Nvidia verlor im November bis Freitag 39 Prozent an der Börse. Mit Jensen Huangs Rückkehr drehte der Kurs. Ein Reddit-Trader machte aus 19.000 fast 400.000 Dollar.

Bis Freitag hatte die Nvidia-Aktie im November rund 39 Prozent verloren. Der Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang am 12. November hatte den US-Chiphersteller stark unter Druck gesetzt. Am Montag dann die Kehrtwende: Der Verwaltungsrat holte Huang an die Konzernspitze zurück. Die Aktie sprang um 31 Prozent auf 165,05 Dollar.



Ein Reddit-Nutzer hatte noch am Freitag auf steigende Nvidia-Kurse gesetzt. Für 19.000 Dollar kaufte er Optionen auf die Aktie. Als der Kurs am Montag hochschoss, brachte ihm das Geschäft 376.900 Dollar Gewinn, wie Bloomberg berichtet. Das entspricht einer Rendite von 1.984 Prozent.

Der Trader veröffentlichte Screenshots seines Depots im Börsenforum WallStreetBets. Die darin gezeigten Kaufdaten stimmen laut Bloomberg mit einem tatsächlich ausgeführten Optionsgeschäft überein.

Nvidia-Trader streicht 23,8 Millionen Dollar ein

Der Reddit-Nutzer schrieb, er habe seine Optionen direkt zur Börseneröffnung verkauft und mit dem Geschäft das Zehnfache seines Jahresgehalts verdient. Ein anderer Käufer hatte laut Bloomberg am Freitag Nvidia-Kaufoptionen mit einem Basispreis von 160 Dollar und einer Laufzeit bis Januar erworben. Am Montag verkaufte er die Hälfte seiner Position und sicherte sich so 23,8 Millionen Dollar Gewinn.

Eine Kaufoption gibt ihrem Inhaber das Recht, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Dieses Recht kann er weiterverkaufen. Am Freitag lag die Nvidia-Aktie noch deutlich unter dem vereinbarten Kaufpreis von 160 Dollar. Als der Kurs am Montag über diese Marke sprang, gewann die Option an Wert. Hätte die Aktie bei Ablauf im Januar unter 160 Dollar notiert, wäre die Option wertlos verfallen.

Schon während des Kurssturzes hatten sich laut Bloomberg institutionelle Händler für eine Erholung positioniert. Einige wechselten zu Kaufoptionen mit niedrigeren Basispreisen. Dafür zahlten sie höhere Prämien, konnten aber schon bei einer kleineren Erholung von steigenden Optionspreisen profitieren. Andere handelten Zehntausende Optionskontrakte, um auf höhere Nvidia-Kurse bis Anfang kommenden Jahres zu setzen.

Nvidia-Aktie übertrifft Comeback-Szenario des Analysten Jens Klatt

Wie stark die Aktie auf ein Comeback reagieren könnte, hatte die Berliner Zeitung bereits vor Huangs Rückkehr den Marktanalysten Jens Klatt vom Onlinebroker XTB gefragt. Er hielt am Tag der Nachricht ein Plus von zehn bis 20 Prozent für möglich. Nach dem vorangegangenen Ausverkauf wäre eine solche Gegenbewegung aus seiner Sicht plausibel gewesen. Am Montag stieg die Aktie um 31 Prozent – elf Prozentpunkte mehr als am oberen Ende seiner Spanne.

Klatt bezweifelte zugleich, dass Huangs Rückkehr die Aktie dauerhaft von ihren Belastungen befreien würde. Offen sei etwa, ob Nvidia-Chips über Vertriebspartner unter Umgehung amerikanischer Exportkontrollen nach China gelangt sein könnten. Nvidias Verwaltungsrat erklärte bei der Wiedereinsetzung, er sehe in Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit. US-Präsident Donald Trump sagte dem Sender CNBC, er habe mit dem Gremium gesprochen und es von einer Rückkehr überzeugt.



Nach dem Sprung am Montag sicherten sich laut Bloomberg einige große Marktteilnehmer gegen einen erneuten Rückgang ab.