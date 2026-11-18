Durch eine Pipeline vom Irak in die Türkei soll wieder Öl fließen. Der Iran-Krieg macht die alternative Exportroute besonders wichtig.

Der Irak hat eine Pipeline in die Türkei nach zwölf Jahren wieder in Betrieb genommen. Damit erhält das Land angesichts der Störungen in der Straße von Hormus eine zusätzliche Exportroute. Nach Angaben des irakischen Ölministeriums wurde der Betrieb nach technischen und betrieblichen Tests wieder aufgenommen, wie Euronews berichtet.



Die rund 960 Kilometer lange Pipeline verbindet die Ölfelder im Nordirak mit dem türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan. Exporte über die Pipeline waren laut Reuters 2014 nach wiederholten Angriffen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) eingestellt worden. Nach Angaben des Ölministers Basim Mohammed Khudair sollen zunächst 120.000 Barrel pro Tag transportiert werden. Die Menge soll schrittweise auf 500.000 Barrel täglich steigen. Einen Zeitplan dafür nannte der Minister laut Euronews nicht.

Weitere Exportroute für Öl aus dem Irak

Die Bedeutung der alternativen Exportrouten ist für den Irak besonders groß: Öleinnahmen machen rund 90 Prozent des Staatshaushalts aus, berichtete Bloomberg im Juni. Nach Beginn des Iran-Kriegs brachen die irakischen Ölexporte dem Bericht zufolge zunächst ein. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, einer wichtigen Handelsroute, ist aufgrund des Konflikts stark eingeschränkt.

Die Wiederinbetriebnahme schafft Reuters zufolge eine zusätzliche Exportroute neben der bereits bestehenden Pipeline durch die autonome Kurdenregion. Beide Leitungen münden in dasselbe türkische Exportnetz Richtung Ceyhan, erklärt die türkische Zeitung Hürriyet Daily News.

Das irakische Kabinett billigte am Dienstag zudem eine Empfehlung des Wirtschaftsrates zur Sanierung der Pipeline. Der Beschluss fiel bei einer Sitzung in Nadschaf unter Leitung von Ministerpräsident Ali al-Saidi. Welche konkreten Arbeiten vorgesehen sind, wurde laut Euronews und Hürriyet Daily News nicht mitgeteilt.



Der Irak und die Türkei hatten im August eine zunächst auf ein Jahr angelegte Vereinbarung über den Öltransport geschlossen. Währenddessen verhandeln beide Länder laut Euronews über ein langfristiges Abkommen.

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