Im Wahlkampf warnte Netanjahu vor dem Iran. Jetzt bleibt er vermutlich im Amt, die Angriffspläne liegen bereit. Ob es dazu kommt, hängt laut Insidern an Trump.

Wenige Tage vor der Wahl ist über der Negev-Wüste im Süden Israels immer wieder das Dröhnen von Kampfjets zu hören. Sie kommen vom nahe gelegenen Luftwaffenstützpunkt Ramon, wo die israelische Luftwaffe ihre F-16-Staffeln stationiert hat. Wer zum Himmel schaut, sieht meist nichts. Der Schall hinkt den Maschinen hinterher, wenn das Donnern den Boden erreicht, sind sie längst weiter.

Israelische F-16-Kampfjets im Tiefflug über der Negev-Wüste. Die Luftwaffe unterhält in der Region mehrere Stützpunkte. © IDF/Chameleons Eye/Imago

Im Wüstenstädtchen Mitzpe Ramon prägen sonst Soldaten das Straßenbild, sie sitzen in den Cafés am Kraterrand und warten an den Bushaltestellen. Gerade sind kaum welche zu sehen. Die Armee ist nach eigenen Angaben an allen Fronten in hoher Alarmbereitschaft. Israel rechnet mit einer neuen Eskalation mit Iran.

Blick in den Ramon-Krater bei Mitzpe Ramon. Die Straße 40 führt in Serpentinen hinab in die Wüste, in der Nähe liegt einer der wichtigsten Stützpunkte der israelischen Luftwaffe. © Luise Evers/BLZ

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte in den Tagen zuvor mehrfach gewarnt. Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, dass der Iran oder verbündete Gruppen Israel angreifen könnten, um die Wahl zu stören, sagte er dem Sender Kanal 14. Bei einem Besuch auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof kündigte er an, Israel werde auf Bedrohungen „überall und jederzeit“ reagieren. Wer hinter einem möglichen Angriff stehen könnte, ließ er offen. An Teheran richtete er eine Drohung: Iran solle nicht mit Israel spielen.



Ein Angriff blieb bis zum Wahltag aus. Die Anspannung ist jedoch geblieben, und mit dem Wahlergebnis hat sie eher zugenommen. „Wir wissen alle, dass es nach der Wahl wieder losgeht“, hieß es aus Sicherheitskreisen gegenüber der Berliner Zeitung.

Netanjahu: Der Comeback-Mann Israels

Nach Auszählung von gut zwei Dritteln der Stimmen kommt Netanjahus Block nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees auf 56 der 120 Sitze. Das Bündnis um den Herausforderer Gadi Eizenkot liegt bei 48, die arabischen Parteien halten 16 Sitze. Für eine Regierung braucht es 61 Stimmen. Keine Seite hat einen klaren Weg dorthin.



Für Netanjahu ist das Ergebnis ein Comeback mit Haken. In den letzten Umfragen lag sein Likud noch auf Platz zwei, jetzt ist er mit 28 Sitzen wieder stärkste Kraft. Eine Mehrheit hat er dennoch nicht. Netanjahu bleibt geschäftsführender Ministerpräsident und damit verantwortlich für Entscheidungen über Krieg und Frieden, bis eine neue Regierung steht. Das kann Wochen dauern, im Fall einer Neuwahl auch Monate.



Formal kann eine Übergangsregierung in Israel auch sicherheitspolitisch handeln. Politisch würde jede Entscheidung über einen Angriff in dieser Zeit aber daran gemessen, ob sie militärisch begründet ist oder dem Machterhalt dient.

Countdown bis nach den Midterms

Israelische Sicherheitskreise gingen nach Angaben von Ynet davon aus, dass weder Israel noch die USA vor den Wahlen in beiden Ländern zuschlagen. Israel hat gewählt, die Amerikaner haben in der kommenden Woche Zwischenwahlen. Trump hat angekündigt, über einen neuen Angriff auf Iran erst nach den Midterms zu entscheiden.



Nach einem Bericht der New York Times, die sich auf amerikanische Regierungsvertreter beruft, haben die USA und Israel die Pläne dafür bereits ausgearbeitet. Ziele wären vor allem Irans Energieanlagen und sein Atomprogramm. Am Ende soll ein Abkommen stehen, das den Krieg beendet und die Straße von Hormus wieder öffnet. Nach Angaben von Euronews verlegen die USA einen dritten Flugzeugträger in die Region, aus Saudi-Arabien hat das US-Außenministerium nicht dringend benötigtes Personal abgezogen.



Ob es zum Angriff kommt, hängt nach Einschätzung von Chuck Freilich vor allem am US-Präsidenten. „Das hängt von Trump ab“, sagt der frühere stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Israels der Berliner Zeitung. „Bibi wird es wollen, aus inhaltlichen und aus politischen Gründen.“

Spannungen mit der Armee

Wie groß das Misstrauen in Israel ist, zeigte sich kurz vor der Wahl. Nach einem Bericht des Senders Kanal 12 soll Generalstabschef Eyal Zamir sich geweigert haben, eine Anweisung Netanjahus umzusetzen, die nach Einschätzung von Sicherheitskreisen eine Konfrontation mit Iran hätte auslösen können. Zamir habe zuerst die rechtliche Grundlage schriftlich sehen wollen. Netanjahu nannte den Bericht Unsinn, Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einer „kompletten Erfindung“. Berichte über eine geplante Entlassung Zamirs wies Netanjahus Büro als Falschmeldung zurück.



Die Opposition nahm den Bericht dennoch zum Anlass für scharfe Vorwürfe. Eizenkot, selbst früherer Generalstabschef, warnte Netanjahu, politische Interessen über die Sicherheit des Staates zu stellen. In der Wahlnacht appellierte er an Armee und Geheimdienste, standhaft zu bleiben. Avigdor Lieberman sprach von Verrat.



Freilich hält den Konflikt für ernst. „Der Generalstabschef könnte entlassen werden, spätestens wenn die neue Regierung gebildet ist“, meint er. Er geht davon aus, dass Netanjahu diese Regierung bilden wird.



Das Verhältnis zwischen Regierung und Armeeführung ist seit dem 7. Oktober 2023 belastet, beide Seiten haben einander wiederholt die Verantwortung für das Versagen an jenem Tag zugeschoben. In einer Phase, in der ein Krieg mit Iran wieder möglich erscheint, wird dieser Konflikt zum Sicherheitsfaktor.

Warum das auch Europa betrifft

Durch die Straße von Hormus läuft ein großer Teil der weltweiten Öl- und Flüssiggasexporte. Der Iran droht im Fall eines Angriffs mit einer verheerenden Antwort gegen Interessen der USA in der ganzen Region. Schon in der vergangenen Woche meldete Teheran Brände auf mehreren Tankern in der Meerenge. Eine neue Runde des Krieges würde die Energiepreise auch in Deutschland unmittelbar treffen.



Israelische Sicherheitsvertreter hatten schon vor der Wahl gewarnt, ein Angriff in dieser Phase könne als politische Einflussnahme gewertet werden. In der Iran-Frage selbst liegen Regierung und Opposition allerdings näher beieinander, als der Wahlkampf vermuten ließ. Auch Eizenkot saß nach dem 7. Oktober im Kriegskabinett, die Kritik der Opposition richtet sich auf Zeitpunkt und Motive.



Freilich hält auch eine Übergangsregierung für berechtigt, einen solchen Schritt zu gehen, allerdings unter Bedingungen. „Wenn Trump voll dahintersteht und sich voll beteiligt und wenn es diesmal klare und erreichbare Ziele gibt, dann ja“, sagt er. „Iran ist existenziell und geht über Politik hinaus.“

Wie lange Netanjahu noch regiert

Die Auszählung soll bis Freitag abgeschlossen sein. Offen sind noch rund 600.000 Stimmen von Soldaten, Diplomaten und Krankenhauspatienten, nach Angaben von Ynet rechnerisch etwa 15 Sitze. Das amtliche Ergebnis kommt kommende Woche, wenige Tage nach den Midterms.



Dann beauftragt Staatspräsident Jitzchak Herzog einen Abgeordneten mit der Regierungsbildung. Er hat 28 Tage Zeit, plus eine mögliche Verlängerung um 14 Tage. Eizenkot will zügig handeln. Scheitert er, droht eine Neuwahl. Bis dahin bleibt Netanjahu im Amt, in einer Zeit, in der in Washington über den nächsten Schlag gegen Iran entschieden werden könnte.

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