Seit dem Sommer greifen die Huthi Tanker und Raffinerien an, im September fiel die Hafenstadt Mokha. In Europa steigen die Energiekosten. Patrick Simonnet vertritt die Europäische Union seit einem Jahr im Jemen. Ein Gespräch über Waffenschmuggel, Hunger und ein Land, aus dem kaum noch jemand berichtet.
Jemen
Die Huthi haben die Küste, Europa hat ein Problem: EU-Botschafter Simonnet im Interview
Die Huthi stehen an einem der wichtigsten Handelswege der Welt, 23 Millionen Menschen hungern. Ein Gespräch über einen Krieg, den Europa lange übersah.
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Ein jemenitischer Soldat fährt vor einem Flüssiggastanker in den Gewässern nördlich der Meerenge Bab al-Mandab.
© Abdulnasser Alseddik/dpa