Hubertus Heil will SPD führen, doch die Reaktionen sind verhalten: „Den Ernst der Lage nicht verstanden“

Mit dem früheren Arbeitsminister Hubertus Heil tritt ein Dauer-Rivale von Vizekanzler Lars Klingbeil für den SPD-Vorsitz an. Die Begeisterung im Netz hält sich in Grenzen.

Seit Samstagabend ist klar: Es kann losgehen im Machtkampf um die SPD-Spitze. Mit der Bewerbung des früheren Arbeitsministers Hubertus Heil liegt nicht nur ein bekannter Name, sondern auch eine Kampfansage an den jetzigen SPD-Chef Lars Klingbeil im Ring.



Ob der Vizekanzler beim Parteitag im Januar überhaupt noch mal antritt, ist indes noch gar nicht klar. Spätestens am 16. Dezember will der Parteivorstand seinen Personalvorschlag vorlegen.



Mit Heils drei Seiten langer Bewerbung, die er an Landesverbände und Parteivorstand schickte, ist der Ton bereits gesetzt. Wie es sich für einen Widersacher und Herausforderer gehört, beklagt der 54-Jährige schon mal die Profillosigkeit seiner eigenen Partei.

Hubertus Heil fordert Lars Klingbeil heraus

Heil, der von März 2018 bis Mai 2025 Bundesminister für Arbeit und Soziales war, will dafür sorgen, dass „unsere stolze Sozialdemokratie“ das Land auch weiter präge, schreibt er. An der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlange in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit. „Deshalb will ich mich mit ganzer Kraft einem Parteivorsitz widmen“, betont der gebürtige Niedersachse.

Zuletzt hatte es in der Partei Kritik gegeben, Klingbeil könne sich als Vizekanzler und Finanzminister nicht ausreichend für die SPD einsetzen. Anträge für den Parteitag fordern die Trennung von Amt und Mandat.

Lars Klingbeil: Der 48-Jährige lässt bisher offen, ob er antritt. © Kay Nietfeld/dpa

Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas will die SPD im kommenden Jahr die komplette Parteispitze neu wählen. Offen lässt Heil, mit welcher Frau er sich den Vorsitz teilen möchte. Zwar erlaubt die Satzung auch, dass ein Mann allein die SPD führt – in der Partei gilt das aber nicht als realistisch.

Der parteiinterne Machtkampf um den Chefposten mag nun ausgerufen sein. Gleichzeitig steht die SPD im Bund vor massiven Problemen und einem erheblichen Bedeutungsverlust. Bei der letzten Bundestagswahl im Februar 2025 holten die Sozialdemokraten gerade einmal 16,4 Prozent der Stimmen. In aktuellen Umfragen kommen sie sogar nur noch auf zwölf bis 14 Prozent.

SPD in der Krise: Die Umfragewerte sinken weiter

Kann Hubertus Heil da überhaupt etwas retten? Ist er der richtige Mann in diesen Zeiten? Der Niedersachse gilt als eine Art Dauer-Rivale von Klingbeil, spätestens seit er 2025 im SPD-Teil des Kabinetts keinen Posten abbekam und als einfacher Abgeordneter im Auswärtigen Ausschuss landete.

Als Arbeitsminister unter Merkel und Scholz war eine seiner wichtigsten Reformen die Umwandlung des Hartz-IV-Systems ins Bürgergeld. Doch die Kritik, die Leistung sei zu großzügig, warf auch einen Schatten auf den zuständigen Minister.

Auf Parteitagen kann Heil durchaus mitreißende Reden halten. Dennoch hat er bisher kaum bekannte Unterstützer. Seine Gegner sagen, er habe in den vergangenen Jahren viele Chancen gehabt, den Weg der SPD zu gestalten – und stehe nicht für einen Kurswechsel.

So lesen sich auch die ersten Reaktionen nach Bekanntwerden seiner Bewerbung für den Parteivorsitz. „Hat dieser Bürgergeldminister nicht schon genug Schaden angerichtet?“, heißt es in einem Kommentar auf Social Media, der auf breiten Zuspruch aus der Community trifft.

Ein anderer, viel beachteter Userbeitrag lautet: „Neues Personal, alte Probleme. Als ob ein anderer Vorsitzender allein etwas ändern würde. Vom Regen in die Traufe! Bei der SPD scheint man den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden zu haben.“

Manuela Schwesig als mögliche neue SPD-Chefin

Sehr oft heißt es unter Beiträgen zum Thema bei Facebook, X oder Instagram einfach nur: „Die SPD hat in jeder Hinsicht fertig“ oder „Gute Nacht, SPD“. Zustimmung zu Heils Bewerbung findet man kaum.

Auf X analysiert ein User: „Der politische Betrieb recycelt sein Personal und verkauft das als Neuanfang. Ein Biotop, das sich selbst füttert, seine eigenen Leute versorgt und jeden politischen Misserfolg überlebt. Nur das Land kommt dabei nicht vom Fleck.“

Für möglich halten einige, dass Manuela Schwesig in eine Doppelspitze mit Klingbeil geht. © Jens Büttner/dpa

Fragt man in der SPD herum, fällt ohnehin der Name Manuela Schwesig als erster: Der Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern trauen sowohl Funktionäre als auch Basis den Parteivorsitz zu. Die 52-Jährige selbst äußert sich bisher zögerlich. Viele Sozialdemokraten hoffen darauf, dass sich das ändert, sobald sie Anfang der Woche erneut zur Ministerpräsidentin gewählt wird.

Zeitgleich sprechen sich mehrere Spitzengenossen für einen Verbleib von Lars Klingbeil an der Spitze der SPD aus. Bundesumweltminister Carsten Schneider sagte den Funke-Medien: „Lars Klingbeil macht das sehr gut. Ich vertraue ihm und würde mir wünschen, dass er weitermacht.“ Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sprach sich dafür aus, dass Klingbeil Parteichef bleibt.

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