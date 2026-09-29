Das Faustpfand der Huthi: Wie eine Rebellen-Miliz den Welthandel erpresst

Ein Schiff der indischen Marine begleitet Handelsschiffe durch die Meerenge Bab al-Mandab. Die Sicherheit der Route ist durch die Kämpfe im Jemen erneut in den Fokus gerückt.

Jemen war nicht der größte Konflikt bei der diesjährigen UN-Generalversammlung, dennoch führten Diplomaten aus Ost und West zahlreiche Gespräche zur Krisenlage in dem Land. In New York veröffentlichten die G7-Außenminister eine eigene Erklärung zur Bab-al-Mandab-Meeresstraße.

Darin warnten sie, die Kämpfe bedrohten die regionale Stabilität, die globale Energiesicherheit und die Freiheit der Schifffahrt. Pakistan und die Türkei, beide Mitglieder des gegenseitigen Verteidigungsabkommens von Mekka, stellten sich unabhängig voneinander hinter das Recht Riads, sich gegen Angriffe der Huthi zu verteidigen. Jemens Außenministerin nutzte ein Treffen mit ihrem Schweizer Amtskollegen, um vor den Folgen der Huthi-Offensive für die internationale Schifffahrt und die Energiesicherheit zu warnen.

Der Krieg im Jemen wird wieder zu einem internationalen Sicherheitsproblem. Der Grund sind die Gebietsgewinne der Huthi, die der Gruppe mehr Einfluss auf eines der wichtigsten maritimen Nadelöhre der Welt verschaffen. Schon Irans Störung der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus während des Konflikts mit den USA und Israel hat gezeigt, wie verwundbar die globale Energieversorgung für Druck an solchen Engstellen ist. Die Huthi-Offensive droht nun, eine Variante dieser Zwangsstrategie am Bab al-Mandab zu wiederholen, der schmalen Meerenge zwischen dem Roten Meer, dem Golf von Aden und dem weiteren Indischen Ozean.

Die Huthi müssen Bab al-Mandab nicht vollständig schließen, um davon zu profitieren, dass sie über die Drohung einer Störung verfügen. Ihre Kampagne verbindet vielmehr territoriale Expansion im Jemen, militärischen Druck auf Saudi-Arabien und die wachsende Fähigkeit, der internationalen Schifffahrt Kosten aufzuerlegen. Damit halten die Huthi etwas in der Hand, das potenziell nützlicher ist als eine vorübergehende Blockade: ein Faustpfand.

Gebietsgewinne verschaffen den Huthi ein Druckmittel gegen Saudi-Arabien

Die aktuelle Kampagne der Huthi ist Teil eines größeren Ziels: der Festigung ihrer politischen und militärischen Vorherrschaft im Jemen. Sie haben weite Teile der jemenitischen Rotmeerküste erobert, darunter Mokka, Dhubab und die Insel Perim. Diese Gebiete wurden zuvor von Kräften gehalten, die der international anerkannten, von Saudi-Arabien unterstützten Regierung nahestehen. Zugleich drängen die Huthi nach Osten gegen Regierungstruppen um Taiz und an anderen umkämpften Fronten. Diese Militäroperationen verfolgen einen politischen Zweck. Mohammed al-Basha, Gründer der Risikoberatung Basha Report Risk Advisory, kommt zu dem Schluss, dass die Huthi gleichzeitig drei Ziele verfolgen: Sie streben die Vorherrschaft im Jemen an, sie wollen Saudi-Arabien zwingen, ihre politische Autorität anzuerkennen und finanzielle Zugeständnisse zu machen, und sie nutzen Bab al-Mandab, um ihre Stellung im breiteren, von Iran angeführten regionalen Netzwerk zu stärken.

Der Uno-Sicherheitsrat berät sich in New York über die Spannungen an der Meerenge Bab al-Mandab. © imago

Die Huthi-Kampagne gegen Saudi-Arabien sollte daher als Zwangsdiplomatie verstanden werden, gestützt auf Raketen, Drohnen und territorialen Druck. Riad soll dazu gebracht werden, seine Unterstützung für Anti-Huthi-Kräfte zurückzufahren und eine Regelung zu akzeptieren, die die politische und wirtschaftliche Macht der Huthi stärkt. Gleichzeitig versuchen die Huthi, Riad den Widerstand zu verteuern, indem sie militärische und energiewirtschaftliche Infrastruktur im Königreich angreifen. Der Druck auf dem Schlachtfeld ergänzt diese Strategie. So kappten die Huthi zeitweise die wichtigste Landverbindung zwischen Taiz und Aden, bevor regierungstreue Kräfte sie am 23. September wiederherstellten. Eine dauerhafte Kontrolle der Huthi über diese Route könnte die regierungstreuen Kräfte in Taiz faktisch einkesseln. Das Ziel ist also, die Anti-Huthi-Koalition militärisch zu schwächen und zugleich die politischen und wirtschaftlichen Kosten zu erhöhen, die Saudi-Arabien tragen muss, um sie am Leben zu halten.

Bab al-Mandab zu stören ist leichter, als es zu schließen

Bab al-Mandab verbindet den Golf von Aden und das Arabische Meer mit dem Roten Meer und über den Suezkanal mit dem Mittelmeer. Seine Bedeutung ist wegen der Störungen in der Straße von Hormus drastisch gestiegen. Nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde EIA flossen im zweiten Quartal 2026 durchschnittlich 8,1 Millionen Barrel Öl pro Tag durch Bab al-Mandab, nach 5,4 Millionen Barrel pro Tag im letzten Quartal 2025. Zu dieser Verschiebung trug bei, dass Saudi-Arabien seine Ost-West-Pipeline stärker nutzt, um Rohöl zum Rotmeerhafen Yanbu zu leiten, während die Schifffahrt durch Hormus zunehmend eingeschränkt wurde. Historisch transportierte der Korridor russisches Rohöl nach Süden zu den asiatischen Märkten, vor allem nach Indien, und diente zugleich dem Energieaustausch aus dem Persischen Golf und dem Roten Meer zwischen asiatischen und europäischen Märkten. 2026 sind die saudischen Lieferungen besonders wichtig geworden, weil Bab al-Mandab inzwischen Teil der alternativen Exportarchitektur des Königreichs ist, wenn Hormus unzuverlässig ist.

Die Huthi müssen weder Dutzende Schiffe versenken noch die 29 Kilometer breite Meerenge physisch abriegeln, um diese Verwundbarkeit auszunutzen. Ihr realistischeres Ziel ist es, die Durchfahrt so gefährlich zu machen, dass Reedereien und Versicherer die Arbeit für sie erledigen. Höhere Kriegsrisikoprämien, Marinegeleitschutz und Umwege um das Kap der Guten Hoffnung würden Frachtkosten und Lieferzeiten erhöhen und zusätzlichen Druck auf einen Energiemarkt ausüben, der ohnehin mit eingeschränkten Exporten aus dem Golf zu kämpfen hat. Die Gebietsgewinne der Huthi machen diese Drohung glaubwürdiger. Ihre neuen Stellungen an der Rotmeerküste erlauben es der Gruppe, ein breiteres Spektrum an Waffensystemen näher an den Handelsrouten zu stationieren, zusätzlich zu ihrem bestehenden Arsenal aus Anti-Schiffsraketen, Drohnen, unbemannten Überwasserfahrzeugen und anderen Waffen. Angehörige der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) sollen die Huthi beim Bau von Tunneln rund um Mokka unterstützt und über die Installation von Radaranlagen bei Mokka und der Insel Zuqar beraten haben. Eine solche Infrastruktur könnte den Huthi helfen, ihre Kräfte zu schützen und Fähigkeiten zur maritimen Aufklärung rund um die Meerenge aufzubauen.

Bewaffnete Huthi-Anhänger bei einer Parade im Jemen. Die Gruppe versucht derzeit, ihre Kontrolle über Gebiete an der Rotmeerküste auszubauen. © Osamah Yahya/imago

Die Kontrolle über die Anhöhen ist allerdings weiter umkämpft. Regierungstreue Kräfte hielten am 24. September noch Schlüsselstellungen rund um den Dschabal Kahbub. Die Huthi versuchen, Gelände zu erobern, das ihnen beherrschende Positionen über der Küstenebene verschaffen würde. Sie besitzen diese Höhen also noch nicht alle. Nach Einschätzung von al-Basha würde die Einnahme der Kahbub-Berge die Feuerkraft der Huthi über den Zugängen zu Bab al-Mandab erheblich verbessern. Gleichzeitig versucht die Gruppe bereits, die neu eroberten Küstengebiete nach dem Prinzip „säubern, halten, aufbauen“ zu konsolidieren. Die eigentliche Gefahr ist daher weniger eine Seeblockade durch die Huthi als ein von ihnen kontrollierter Risikoaufschlag auf den Welthandel, ganz nach dem Vorbild von Irans Vorgehen in Hormus.

Washingtons rote Linie verläuft durch das Rote Meer

Vorerst scheint Washington entschlossen, die saudisch-huthische Konfrontation nicht zu einem weiteren direkten amerikanischen Krieg werden zu lassen. Westlichen Medienberichten zufolge ordnete Präsident Donald Trump Vorbereitungen für mögliche Luftschläge an, verschob diese dann aber, während Washington zugleich die Geheimdienst- und Zielerfassungsunterstützung für Saudi-Arabien ausbaute. Auch als der jemenitische Präsident Raschad al-Alimi um Hilfe bat, sagte Trump keine direkte militärische Unterstützung zu. Diese Zurückhaltung beruht zum Teil auf einer fragilen Verständigung zwischen Washington und den Huthi. Bei jüngsten Gesprächen zwischen den USA und den Huthi in Oman versicherten Vertreter der Gruppe den amerikanischen Gesprächspartnern, weder US-Schiffe noch andere internationale Handelsschiffe anzugreifen. Die frühere Waffenruhe mit Washington wollten sie weiter einhalten und ihre maritime Kampagne auf Saudi-Arabien konzentrieren.

Aus al-Bashas Sicht kann Washington Saudi-Arabien daher die benötigten Fähigkeiten bereitstellen, ohne selbst unmittelbar in den Konflikt einzutreten. Saudi-Arabien verfügt bereits über beträchtliche Luftstreitkräfte. Wertvoller sind die amerikanischen Beiträge bei Aufklärung, Überwachung und Nachrichtengewinnung, Zielerfassung, Logistik und Luftbetankung. Al-Basha hält es allerdings für möglich, dass eine ernsthafte Verschlechterung der saudischen Lage letztlich ein stärkeres Eingreifen der USA nach sich zieht.

Doch eine solche Verständigung zwischen den USA und den Huthi ist von Natur aus brüchig. Es gibt keine Garantie, dass die Gruppe künftig nicht auch Schiffe ohne saudische Verbindung im Roten Meer angreift. Die Huthi haben mit Angriffen auf US-Interessen gedroht, sollte Washington Luftschläge ausführen oder Saudi-Arabien direkte Luftunterstützung leisten. Zugleich warnten sie, notfalls die Schifffahrt durch Bab al-Mandab zu stoppen. Das deutet darauf hin, dass Washingtons Schwelle für ein Eingreifen weniger von territorialen Veränderungen im Jemen abhängt als davon, ob die Huthi ihre auf Saudi-Arabien gerichtete Kampagne zu einer umfassenderen Herausforderung für US-Streitkräfte und die internationale Schifffahrt ausweiten. Direkte Angriffe auf US-Personal oder Kriegsschiffe, anhaltende Attacken auf nicht-saudische Handelsschiffe oder eine Verschlechterung, die so gravierend ist, dass sie die saudische Verteidigung und das Funktionieren von Bab al-Mandab gefährdet, würden den Druck für ein direktes amerikanisches Eingreifen erhöhen.

Washington hat Anreize, dem Konflikt einen Schritt fernzubleiben, die Huthi wiederum haben Anreize, knapp unterhalb der Schwelle zu bleiben, die ein direktes US-Eingreifen auslösen würde. Die wachsende Stellung der Huthi rund um Bab al-Mandab macht diesen Balanceakt immer folgenreicher. Denn sie müssen die Meerenge nicht schließen, um strategischen Nutzen aus ihr zu ziehen. Es genügt, Regierungen, Reedereien und Versicherer davon zu überzeugen, dass sie es könnten, wenn sie wollten.

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