Hüftbeuger verspannt trotz Dehnen? Schuld ist oft fehlende Kraft – diese Übung hilft

Hüftbeuger trainieren statt dehnen: Wie Sitzen den Iliopsoas schwächt, was reziproke Hemmung bedeutet und wie die Übung mit Ball und Gummiband geht.

Abends auf der Matte, die Hüfte nach vorn geschoben, 30 Sekunden halten. Am nächsten Morgen zieht es in der Leiste wieder genauso. Wer das seit Monaten kennt, sollte aufhören, noch länger zu dehnen.



Ein Muskel, der sich fest anfühlt, ist nämlich oft schlicht zu schwach. Das erklärt ein Physiotherapeut in einem YouTube-Video. Seine Lösung ist eine Kräftigungsübung mit Ball und Gummiband, die einen Reflex im Rückenmark ausnutzt.

Warum Sitzen den Hüftbeuger schwach macht

Gemeint ist meist der Musculus iliopsoas, der wichtigste Beuger im Hüftgelenk. Laut DocCheck Flexikon reicht er von den Lendenwirbeln bis zum Oberschenkelknochen und verbindet so die Wirbelsäule direkt mit dem Bein.



Im Sitzen ist er stundenlang zusammengeschoben und hat nichts zu tun. Der Physiotherapeut vergleicht ihn mit einer Trockenpflaume, schlecht durchblutet und schlecht versorgt. Das Nervensystem halte den geschwächten Muskel deshalb auf Spannung.



Das Ziehen in der Leiste ist also echt. Nur steckt dahinter nach seiner Darstellung keine Verkürzung, die sich wegdehnen ließe, sondern fehlende Kraft.



Ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Bei japanischen Sportgymnastinnen hingen Rückenschmerzen laut einer Studie im Fachjournal Sports Health unter anderem mit zu wenig Kraft im Hüftbeuger zusammen. Ausgerechnet bei extrem beweglichen Sportlerinnen also.

Reziproke Hemmung: So wird der Gegenspieler leiser

Der Hüftbeuger zieht das Bein nach vorn, der große Gesäßmuskel zieht es zurück. Spannt sich einer von beiden an, bremsen Nervenzellen im Rückenmark den anderen. Diesen Reflex nennt das DocCheck Flexikon reziproke Hemmung.



Der Physiotherapeut will ihn gezielt nutzen. Seine Erklärung: Ist der Hüftbeuger schwach, übernimmt das Gesäß zu viel. Das belaste das Becken, vor allem hinten am Iliosakralgelenk (ISG). Wer das Gesäß kurz ausbremst, könne den Hüftbeuger isoliert trainieren.

Hüftbeuger-Übung mit Ball und Gummiband

Nötig sind ein Ball etwa in Fußball- oder Volleyballgröße und ein kräftiges Gummiband, das fest verankert ist.



Ausgangsposition: Den Fuß in die Schlaufe des Bandes stellen und das Knie auf den Ball legen, sodass das Band schon leicht spannt.



Gegenspieler bremsen: Mit dem Bein so fest wie möglich nach unten in den Ball drücken. Dabei springen vor allem die Bauchmuskeln an, der Gesäßmuskel soll locker werden.



Hüftbeuger arbeiten lassen: Den Druck halten, das Knie bis Richtung 90 Grad hochziehen und langsam wieder ablassen. Erst in dieser Höhe arbeite der Hüftbeuger wirklich, darunter übernehme der vordere Oberschenkelmuskel.



Zum Schluss drehen: Das Bein unter Spannung leicht nach innen und außen drehen, um alle Fasern zu erreichen.



Lösen: Locker lassen und kurz sanft andehnen, mit aufgerichtetem Becken. Es geht nur darum, Spannung herauszunehmen.



Am Anfang nicht bis an die Grenze gehen. Fühlt sich der Muskel wieder fest an, ist Zeit für die andere Seite.

Studien: Ist wirklich das Gesäß schuld?

Den Hüftbeuger zu kräftigen statt nur zu dehnen, ist gut begründet. Die Erklärung mit dem übermächtigen Gesäß dagegen steht auf wackligen Füßen.



In einer brasilianischen Studie von 2023 hatten Menschen mit chronischen Rückenschmerzen eher schwächere Gesäßmuskeln als Gesunde. Das ist das Gegenteil eines dominanten Gegenspielers.



Auch die oft beschworene ISG-Blockade lässt sich laut dem österreichischen Gesundheitsportal gesundheit.gv.at mit bildgebenden Verfahren nicht nachweisen. Als Kräftigung für einen vernachlässigten Muskel taugt die Übung trotzdem.

Hüftschmerzen: Wann Sie zum Arzt sollten

Strahlen die Schmerzen ins Bein aus oder wird das Bein taub und kraftlos, gehört das ärztlich abgeklärt. Junge Menschen mit häufigen ISG-Schmerzen, gerade in Ruhe, sollten laut gesundheit.gv.at zudem rheumatologisch untersucht werden.



Für die Übung zu Hause gilt eine einfache Regel: Wird es schlimmer statt besser, sofort aufhören.

Dieser Text ersetzt keine ärztliche oder physiotherapeutische Beratung.

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