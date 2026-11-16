Hunderttausende ohne Strom: Ukraine fordert EU-Winterhilfe binnen Tagen

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Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am 12. November 2026 bei einem Treffen in Dublin, Irland. Symbolbild.

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Hunderttausende Menschen in den ukrainischen Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk sind kurz vor dem Winter ohne Strom. Russische Angriffe trafen am Sonntag Leitungen und Umspannwerke. Die Lage sei „äußerst schwierig“, teilte Ministerpräsident Serhij Korezkyj über seinen Telegram-Kanal mit. Die ukrainische Regierung hat seine Angaben anschließend auf ihrem offiziellen Portal veröffentlicht.



Nun fordert Kiew Hilfe innerhalb weniger Tage. Die Ukraine und die EU verhandeln laut Korezkyj über ein Notpaket mit Generatoren, mobilen Ladestationen und Bussen. Außerdem benötigt das Land Hilfe bei beschädigten Brücken und zusätzlichen Übergängen über den Dnipro.



„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diese Unterstützung so schnell wie möglich von unseren Partnern erhalten“, erklärte Korezkyj. Noch an diesem Montag will er in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Einzelheiten abstimmen. Kiew hofft, dass das Paket endgültig vereinbart wird und erste Lieferungen möglichst schnell eintreffen.

Warum Kiew Busse und neue Dnipro-Übergänge verlangt

Die ukrainischen Forderungen zeigen, dass die russischen Angriffe längst nicht nur die Stromversorgung treffen. Fallen Oberleitungen und Ladestationen aus, stehen elektrische Busse, Straßenbahnen und andere Verkehrsmittel still. Dieselbusse sollen den öffentlichen Nahverkehr während längerer Stromausfälle aufrechterhalten.

Auch Brücken und Bahnverbindungen geraten zunehmend ins Visier russischer Angriffe. Zusätzliche Übergänge über den Dnipro sollen verhindern, dass Städte und Landesteile voneinander abgeschnitten werden. Betroffen sind neben der Energieversorgung somit auch Transportwege für Menschen, Hilfsgüter und Reparaturmaterial.

Bei den verlangten Ladestationen dürfte es sich vor allem um mobile Stromspeicher handeln. Sie können Wohnungen, medizinische Geräte oder Kommunikationstechnik während eines Ausfalls zeitweise versorgen, ohne dauerhaft einen Dieselgenerator betreiben zu müssen.

Deutschland gibt weitere 200 Millionen Euro

Deutschland hat seine Winterhilfe für die Ukraine gerade aufgestockt. Das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium stellen kurzfristig weitere 200 Millionen Euro bereit. Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab die Mittel am Freitag frei.

Finanziert werden sollen die Strom-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Hilfen für Schulen, Kindergärten und den Katastrophenschutz. Das Auswärtige Amt will zudem Menschen in frontnahen Gebieten unterstützen und die Wasser- und Gesundheitsversorgung in Städten absichern.

Bereits im September hatte das Bundeswirtschaftsministerium rund 250 Millionen Euro zusätzlich für den Ukraine Energy Support Fund angekündigt. Das Geld ist für dringende Reparaturen an der Energieinfrastruktur bestimmt. Deutschland ist nach Angaben des Ministeriums der größte Geldgeber des Fonds.

Entscheidend ist nun allerdings nicht nur die Höhe der zugesagten Mittel. Kiew braucht Transformatoren, Kabel, Schaltanlagen und mobile Stromquellen innerhalb weniger Tage. Die EU kann solche Geräte über ihren Katastrophenschutzmechanismus und die strategischen RescEU-Bestände bereitstellen.

Generatoren allein reichen im ukrainischen Winter nicht

Die Internationale Energieagentur (IEA) empfiehlt, die ukrainische Versorgung stärker auf viele kleinere Energiequellen zu verteilen. Dezentrale Blockheizkraftwerke, Batterien und spezielle Wechselrichter können einzelne Stadtteile auch dann versorgen, wenn sie vom überregionalen Netz abgeschnitten sind.

Gewöhnliche Notstromaggregate stoßen bei großer Kälte dagegen an Grenzen. Bei minus zehn Grad können sie laut der IEA etwa 30 Prozent ihrer Leistung verlieren. Sie benötigen außerdem Treibstoff, Wartung und geschultes Personal.



Die EU könnte der Ukraine zusätzlich helfen, indem sie kurzfristig mehr Strom über die europäischen Verbindungsleitungen liefert. Dafür müssten verfügbare Leitungskapazitäten besser genutzt und die Nothilfe zwischen den europäischen Netzbetreibern ausgeweitet werden.



Diese Hilfe hat jedoch Grenzen. Bis 2028 ist laut der IEA kein Ausbau der physischen Stromverbindungen zur Ukraine zu erwarten. Herrscht in weiten Teilen Europas Dunkelflaute, fällt auch dort weniger Wind- und Solarstrom an, während Bedarf und Börsenpreise steigen. Die EU kann akute Ausfälle damit abfedern, die zerstörte ukrainische Stromerzeugung aber nicht dauerhaft ersetzen. Umso wichtiger sind Transformatoren, dezentrale Kraftwerke, Batteriespeicher und winterfeste Generatoren vor Ort.

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