Jensen Huang warb wie kaum ein anderer für Halbleiter-Exporte nach Peking. Nun drehen Republikaner und Demokraten den Kurs. Was das für Europa heißt.

Der Rücktritt von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia könnte die „Entspannung“ zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gefährden, die beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) in Busan im Oktober 2025 erreicht wurde. Im Zuge dessen hob China die Exportkontrollen für Seltene Erden auf, während die USA bei den Kontrollen für Hochleistungschips einen weniger restriktiven Kurs einschlugen als unter der Regierung Biden, als das Rennen um künstliche Intelligenz richtig Fahrt aufnahm.



Huang, der inmitten einer Untersuchung der US-Behörden zur nationalen Sicherheit wegen der Umleitung von Nvidia-Chips nach China zurücktrat, war einer der wichtigsten Befürworter einer Aufhebung dieser Kontrollen. Seine Prämisse: Den Markt China zu überlassen, würde nur den amerikanischen KI-Unternehmen schaden. Huang bezeichnete die Exportkontrollen als „Fehlschlag“, da sie den Markt dem chinesischen Konzern Huawei überlassen und den Aufbau eines nicht-amerikanischen KI-Stacks (also der Gesamtheit der Komponenten, die KI-Systeme benötigen) beschleunigen würden. Letztlich genehmigten die USA im Dezember 2025 den Verkauf von Nvidias H200-Chips an zugelassene chinesische Kunden, hielten die fortschrittlichsten Blackwell-Chips des Unternehmens jedoch weiterhin unter Verschluss.

Als Trump in Begleitung von Huang im Mai 2026 erneut mit Xi in Peking zusammentraf, wurde die Entspannung zu einer „konstruktiven Beziehung strategischer Stabilität“. Nun könnte sie zusammenbrechen, da sich die Trump-Regierung mit den Folgen von Huangs Bestreben auseinandersetzen muss, China mit fortschrittlicher KI-Hardware zu versorgen, sowohl durch direkte Exporte als auch dadurch, dass chinesische KI-Unternehmen Rechenzentren mit fortschrittlichen Nvidia-Prozessoren andernorts in Asien und sogar in Europa nutzen konnten.

Von 95 Prozent auf null

Zudem hat die Entspannung weniger gebracht, als beide Seiten gehofft hatten. Huang selbst erklärte, dass Nvidias Anteil am chinesischen Markt für spezialisierte und schnellere KI-Hardware trotz der H200-Lizenzen von 95 Prozent auf null gefallen sei, da Peking seine Unternehmen zu Huawei lenkte, indem es den Erwerb von Nvidia-Chips außer in streng notwendigen Fällen untersagte (für das Training fortgeschrittener Modelle, nicht aber für die Inferenz, also die Anwendung trainierter Modelle). Das hat China nicht daran gehindert, den USA bei der Leistungsfähigkeit fortgeschrittener KI-Modelle dicht auf den Fersen zu bleiben, dank des Erwerbs „streng notwendiger“ Nvidia-Hardware und des Trainings von Modellen im Ausland.

Demokraten nehmen H200-Lizenz ins Visier

Auch der politische Wandel in den USA bringt die Entspannung ins Wanken. Da die Demokraten ab Januar den Kongress kontrollieren werden, unterstützen inzwischen sowohl republikanische als auch demokratische Spitzenpolitiker die Aufnahme von Beschränkungen für Chipexporte in das Verteidigungsgesetz für 2027. Darüber hinaus untersuchen die Demokraten, die künftig die Handelsausschüsse leiten werden, bereits die H200-Lizenz.

Trumps Spielraum, Chips gegen Zugeständnisse zu tauschen, ist damit deutlich geschrumpft. Das wird zwangsläufig den Ton des dritten Treffens zwischen Trump und Xi im Jahr 2026 prägen, das am 19. November beim Apec-Treffen in Shenzhen stattfindet.

Wahlparty der Demokraten in New York: Gouverneurin Kathy Hochul (M.) feiert ihre Wiederwahl. Ab Januar kontrolliert die Partei den Kongress und will die Chipexporte nach China stärker beschränken. © Michael Nigro/Imago

Seltene Erden als Druckmittel

Peking hat Washington davor gewarnt, die Affäre um Huang als Vorwand für neue Technologiebeschränkungen zu nutzen. Chinas Vergeltungsinstrumente sind bekannt: die Lizenzvergabe für Seltene Erden, die Peking ausgesetzt, aber nicht abgeschafft hat, ein schnellerer Umstieg auf Huaweis Ascend-Chips und weniger Geduld mit einem vorgeschlagenen Dialog zwischen den USA und China über KI-Sicherheit, bei dem kaum sichtbare Fortschritte erzielt wurden.

Europa hängt an beiden Seiten

Europa ist bei diesen Entwicklungen Zuschauer. Europas KI-Fabriken laufen mit Hard- und Software von Nvidia, während seine Industrie auf Seltene Erden und Chips älterer Technologiegenerationen aus China angewiesen ist. Sollte China erneut Exportkontrollen für Seltene Erden gegenüber den USA verhängen, könnte auch die Europäische Union betroffen sein, so wie es der Fall war, bis die USA beim Gipfel in Busan die Aufhebung der Kontrollen erreichten. Sollte sich zudem bestätigen, dass chinesische KI-Unternehmen europäische Rechenzentren für das Training ihrer Modelle genutzt haben, könnte es für Europa schwieriger werden, fortschrittliche US-Chips zu beziehen und damit seine Rechen

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