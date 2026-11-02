Holzplatten am Ku’damm, Molotowcocktails am Stadtrand: Bilanz des Berliner Demo-Wochenendes

Im Märkischen Viertel kommt es zu schweren Ausschreitungen durch Jugendliche. In Charlottenburg montieren Edelboutiquen ihre Holzverschalungen wieder ab.

Während am Montagmorgen auf den Einkaufsboulevards in Charlottenburg Handwerker die Holzbarrikaden vor den Luxusgeschäften abbauen, zeigt sich am anderen Ende der Stadt die Kehrseite des Wochenendes. Im Märkischen Viertel im Bezirk Reinickendorf hielt ein Krawallexzess am späten Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte über zwei Stunden lang in Atem. Bis zu 120 Personen – größtenteils Jugendliche – lieferten sich auf dem Wilhelmsruher Damm eine stundenlange Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Nach Angaben der Berliner Polizei begann die Ansammlung zunächst mit etwa 30 Personen, wuchs jedoch rasch an. Der Wilhelmsruher Damm musste zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden, nachdem brennende Mülltonnen auf die Fahrbahn geschoben und Pyrotechnik gezündet worden waren. Neben Steinen flogen aus der Gruppe heraus auch zwei Molotowcocktails in Richtung der Einsatzkräfte.

Rund 80 Polizeikräfte waren im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Bei den Tumulten wurden mindestens vier Personen festgenommen, darunter ein 14-Jähriger unter dem Verdacht des Landfriedensbruchs.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh, reagierte scharf auf die Geschehnisse im Berliner Norden und ordnete die Randale politisch wie gesellschaftlich ein. „Wir sind froh, dass bei diesen versuchten Tötungsdelikten kein Kollege ernsthaft verletzt wurde“, erklärte Weh. Der Krawallexzess zeige einmal mehr eine Entwicklung, vor der die Vertretung seit Jahren warne: Das Gefährden von Menschenleben verkomme – nicht nur an Halloween oder Silvester, sondern zusehends an ganz gewöhnlichen Tagen.

Weh erteilte zudem Versuchungen eine Absage, die Vorgänge pauschal als Phänomen einer gesamten Generation abzutun oder mit gesellschaftlichem Unmut zu begründen. „Es muss jedem klar sein, dass das kein vorrangiges Problem der Gen Z ist. Es hat eben nichts mit dem legitimen Protest junger Menschen zu tun, von dem unsere Demokratie lebt“, so der GdP-Landeschef weiter. Während friedlicher Protest das Fundament der Demokratie bilde, kündigte die Gewerkschaft gegen Straftäter ein konsequentes Eingreifen an.

Märkisches Viertel: Gewohnheit und Achselzucken

Bei den Anwohnern rund um das Zentrum im Märkischen Viertel löst die Randale gemischte Reaktionen aus – geprägt von Überraschung, Gewöhnung und Resignation. Eine ältere Dame erzählt vor Ort, sie habe von den Krawallen selbst gar nichts mitbekommen und erst am Montagmorgen im Laden von einer Mitarbeiterin davon erfahren. Überrascht zeigt sie sich dennoch kaum: Ständig würde hier so etwas passieren, etwa am Fontane-Haus, wo regelmäßig der Bauzaun eingetreten und beschädigt werde. „Da fragt man sich schon, was in diesen Köpfen vorgeht“, erzählt sie.

„Hier passiert andauernd etwas. Polizei ist immer da.“, sagt Duman (55, rechts im Bild) © Annamarie Heller/Berliner Zeitung

Andere Anwohner haben das Geschehen zwar registriert, bewerten es jedoch längst als traurige Routine. „Es ist jedes Jahr das Gleiche“, sagt der 27-jährige Kadir. Immer wieder gerieten Jugendliche außer Kontrolle. „Das sind alles Kinder zwischen 14 und 16 Jahren, Nichtsnutze, keine Erwachsenen. Die versammeln sich jedes Jahr am Center, und die Polizei steht dann drüben auf der anderen Straßenseite.“

Etwas gelassener sieht es Duman (55), die in einem Imbiss am Center arbeitet. Im Viertel sei es eigentlich immer laut, eine Katastrophe sehe sie darin aber nicht: „Die feiern halt nur“, meint sie.

Entwarnung am Ku’damm: Holzverkleidungen werden wieder abgebaut

Ganz anders stellt sich die Lage am Kurfürstendamm dar. Dort hatten sich am Freitag und Samstag zahlreiche Luxusmarken aus Sorge vor möglichen Ausschreitungen großflächig verbarrikadiert. Eine Nachfrage vor Ort am Montag zeigt: Alle Läden haben das Wochenende ohne Schäden überstanden und konnten ihren Betrieb planmäßig wieder aufnehmen.

Bei Rolex heißt es, man habe die Schutzmaßnahmen mit Holzplatten ergriffen, weil im Vorfeld die explizite Information kursierte, der gesamte Ku’damm solle sich schützen – vergleichbar mit den Szenen bei schweren Ausschreitungen in Frankreich. Bei normalen Demonstrationen verbarrikadiere man sich nicht. Sollten künftig jedoch erneut vergleichbare Warnungen eingehen, werde man wieder ähnlich handeln.

Auch bei Gucci wurde die Holzummantelung am Montagmorgen wieder demontiert und die Filiale regulär geöffnet. Zukünftige Verbarrikadierungen seien aktuell nicht geplant, alles sei nach Plan verlaufen. Bei Chanel, Louis Vuitton sowie Tiffany & Co. zieht man ebenfalls eine positive Bilanz ohne Sachschäden. Bezüglich künftiger Sicherheitsstrategien halten sich die Verantwortlichen bedeckt: Zwar gebe es derzeit keine festen Pläne für erneute Holzaufbauten bei kommenden Demonstrationen, auf spätere Entscheidungen wolle man sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht festlegen.

Der Montag nach den Demos – das Holz verlässt das Schaufenster wieder. © Annamarie Heller/Berliner Zeitung

Das Demonstrationswochenende hinterlässt zwei Facetten in der Hauptstadt: Erleichterung im West-Zentrum über einen glimpflichen Ausgang für den Einzelhandel und die erneute Debatte über jugendliche Gewaltdynamiken an den Rändern der Stadt.

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