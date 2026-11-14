Die Rentenabschläge sollen steigen. Die CSU nennt die Erhöhung überfällig. Ab wann der Aufschlag greift, ist noch offen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die CSU kündigt den Anstieg der Rentenabschläge für den vorzeitigen Ruhestand an.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat höhere Rentenabschläge für den vorzeitigen Ruhestand angekündigt. Wer früher aus dem Beruf aussteigt, soll künftig stärker zur Kasse gebeten werden.

Statt 0,3 Prozent pro vorgezogenem Monat sollen es 0,4 Prozent werden, sagte Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er nennt den Schritt überfällig. Betroffen wären alle, die ihre Altersrente vor dem regulären Termin beziehen wollen – für sie würde der Abzug spürbar größer. Wann genau die Änderung greift, ist noch nicht entschieden.

Von 0,3 auf 0,4 Prozent: Das soll sich ändern

„Die Abschläge sollen von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat steigen, das ist überfällig“, sagte Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Über einen noch höheren Wert war zuvor gesprochen worden. „Es war lange in der Diskussion, sie auf 0,5 Prozent anzuheben. Jetzt werden sie – rechtlich abgesichert – bei 0,4 Prozent landen“, so der CSU-Politiker.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung wurde die Abschlagsregelung Mitte der 1990er Jahre eingeführt. Der Prozentsatz blieb seitdem unverändert.

Was ein Rentenabschlag im Alltag bedeutet

Rentenabschläge werden individuell berechnet. Wer ab einem bestimmten Alter vorzeitig in den Ruhestand wechselt, bekommt bislang für jeden vorgezogenen Monat 0,3 Prozent weniger Altersrente.

Je früher der Ausstieg, desto höher summiert sich der Abzug. Steigt der Satz auf 0,4 Prozent, fällt der dauerhafte Abschlag für Frührentner entsprechend stärker aus.

Einen festen Starttermin nannte Hoffmann nicht. Auf die Frage nach dem Zeitpunkt antwortete er, die Regelung solle am besten so gelten, dass sie für das Haushaltsjahr 2027 wirke. Den Fahrplan soll die Bundesregierung liefern. „Das Bundesarbeitsministerium wird einen konkreten Vorschlag zum Zeitplan machen“, sagte Hoffmann.

Warum die Rentenabschläge steigen sollen

Hintergrund der Pläne ist ein Sparschritt beim Staat. Der Bund will seine Zuschüsse an die Rentenversicherung 2027 deutlich stärker kürzen als zunächst vorgesehen: um drei Milliarden Euro statt um die ursprünglich veranschlagte eine Milliarde Euro.

Nach Hoffmanns Darstellung sollen die höheren Abschläge einen Teil dieser Kürzung auffangen. Damit sei zugleich sichergestellt, dass die Rentenbeiträge nicht stärker klettern als bislang erwartet.

„Wir werden die Rentenbeiträge nicht über das geplante Maß hinaus anheben“, betonte Hoffmann. Ein Anstieg ist dennoch im Gespräch: Für 2028 wird ein deutlicher Sprung beim Beitragssatz von bislang 18,6 auf 19,7 Prozent erwartet.

Streit um die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren

Parallel verlangt die CSU Bewegung bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. „Kosmetische Veränderungen reichen nicht. Wir brauchen echte Strukturreformen“, sagte Hoffmann.

Die Regelung bezeichnete er als „ein Konstruktionsfehler im Rentensystem, der Milliarden kostet und nicht gezielt denjenigen zugutekommt, die einen vorzeitigen Ausstieg wirklich brauchen“. Wolle die SPD daran festhalten, müsse sie an anderer Stelle Einsparungen in gleicher Höhe vorschlagen. Hoffmann verwies auf frühere Absprachen: „Deshalb haben wir damals das Herzensprojekt der SPD, die Haltelinie beim Rentenniveau bis 2031, mitgetragen.“ Nun erwarte man, „dass die SPD auch ihre Zusage einhält“.

In der SPD gibt es laut dem Bericht großen Widerstand gegen eine vollständige Abschaffung. Die Leistung soll demnach nur noch in Härtefällen gewährt werden. Wegen des Koalitionsstreits verzögert sich die gesamte Rentenreform. Zuletzt wurde diskutiert, statt einer kompletten Abschaffung die Berechnung der 45 Versicherungsjahre zu ändern – etwa, indem Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs nicht mehr mitzählen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema