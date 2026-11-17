Für den neuen „Tribute von Panem“-Film „Sunrise on the Reaping“ wurde Berlin mal wieder zur Kulisse einer Dystopie.

Bereits für die beiden Mockingjay-Teile wurde Berlin als Kulisse für die Tribute von Panem gewählt. Für das Prequel „Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping“, das am 19. November in die deutschen Kinos kommt, verwandelt Regisseur Francis Lawrence erneut gleich mehrere Berliner Wahrzeichen in die düstere Welt von Panem. Insgesamt verbrachte der Regisseur knapp zehn Monate in der Hauptstadt.



Es ist bereits der sechste Film der erfolgreichen Reihe nach den Romanen von Suzanne Collins. Erzählt wird diesmal die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der 24 Jahre vor Katniss Everdeens Kampf ums Überleben an den 50. Hungerspielen teilnehmen muss. Ralph Fiennes verkörpert den grausamen Präsidenten Coriolanus Snow.

Wo Präsident Snow seine Macht demonstriert

Es ist wohl der geschichtsträchtigste Drehort des Films: Im Berliner Olympiastadion, das für die Olympischen Spiele 1936 errichtet wurde, steht Ralph Fiennes als Präsident Snow auf den Stufen und blickt auf den jungen Haymitch hinab. Dieser hatte es gewagt, ihm öffentlich zu widersprechen.



Die monumentale Architektur des Stadions wird zur perfekten Kulisse für die Machtdemonstration eines autoritären Regimes. Eine Verbindung, die Regisseur Lawrence durchaus bewusst ist. In einem RBB-Interview erklärte er, dass sich die dunkle Geschichte dieses Ortes beim Drehen unmöglich ausblenden lasse. Schon im vorherigen Prequel war das Olympiastadion als Arena der Hungerspiele zu sehen.



Auch das seit Jahren weitgehend ungenutzte Kongresszentrum ICC am Messedamm wurde für „Sunrise on the Reaping“ zu einem der wichtigsten Drehorte. Einen ganzen Monat verbrachte die Filmcrew dort. Hier entstanden unter anderem die Apartments der Tribute, eine Bühne, Einweisungsräume und verschiedene Flure des Kapitols.

Zustimmung wird geprüft...

Das Messegelände als Bahnhof eines totalitären Staates

Wer in Panem für die Hungerspiele ausgewählt wird, reist mit dem Zug ins Kapitol. Für die Ankunft der jungen Todgeweihten nutzte die Filmproduktion den Südeingang der Messe Berlin. Das Messegelände verwandelt sich damit in den Bahnhof eines totalitären Staates. Von hier führt der Weg der Tribute nicht in die Freiheit, sondern zu den Vorbereitungen auf einen Kampf, den die meisten von ihnen nicht überleben werden.



Auch das Velodrom an der Landsberger Allee in Prenzlauer Berg ist im neuen Film zu sehen. Die große Veranstaltungshalle, die normalerweise für Sportwettkämpfe und Konzerte genutzt wird, dient als Kulisse für die Vorbereitungen unmittelbar vor dem Beginn der Hungerspiele.



Hier zeigt sich erneut, wie gut sich die Berliner Architektur für die Welt von Panem eignet. Die gewaltigen Dimensionen und die streng geometrische Gestaltung schaffen jene Mischung aus technischer Perfektion und menschlicher Kälte, die das Kapitol auszeichnet.

DDR-Moderne goes Hollywood: Das Berlin Congress Center in der Alexanderstraße hat einen Auftritt im neuen „Tribute von Panem“-Film. © IMAGO/Joko

Ein weiterer Schauplatz ist das Berlin Congress Center an der Alexanderstraße. Das Gebäude mit seiner markanten Kuppel gehört zu den architektonischen Zeugnissen der DDR-Moderne. Auch hier fand die Filmproduktion eine Architektur, die wie geschaffen scheint für eine Zukunftsvision aus einer vergangenen Epoche.

Für dystopische Filme muss Berlin sich nicht verstellen

Ebenso wurden die Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof für den neuen Film genutzt. Der monumentale Flughafenbau gehört seit Langem zu den gefragten Berliner Drehorten internationaler Produktionen. Für die „Tribute von Panem“-Reihe ist Tempelhof kein Neuland. Schon in „Mockingjay – Teil 2“ entstanden hier Szenen, die das Rebellenlager in Distrikt 2 zeigten. Nun kehrt die Produktion an den historischen Flughafen zurück.



Dass ausgerechnet Berlin so häufig zur Hauptstadt einer fiktiven Diktatur wird, liegt auf der Hand: Die Stadt besitzt eine Architektur, in die sich die politischen Systeme des 20. Jahrhunderts eingeschrieben haben: nationalsozialistische Monumentalbauten, sozialistische Repräsentationsarchitektur, westdeutscher Nachkriegsfuturismus. Berlin muss also einfach nur Berlin sein, um Hollywood anzulocken.

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