Hunderte Verfahren wegen sexuellen Fehlverhaltens in der Bundeswehr

Hunderte mutmaßliche Fälle sexueller Übergriffe hat die Bundeswehr an Staatsanwaltschaften abgegeben. Eine Dunkelfeldstudie soll nun das Ausmaß zeigen.

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Die Bundeswehr hat in den vergangenen Jahren Hunderte Fälle möglicher Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung an Staatsanwaltschaften übergeben.

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Zwischen 2023 und 2025 hat die Bundeswehr insgesamt 724 Fälle an die zuständigen Staatsanwaltschaften abgegeben, in denen Soldatinnen oder Soldaten ein möglicher Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen wurde. Das teilte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) mit. Sexuelles Fehlverhalten könne bereits unterhalb der Strafbarkeitsschwelle einen Verstoß gegen die soldatischen Pflichten darstellen und ein gerichtliches Disziplinarverfahren nach sich ziehen, erklärte die Sprecherin.

Zwischen 2024 und 2026 seien zudem 452 Verfahren wegen sexuellen Fehlverhaltens durch die Bundeswehrdisziplinaranwaltschaft eingeleitet worden, hieß es weiter. Bis zum 4. November dieses Jahres seien davon 163 Verfahren rechtskräftig abgeschlossen worden, in 84 Fällen durch Einstellung. Bei der Festlegung einer gerichtlichen Disziplinarmaßnahme würden sämtliche zum Zeitpunkt der Entscheidung nachgewiesenen Pflichtverletzungen berücksichtigt, von denen eine das sexuelle Fehlverhalten sein könne, so die Sprecherin.

Dunkelfeldstudie soll Gesamtbild liefern

Die Zahl der Meldungen über sexuelles Fehlverhalten in der Bundeswehr steigt seit Jahren. Öffentlich bekannt wurden zuletzt vor allem Vorfälle an den Standorten Zweibrücken in Rheinland-Pfalz und Weißenfels in Sachsen-Anhalt.

Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat vor diesem Hintergrund eine Dunkelfeldstudie in Auftrag gegeben, um einen Gesamtüberblick über das Ausmaß des Problems zu gewinnen. Dafür wurden nach RND-Informationen alle Soldatinnen zu ihren persönlichen Erfahrungen befragt. Die Studie ist demnach abgeschlossen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Ergebnisse in der kommenden Woche am Mittwoch im Verteidigungsausschuss des Bundestages vorstellen. Zuvor soll die Truppe über die Befunde informiert werden. (mit AFP)

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