Huthi-Raketen auf Riad: Der Mekka-Pakt besteht seine erste Probe nicht

Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan versprachen sich Beistand, doch Huthi-Raketen treffen Riad weiter. Was taugt das neue Bündnis, und wann greift Trump ein?

Bewaffnete Huthi-Anhänger im Jemen: Jahre der Kampferfahrung und iranische Unterstützung haben die Miliz zu einem ernstzunehmenden Gegner für Riad gemacht.

Der saudisch-türkisch-pakistanische Mekka-Pakt steht kaum zwei Monate nach seiner Gründung vor seiner ersten ernsthaften Glaubwürdigkeitsprobe. Die drei Länder aktivierten am 5. Oktober ihre Bestimmungen zur kollektiven Verteidigung und versprachen, Saudi-Arabien angesichts eskalierender Huthi-Angriffe zu unterstützen. Doch nur wenige Tage später schlugen Huthi-Raketen am internationalen Flughafen von Riad ein, töteten Zivilisten und legten gravierende Lücken in der Verteidigung des Königreichs offen.