidieren. Vielleicht darf er nicht einmal mehr seine Stimme abgeben. In Deutschland wird genau darüber diskutiert – mit Blick auf Björn Höcke, den Chef der Thüringer AfD. Unionsfraktionschef Jens Spahn schlägt einen Entzug seiner Wahlrechte vor. Dahinter steht eine Frage, die jeden Wähler angeht: Wie weit darf der Staat gehen, um die Demokratie zu schützen?