Uli Hoeneß lobt den Start von Bundestrainer Jürgen Klopp beim DFB. Für dessen Vorgänger Julian Nagelsmann findet der Bayern-Patron dagegen erneut deutliche Worte.

Am Montagabend lief im ausverkauften Olympiastadion „Völlig losgelöst“ aus den Boxen. 71.565 Zuschauer erlebten ein 5:0 gegen die Niederlande, Jürgen Klopp drückte den Berliner Torschützen Derry Scherhant an sich, und die Fußball-Nationalmannschaft zog als Gruppensieger ins Viertelfinale der Nations League ein. Seit Freitagmittag steht der Gegner fest: Belgien. Und dazwischen hat Uli Hoeneß aus diesem Viertelfinale eine Abstimmung über zwei Bundestrainer gemacht.

Uli Hoeneß über Nagelsmann: Spitze nach dem 5:0 gegen die Niederlande

Der Ehrenpräsident des FC Bayern nutzte den Rückenwind des Kantersiegs für eine Abrechnung mit Klopps Vorgänger. Im Interview mit der Sport-Bild sagte er: „Ich glaube nicht, dass bei Jürgen wieder so ein Familienausflug mit Frau und Kindern stattfindet. Ich denke, er wird wieder Disziplin und Ordnung reinbringen.“



Gemeint war der Sommer in Winston-Salem. Im deutschen WM-Quartier in North Carolina gab es sogenannte Family Days, an denen Frauen und Kinder die Nationalspieler besuchten. Julian Nagelsmann radelte mit seiner Frau Lena zum Training, auch seine Mutter wohnte im Quartier. Dann kam das Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Der DFB löste Nagelsmanns Vertrag, der bis 2028 lief, auf und holte Klopp mit einem Vertrag bis 2030.

Hoeneß und Nagelsmann: Die Fehde begann schon vor der WM 2026

Neu ist der Ton nicht. Schon vor der WM hatte Hoeneß dem damaligen Bundestrainer vorgehalten, er habe nie zweimal hintereinander mit derselben Startelf gespielt. „Genau diese Bereitschaft, zuzuhören und anzunehmen, fehlt mir bei Julian ein bisschen“, sagte er damals. Nagelsmann habe auf seine Kritik „leicht beleidigt“ reagiert.

Nagelsmann schweigt seit seinem Abschied. Rudi Völler, beim DFB sein engster Vertrauter, rechnet fest damit, dass er bald wieder an einer Seitenlinie steht. Bis dahin trifft die Spitze aus München einen Trainer, der öffentlich nicht antwortet. Das macht sie bequem. Auch Dietmar Hamann legte nach dem 5:0 gegen Nagelsmann nach.

Nations League: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Belgien

Am Freitagmittag zog Adrien Silva, Europameister mit Portugal von 2016, in der UEFA-Zentrale in Nyon die Lose. Spanien und Norwegen mit Erling Haaland blieben der DFB-Elf erspart, es wurde Belgien. Gespielt wird Ende März 2027 mit Hin- und Rückspiel, als Gruppensieger hat Deutschland im Rückspiel Heimrecht.

Wer weiterkommt, trifft im Halbfinale auf den Sieger aus England gegen Norwegen. Die übrigen Viertelfinals lauten Spanien gegen Frankreich und Niederlande gegen Portugal. Das Finalturnier ist für den 9. bis 13. Juni 2027 angesetzt, den Gastgeber bestimmt die UEFA am 6. Dezember. Gut möglich, dass sie dafür eine der vier Viertelfinal-Paarungen auswählt.

EM-Qualifikation und Klopp-Test: Was das Belgien-Los bedeutet

Das Los verschiebt auch den Kalender. Weil die DFB-Elf im März Nations League spielt, steigt sie frühestens im Juni 2027 in die EM-Qualifikation ein, die im Dezember in Belfast ausgelost wird. Erreicht sie das Finalturnier, beginnt die Qualifikation für sie sogar erst im September.

Vor allem aber ist Belgien der erste Gegner, an dem sich der Satz von Hoeneß messen lassen muss. Gegen Serbien (3:1) und die Niederlande (5:0) traf die Mannschaft achtmal. Florian Wirtz blühte auf, Joshua Kimmich sprach von einem Neuanfang. Klopp hat nach drei Monaten geschafft, was Nagelsmann in knapp drei Jahren nicht gelang: Er hat die Spieler hinter sich gebracht. Belgien allerdings gewann das bislang letzte Duell, 3:2 im März 2023, damals noch gegen die Elf von Hansi Flick.

Hoeneß über Klopp: „Wir müssen ihm Zeit geben“

Hoeneß selbst bremst. Große Hoffnungen setzt er zwar auch in Per Mertesacker, der im Januar beim DFB als Geschäftsführer Sport anfängt, in der Nachwuchsarbeit werde „jetzt vieles besser“. Von Klopp verlangt er aber keine Wunder. „Er ist selbst hungrig“, sagte Hoeneß. „Aber ich erwarte nicht, dass er die Hand auflegt und alles schnell geht. Wir müssen ihm Zeit geben.“

Viel Zeit bleibt nicht. Im März gibt es keine Family Days, sondern zwei Abende gegen Belgien. Danach wird man wissen, ob mit Klopp wirklich eine neue Ordnung eingezogen ist oder nur ein neuer Rausch.

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