Die Huthi stehen an einem der wichtigsten Handelswege der Welt, 23 Millionen Menschen hungern. Ein Gespräch über einen Krieg, den Europa lange übersah.

Seit dem Sommer greifen die Huthi Tanker und Raffinerien an, im September fiel die Hafenstadt Mokha. In Europa steigen die Energiekosten. Patrick Simonnet vertritt die Europäische Union seit einem Jahr im Jemen. Ein Gespräch über Waffenschmuggel, Hunger und ein Land, aus dem kaum noch jemand berichtet.