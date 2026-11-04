Von der Leyen: So teuer ist die Hormus-Sperrung für Europa

Europa zahlte zuletzt deutlich mehr für fossile Energieimporte. Die EU-Kommissionspräsidentin wirbt deshalb für den Umbau der Wirtschaft und heimische Technologien.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Sie hat die Kosten der Sperrung der Straße von Hormus für Europa beziffert.

Die Schließung der Straße von Hormus hat Europas Importe fossiler Energieträger nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um 127 Milliarden Euro verteuert. Dafür sei keine zusätzliche Energie nach Europa gelangt, sagte sie am Dienstag beim WinWin Brussels Summit. In ihrer von der EU-Kommission veröffentlichten Rede verwies sie auf die wirtschaftlichen Folgen der Abhängigkeit von Öl und Gas aus dem Ausland.



„Wenn wir Öl und Gas importieren, laufen wir Gefahr, auch die damit verbundenen Schocks und Krisen zu importieren“, erklärte von der Leyen. Den Umstieg auf saubere Energie begründete sie deshalb auch mit wirtschaftlichen und strategischen Interessen. Es gehe sowohl um den Schutz des Klimas als auch um Europas Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit.



Die genannte Summe bezieht sich auf zusätzliche Ausgaben für fossile Energieimporte seit der Schließung der Meerenge. Sie beschreibt damit die gestiegene Importrechnung, nicht sämtliche wirtschaftlichen Folgen der Sperrung. Eine genaue Berechnung oder einen Vergleichszeitraum erläuterte von der Leyen in der Rede nicht.

Mehrkosten steigen seit Monaten

Die zusätzliche Belastung durch die Energieimporte hat sich im Verlauf des Krieges deutlich erhöht. Im April bezifferte die EU-Kommission die Mehrkosten seit Beginn des Konflikts noch auf 24 Milliarden Euro. Bis Ende September waren es laut ihrer Energieabteilung bereits 100 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 hatte die EU fossile Energieträger im Wert von rund 340 Milliarden Euro eingeführt.

Die Folgen reichen über die Strom- und Gasrechnung hinaus. Höhere Diesel- und Schiffstreibstoffpreise verteuern nach Angaben der Kommission den Gütertransport und belasten Landwirtschaft und Fischerei. Auch die Versorgung mit Flugtreibstoff ist betroffen: Rund 40 Prozent des europäischen Verbrauchs werden importiert, etwa die Hälfte dieser Einfuhren passiert normalerweise die Straße von Hormus.

Warum die Sperrung auch Europa trifft

Die Meerenge ist besonders für den weltweiten Flüssiggasmarkt wichtig. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur liefen 2025 knapp 20 Prozent des globalen LNG-Handels durch die Straße von Hormus. Für die Flüssiggasexporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es keine alternative Transportroute auf den Weltmarkt.



Der größte Teil dieser Lieferungen ging zwar nach Asien. Europa ist dennoch betroffen, weil beide Regionen um verfügbare Ersatzlieferungen konkurrieren. Laut dem aktuellen Gasversorgungsbericht der IEA lagen die europäischen Gaspreise zwischen März und Oktober im Durchschnitt fast 70 Prozent über dem Vorjahresniveau. Zusätzliche Lieferungen aus anderen Regionen konnten den Ausfall aus den Golfstaaten nur teilweise ausgleichen.

Neue Abhängigkeit vom Weltmarkt

Seit dem Rückgang russischer Pipelinegaslieferungen hat die EU ihre Versorgung stärker auf Flüssiggas umgestellt. LNG deckt inzwischen nahezu die Hälfte ihres Gasangebots, wie die europäische Energieregulierungsagentur ACER erläutert. Die breitere Auswahl an Lieferanten erhöht die Versorgungssicherheit. Zugleich macht der größere LNG-Anteil Europa stärker von weltweiten Preisschwankungen und geopolitischen Krisen abhängig.



Von der Leyen wirbt deshalb für einen schnelleren Umstieg auf saubere Energie und deren Produktion in Europa. In ihrer Rede bekräftigte sie die europäischen Klimaziele und versprach Unternehmen langfristige Verlässlichkeit für ihre Investitionen.

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