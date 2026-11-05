Hongkong: Aktivist Joshua Wong zu zehn weiteren Jahren Haft verurteilt

Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong im September 2019 in Washington. Ein Gericht hat ihn zu zehn weiteren Jahren Haft verurteilt.

Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong ist wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Hohe Gericht der chinesischen Sonderverwaltungszone stufte die Tat am Donnerstag als schwerwiegend im Sinne des nationalen Sicherheitsgesetzes ein.



Der 30-Jährige sitzt bereits wegen anderer Verurteilungen im Gefängnis und sollte ursprünglich im Januar 2027 freikommen. Nun wird seine Entlassung erst Ende 2036 erwartet.

Wong hatte sich im September schuldig bekannt. Laut Reuters warf ihm die Anklage vor, gemeinsam mit dem im Exil lebenden Aktivisten Nathan Law und weiteren Personen ausländische Staaten und Organisationen zu Sanktionen, Blockaden oder anderen feindseligen Maßnahmen gegen Hongkong und China aufgefordert zu haben. Der Anklagezeitraum reicht vom 1. Juli bis zum 23. November 2020.

Ein Gefangenentransporter, in dem Joshua Wong vermutet wird, erreicht am 5. November das Hohe Gericht in Hongkong. Der Demokratieaktivist wurde zu zehn weiteren Jahren Haft verurteilt. © Vernon Yuen/Nexpher Images/imago

Gericht bewertet Wong als Hauptverantwortlichen

Nach Darstellung des Gerichts hatten Wong und Law ihre Aufgaben aufgeteilt. Während Law im Ausland für Sanktionen geworben habe, habe Wong die Bemühungen aus Hongkong über internationale Medien und soziale Netzwerke unterstützt. Beide seien als Hauptverantwortliche der Verschwörung anzusehen, berichtete die taiwanische Nachrichtenagentur CNA über die Urteilsbegründung.

Richter William Tam setzte zunächst eine Haftstrafe von 13 Jahren an. Wegen des Schuldbekenntnisses und mildernder Umstände reduzierte er sie auf zehn Jahre. Das entspricht laut dem Hongkonger Sender RTHK der gesetzlichen Mindeststrafe für einen als schwerwiegend eingestuften Fall. Zwei Monate und zwei Tage der neuen Strafe werden gleichzeitig mit Wongs bisheriger Strafe verbüßt.



Die neue Anklage gegen Wong wurde im Juni 2025 erhoben, als er bereits eine andere Haftstrafe verbüßte. Im November 2024 war er wegen seiner Beteiligung an einer inoffiziellen Vorwahl des demokratischen Lagers zu vier Jahren und acht Monaten Haft wegen Verschwörung zum Umsturz verurteilt worden. Insgesamt hat er wegen mehrerer Verfahren bereits fast sechs Jahre im Gefängnis verbracht.

Menschenrechtler kritisieren weitere Verfolgung

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte am Donnerstag Wongs sofortige und bedingungslose Freilassung. Asien-Direktorin Elaine Pearson bezeichnete die Strafe als „grausam und ungerecht“. Die Organisation wirft den Behörden vor, prominente Demokratieaktivisten durch aufeinanderfolgende Anklagen möglichst lange in Haft zu halten.



Die Hongkonger Regierung hat dagegen erklärt, die Strafverfolgung beruhe auf Beweisen und erfolge im Einklang mit dem Gesetz. Die politische Haltung von Beschuldigten spiele dabei keine Rolle.

Wong wurde als Jugendlicher durch Proteste gegen geplante Bildungsreformen bekannt und gehörte im Jahr 2014 zu den führenden Köpfen der Regenschirmbewegung für demokratische Wahlen. Seit dem Erlass des nationalen Sicherheitsgesetzes durch Peking im Jahr 2020 sind zahlreiche Oppositionelle in Hongkong verurteilt worden oder ins Ausland geflohen. Kritische Medien stellten ihre Arbeit ein, viele zivilgesellschaftliche Organisationen lösten sich auf.

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