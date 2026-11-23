Das knapp sechs Meter lange Originalfahrzeug kam in den meisten Fahrszenen des Films von 1992 zum Einsatz. Es besitzt noch seine ursprüngliche Lackierung und den V8-Motor.

Batman und sein Gegenspieler Pinguin in einer Szene aus dem Hollywoodfilm „Batmans Rückkehr“ von 1992

Ein Original-Batmobil aus dem Hollywoodfilm „Batmans Rückkehr“ („Batman Returns“) von 1992 soll an diesem Montag in Kalifornien für bis zu sieben Millionen Dollar versteigert werden. Das Auktionshaus Julien’s Auctions erwartet einen Erlös zwischen fünf und sieben Millionen Dollar.



Damit könnte der Wagen aus dem Film von Regisseur Tim Burton einen neuen Auktionsrekord für Batmobile aufstellen. Die Versteigerung beginnt um 10 Uhr Ortszeit in Gardena bei Los Angeles.

Das knapp sechs Meter lange, schwarz lackierte Fahrzeug ist eines von drei eigens für den Film gebauten Batmobilen. Nach Angaben des Auktionshauses handelt es sich um das als „Number One Hero Car“ bezeichnete Hauptfahrzeug, das als erstes Exemplar an das Filmset geliefert wurde und in den meisten Fahrszenen zum Einsatz kam. Michael Keaton spielte in dem Film den Superhelden Batman, Danny DeVito dessen Gegenspieler Pinguin.

"The Ultimate Batmobile Auction" in partnership with TCM.Headlining the collection is the screen-used Hero Batmobile from Tim Burton’s "Batman Returns," offered at auction for the first time. Explore the sale which also offers an original Batsuit and cowl pieces, a Batmobile art department model, and more Gotham treasures from the franchise’s cinematic history.Join us live and online November 23 starting at 10 am PT. Register & Bidhttps://t.co/WfDoWis71W#JuliensAuctions #Batmobile #BatmanReturns #TCM #TimBurton — Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 22, 2026

Den bisherigen Preisrekord hält das Batmobil aus der amerikanischen Fernsehserie der 1960er-Jahre mit Adam West in der Hauptrolle. Der von George Barris gestaltete Wagen wurde 2013 für 4,6 Millionen Dollar einschließlich Gebühren verkauft.

Originalmotor und Flammenwerfer

Gebaut wurde das jetzt unter den Hammer kommende Batmobil von Carl Casper und seiner Firma Hollywood Productions. Die Konstruktion basiert auf zwei miteinander verbundenen Fahrgestellen des Chevrolet Impala. Darüber sitzt eine eigens angefertigte Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit zwei weit nach hinten gezogenen Heckflossen.

Der Wagen besitzt noch seine ursprüngliche schwarze Lackierung und einen Chevrolet-V8-Motor. Auch die ferngesteuerte Anlage, mit der sich Flammen aus dem Auspuff erzeugen lassen, ist erhalten geblieben. Im Film setzt Batman diese Vorrichtung gegen einen Angehörigen der Zirkusbande des Pinguins ein.

Nach Abschluss der Dreharbeiten war das Fahrzeug jahrelang eingelagert, bevor es im Marconi Automotive Museum im kalifornischen Tustin ausgestellt wurde. Dort präsentierten Julien’s Auctions und der Fernsehsender Turner Classic Movies den Wagen vor der Versteigerung gemeinsam mit weiteren Requisiten aus den Batman-Filmen.

Batmobil darf bei Ausstellungen nicht fahren

Trotz seines erhaltenen Motors ist das Filmfahrzeug nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Auktionsunterlagen berichtet, wurden Motor und Getriebe seit Abschluss der Dreharbeiten nur wenige Male getestet.

Für den künftigen Besitzer gelten außerdem vertragliche Beschränkungen. Nach einer Vereinbarung mit Warner Bros. Consumer Products muss eine Präsentation bei besonderen Veranstaltungen zuvor genehmigt werden. Bei öffentlichen Ausstellungen darf das Batmobil nicht bewegt werden.

Auch Superman und Captain America unter dem Hammer

Bei der Versteigerung werden mehr als 90 Gegenstände aus den Batman-Filmen und weiteren Superheldenfilmen angeboten. Darunter sind eine Batman-Maske mit Brustemblem aus „Batman Returns“, ein Batmobil-Modell aus dem ersten Batman-Film von 1989 sowie verschiedene Requisitenwaffen.



Hinzu kommen der Schild von Captain America, eine Sonnenbrille aus dem Vampirfilm „Blade“ und ein Superman-Kostüm aus dem Film „Superman IV“ von 1987. Die Auktion findet sowohl vor Ort als auch online statt.