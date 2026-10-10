Humanoide Roboter auf der Baustelle: Revolution oder teurer Hype?

Eine Tür. Mehr soll der Roboter zunächst nicht bewältigen. Seine Kamera erkennt den Durchgang, er setzt sich in Bewegung, geht auf die Tür zu – und bleibt kurz davor stehen. „Er funktioniert noch nicht so gut“, sagt eine Wissenschaftlerin lächelnd. Die junge Frau forscht an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) zu digitalen Entwurfsmethoden in der Architektur und zum Einsatz von Robotern im Bauwesen. Was die Maschine bislang beherrscht, fasst sie knapp zusammen: „Laufen und sich ausbalancieren.“ Dazu kommen einige vorgefertigte Bewegungen.