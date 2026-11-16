Hunderte Euro mehr Netto im Dezember: Diesen Antrag müssen Sie bis 30. November stellen

Lohnsteuer-Freibetrag 2026: Wer den Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung bis 30. November stellt, bekommt mehr Netto im Dezember. Fristen und Grenzen.

Mehr Netto im Dezember: Wer bis 30. November einen Lohnsteuer-Freibetrag beantragt, bekommt das Geld schon mit dem Dezembergehalt. (Symbolbild)

Wer täglich weit zur Arbeit fährt, hat dem Finanzamt in diesem Jahr vermutlich zu viel Lohnsteuer überwiesen. Zurück gibt es das Geld normalerweise erst mit der Steuererklärung im nächsten Jahr.



Mit einem Antrag bis Montag, 30. November, kommt es schon mit dem Dezembergehalt.

So funktioniert der Freibetrag

Mit dem „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ lassen Sie beim Finanzamt einen Freibetrag eintragen. Das ist ein Teil Ihres Gehalts, auf den der Arbeitgeber keine Lohnsteuer abzieht. Grundlage sind Ausgaben, die Sie ohnehin absetzen könnten, etwa die Fahrten zur Arbeit.



Der Freibetrag wird auf die Monate verteilt, die vom Jahr noch übrig sind. Bei einem Antrag im November bleibt nur der Dezember. Der ganze Jahresbetrag wird dann auf einmal mit dem Dezembergehalt verrechnet.

Rechenbeispiel: 663 Euro mehr im Dezember

Die Lohnsteuerhilfe Bayern hat für inFranken.de einen Fall für 2026 durchgerechnet. Eine verheiratete Arbeitnehmerin in Steuerklasse III verdient 4000 Euro brutto und fährt an 220 Tagen 35 Kilometer zur Arbeit.



Das ergibt 2926 Euro Fahrtkosten und nach Abzug der Pauschale einen Freibetrag von 1696 Euro. Mit Weihnachtsgeld von 2000 Euro hat sie im Dezember 663 Euro mehr netto, ohne Weihnachtsgeld wären es 233 Euro.



Wie viel es bei Ihnen ist, hängt von Einkommen und Steuerklasse ab.

600-Euro-Grenze: Wer einen Freibetrag bekommt

Ihre absetzbaren Ausgaben müssen zusammen mehr als 600 Euro im Jahr betragen. Bei Jobkosten ist die Hürde höher: Jeder Arbeitnehmer bekommt automatisch eine Pauschale von 1230 Euro angerechnet. Die Jobkosten müssen deshalb über 1830 Euro liegen.



Für den Arbeitsweg gibt es seit Januar 38 Cent pro Kilometer der einfachen Strecke, fasst die IG Metall zusammen. Bei 220 Arbeitstagen reichen damit schon 22 Kilometer.

Handwerker und Putzhilfe: Hier gibt es keine Mindestgrenze

Kosten für Handwerker und Hilfen im Haushalt kommen auch ohne 600-Euro-Grenze in den Antrag, auch bei Mietern. Absetzbar sind Arbeitslohn, Fahrt- und Maschinenkosten, aber kein Material. Die Rechnung muss diese Posten getrennt ausweisen und per Überweisung bezahlt sein.



Größere Reparaturen sollten Sie nicht ins neue Jahr schieben. Ab 2027 soll der Steuerabzug für Handwerker nach den Plänen der Bundesregierung von 20 auf 15 Prozent sinken, erläutert die Steuerberatung Ecovis. Entscheidend ist der Tag der Zahlung.

Unterhalt, Kita, Krankheitskosten: Zusammen müssen es mehr als 600 Euro sein

Diese Kosten zählen dazu Unterhalt, den Sie an einen früheren Ehepartner zahlen

Kosten für Kita, Tagesmutter oder Hort und Schulgeld für eine Privatschule

selbst bezahlte Krankheits- und Pflegekosten oberhalb eines Eigenanteils, der vom Einkommen abhängt

So stellen Sie den Antrag

Am einfachsten geht es online über das Steuerportal Mein ELSTER, Ehepaare stellen den Antrag gemeinsam. Warten Sie nicht bis zum letzten Tag: Das Finanzamt muss den Freibetrag erst eintragen, bevor Ihr Arbeitgeber ihn abrufen kann. Die Lohnsteuerhilfe Bayern rät, zusätzlich die Personalabteilung zu informieren.

Steuerreform 2027: Für Pendler wird es schwerer

Den Freibetrag für 2027 können Sie bereits seit dem 1. November beantragen. Laut Gesetzentwurf der Bundesregierung soll die Pauschale für Jobkosten dann auf 1430 Euro steigen, beschlossen ist das noch nicht. Pendlern würde der Arbeitsweg allein dann erst ab 25 Kilometern für einen Freibetrag reichen.

Was Sie beachten müssen

Wer einen Freibetrag nutzt, muss für 2026 eine Steuererklärung abgeben. Weil Sie einen Teil des Geldes schon im Dezember bekommen haben, fällt die Erstattung im nächsten Jahr entsprechend kleiner aus.

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