Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat in einem jahrelangen Strafverfahren in den USA eine schwere juristische Niederlage erlitten. Eine Geschworenenjury an einem Bundesgericht im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn sprach das Unternehmen am Dienstag in zehn von zwölf Anklagepunkten schuldig.



Das Verfahren umfasste unter anderem Bankbetrug, Verstöße gegen US-Sanktionen, Verschwörung zur Geldwäsche und zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen. Auch gegen drei Tochtergesellschaften von Huawei ergingen Schuldsprüche, wie das US-Justizministerium mitteilte.



„Niemand und kein Unternehmen steht über dem Gesetz“, erklärte US-Justizminister Todd Blanche nach dem Schuldspruch.

Im schwersten Anklagepunkt, dem Vorwurf einer kriminellen Verschwörung nach dem US-Gesetz gegen organisierte Kriminalität (RICO), wurde Huawei hingegen freigesprochen. Auch den Vorwurf einer Verschwörung zur Behinderung der Justiz wiesen die Geschworenen zurück. Das Strafmaß soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters am 14. September 2027 verkündet werden. Huawei kündigte an, gegen die Schuldsprüche vorgehen zu wollen.

Huawei verschleierte jahrelang Geschäfte mit dem Iran

Im Mittelpunkt des Verfahrens standen unter anderem die Geschäftsbeziehungen des chinesischen Konzerns mit dem Iran. Huawei wickelte seine dortigen Aktivitäten über Skycom ab. Gegenüber Banken und US-Behörden stellte der Konzern das Unternehmen als unabhängigen Geschäftspartner dar, obwohl es sich laut US-Justiz um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft handelte.



Durch falsche Angaben verschaffte sich Huawei nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Zugang zu Krediten in Milliardenhöhe und zum internationalen Zahlungsverkehr in US-Dollar.



Huawei unterstützte zudem nach Angaben des US-Justizministeriums die iranische Regierung beim Ausbau ihrer Telekommunikationsinfrastruktur sowie bei der Überwachung und Zensur des Internetverkehrs. Vom chinesischen Konzern bereitgestellte Überwachungskameras ermöglichten es den iranischen Behörden demnach, Proteste zu überwachen.

Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen: Auch T-Mobile und Cisco betroffen

Ein weiterer Schwerpunkt des zwölfwöchigen Prozesses war der Umgang des chinesischen Technologiekonzerns mit dem geistigen Eigentum seiner Konkurrenten und Geschäftspartner. Zu den betroffenen Unternehmen gehörten der Netzwerkausrüster Cisco, der Mobilfunkanbieter T-Mobile und der amerikanische Antennenhersteller Quintel.



Laut US-Staatsanwaltschaft kopierte Huawei unter anderem Programmcode von Cisco. In einem anderen Fall entwendete ein Huawei-Mitarbeiter ein Bauteil eines von T-Mobile verwendeten Testroboters aus einem Labor.



Huawei wies die Darstellung eines systematisch kriminell handelnden Unternehmens zurück. Die Verteidigung argumentierte, die Staatsanwaltschaft habe einzelne Vorfälle aus mehr als zwei Jahrzehnten herangezogen, um daraus den Vorwurf einer umfassenden kriminellen Verschwörung zu konstruieren.

Festnahme von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou löste diplomatische Krise aus

Das Strafverfahren geht auf das Jahr 2018 zurück. Im Dezember desselben Jahres wurde Meng Wanzhou, Finanzchefin von Huawei und Tochter des Unternehmensgründers Ren Zhengfei, auf Grundlage eines US-Haftbefehls in Kanada festgenommen. Die Festnahme löste eine diplomatische Krise zwischen China, Kanada und den USA aus. Kurz darauf nahmen die chinesischen Behörden zwei kanadische Staatsbürger fest.



Erst im September 2021 durfte Meng nach China zurückkehren, nachdem sie eine Vereinbarung mit der US-Staatsanwaltschaft getroffen hatte. Darin räumte sie laut einer damaligen Mitteilung des US-Justizministeriums ein, einen hochrangigen Bankmitarbeiter über die Geschäftsaktivitäten von Huawei im Iran getäuscht zu haben.



Die Anklage gegen Meng wurde später fallengelassen. In dem nun zu Ende gegangenen Strafprozess gegen Huawei waren keine Einzelpersonen angeklagt.

Huawei drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe

Die finanziellen Folgen des Schuldspruchs könnten erheblich sein. Nach Einschätzung der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) drohen Huawei Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Konzernanwalt Brian Heberlig betonte hingegen, dass der Freispruch im schwersten Anklagepunkt erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der finanziellen Sanktionen haben könnte.



Huawei steht bereits seit 2019 auf einer schwarzen Handelsliste der USA, die den Zugang des Unternehmens zu amerikanischer Technologie beschränkt. Dennoch hat der Konzern seine Geschäftstätigkeit in anderen Teilen der Welt weiter ausgebaut.

Inzwischen ist Huawei auch ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung chinesischer Halbleiter für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Auf dem chinesischen Markt bietet das Unternehmen damit eine Alternative zu amerikanischen Chipherstellern wie Nvidia.



Huawei erklärte nach dem Schuldspruch, das Unternehmen halte weiterhin an seinen Geschäftsprinzipien fest und werde sich darauf konzentrieren, seine Kunden und Geschäftspartner zu bedienen und einen stabilen Geschäftsbetrieb sicherzustellen.

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