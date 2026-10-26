Huthi-Angriffe: Ägyptens Parlament billigt militärische Unterstützung für Saudi-Arabien

Ägyptens Präsident al-Sisi soll Saudi-Arabien bei der Abwehr von Huthi-Angriffen unterstützen können. Das Parlament billigte eine entsprechende Maßnahme.

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Das ägyptische Parlament hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi dazu ermächtigt, Saudi-Arabien militärisch bei der Abwehr von Angriffen der Huthi-Miliz zu unterstützen, falls das Land um solche Hilfe bittet, wie Reuters berichtet. Mindestens zwei Drittel der Parlamentsmitglieder unterstützten die Maßnahme, wie aus einer parlamentarischen Erklärung hervorging, die Reuters nach eigenen Angaben von Abgeordneten erhalten hatte.

Das Parlament billigte damit eine Maßnahme, die al-Sisi erlaubt, „alle notwendigen Maßnahmen“ zur Unterstützung Saudi-Arabiens zu ergreifen. Einzelheiten zum Umfang der möglichen Unterstützung waren zunächst nicht bekannt. Ein mit den Beratungen vertrauter regionaler Vertreter sagte der Nachrichtenagentur AP, Ägypten könne Luftabwehrsysteme und Flugzeuge einsetzen, um Raketen und Drohnen abzuwehren. Der Einsatz sei defensiv ausgerichtet. Bodentruppen im Jemen seien nicht vorgesehen.

Kairo betont defensive Ausrichtung

Al-Sisi hatte AP zufolge zuvor erklärt, Ägypten wolle „alle Maßnahmen zum Schutz Saudi-Arabiens ergreifen“. Dabei gehe es nicht um Kämpfe oder Angriffe. „Ich spreche ausschließlich von Verteidigung.“ Die Abstimmung war in der vergangenen Woche nach Beratungen zunächst verschoben worden. Hintergrund waren laut AP Sorgen in der ägyptischen Bevölkerung über eine mögliche Beteiligung am langjährigen Konflikt im Jemen.

Die oppositionelle Ägyptische Sozialdemokratische Partei kündigte laut AP an, dass sich ihre elf Abgeordneten der Abstimmung enthalten würden. Sie kritisierte demnach, dass Informationen zu Zielen, Umfang, Dauer und Kosten des möglichen Einsatzes fehlten und forderte, diplomatischen Lösungen Vorrang einzuräumen.

Saudi-Arabien ist ein wichtiger politischer und finanzieller Partner Ägyptens. Das Königreich unterstützt das Land den Berichten zufolge unter anderem mit umfangreichen Finanzhilfen und Investitionen.

Konflikt im Jemen

Die Kämpfe zwischen der von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Regierung und der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz hatten sich in den vergangenen Wochen verschärft. Die Huthi kontrollieren Reuters zufolge unter anderem die Hauptstadt Sanaa. Laut dem Bericht griff die Miliz auch den internationalen Flughafen von Riad und den saudischen Ölkonzern Saudi Aramco an. Die Angriffe beeinträchtigten den Flugverkehr und die Ölexporte.

Ägypten hatte sich laut Reuters bereits 2015 an der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition beteiligt. Damals entsandte das Land vor allem Kriegsschiffe zur Sicherung der Schifffahrtswege im Roten Meer. Dabei kamen auch rund 800 Bodentruppen zum Einsatz, die jedoch nur eine begrenzte Rolle bei den Kampfhandlungen spielten. Bereits in den 1960er-Jahren hatte sich Ägypten dem Bericht zufolge an einem kostspieligen Militäreinsatz im Jemen beteiligt.

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