Florentina Holzinger eröffnet 2027 Spielzeit der Komischen Oper im Hangar Tempelhof

Nach Venedig und Volksbühne: Florentina Holzinger bringt ein neues Stück über Krieg in den Hangar in Tempelhof.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Im Mai auf der Biennale in Venedig performt Florentina Holzinger als Klöppel einer Glocke vor dem österreichischen Pavillon.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die österreichische Performerin Florentina Holzinger bringt zur Saisoneröffnung 2027/28 eine neue Produktion an die Komische Oper Berlin. Gespielt wird im Hangar 4 des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Das Stück widme sich dem Thema Krieg und seinen ideologischen Triebkräften, teilte das Opernhaus mit. Zu hören sein sollen neue sowie historische Kompositionen.

Die Intendanten Susanne Moser und Philip Bröking sprechen von einem außergewöhnlichen Ereignis. Holzinger sei „eine der größten Genregrenzen sprengenden Stimmen der Gegenwart“.

In der Volksbühne erst wieder 2028

Holzinger ist für ihre bildgewaltigen, spektakulären Produktionen bekannt und arbeitet häufig mit nackten Frauenensembles. In Berlin arbeitet Holzinger vor allem an der Volksbühne, die sie am vergangenen Donnerstag mit einer Waschaktion eröffnete und zu deren Artistic Board sie gehört. Zuletzt hatte dort im Mai ihr Stück „A Year without Summer“ Premiere, das sich mit Selbstoptimierung und Unsterblichkeit befasst und schräge Musical-Einlagen enthält. In der Volksbühne soll Holzinger erst 2028 wieder ein neues Stück inszenieren.

Zwölf Vorstellungen im September 2027

Im Frühjahr hatte Holzinger Österreich auf der Kunstbiennale in Venedig vertreten, wo sie den Pavillon mit „Seaworld Venice“ in eine Art Freizeitpark mit Wasser und funktionierender Kläranlage verwandelte. Eine angepasste Version der Arbeit, die von Nora-Swantje Almes vom Gropius Bau kuratiert wurde, ist im Frühjahr 2027 im Gropius Bau in Berlin zu sehen.

Im vergangenen Jahr wurde sie mit ihrer blutigen Opernperformance „Sancta“ zum Theatertreffen eingeladen. Daran wirkte bereits das Orchester der Komischen Oper mit. „Spätestens seitdem stand es auf meiner Bucketlist, hier zu inszenieren, und dass ich das nun sogar im Hangar in Tempelhof machen darf, kann ich kaum erwarten“, sagte Holzinger laut Mitteilung.

Die Premiere des noch titellosen Stücks ist am 18. September 2027. Bis zum 2. Oktober folgen elf weitere Vorstellungen. Der Vorverkauf beginnt am 23. März 2027.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema