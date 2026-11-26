Ein Besatzungsmitglied kam bei dem Schiffsunglück ums Leben. Spanien hat den Notfallplan gegen Meeresverschmutzung aktiviert und Spezialkräfte mobilisiert.

Vor der spanischen Ferieninsel Ibiza ist in der Nacht zu Donnerstag ein mit Dieselkraftstoff beladener Tanker gesunken. Ein Besatzungsmitglied kam ums Leben, mindestens sechs weitere Seeleute wurden leicht verletzt. Die spanischen Behörden befürchten nun erhebliche Folgen für die Umwelt.



Wie die Regionalregierung der Balearen mitteilte, ereignete sich das Unglück rund 25 Seemeilen, umgerechnet etwa 46 Kilometer, nordöstlich von Ibiza.



Bei dem Schiff handelt es sich um den unter maltesischer Flagge fahrenden Chemikalientanker Med Emre. Er war auf dem Weg von der südspanischen Hafenstadt Algeciras nach Barcelona und hatte nach ersten Schätzungen der Behörden rund 7000 Tonnen Dieselkraftstoff geladen.

Tanker sinkt vor Ibiza: Großangelegte Rettungsaktion mit Hubschraubern

Gegen 1.20 Uhr wurden die zuständigen Behörden über das Unglück informiert. Der Tanker hatte nach Angaben des regionalen Katastrophenschutzdirektors Pablo Gárriz ein Leck erlitten und war daraufhin gesunken. Wie es zu dem Wassereinbruch kam, ist bislang nicht bekannt.



Die spanische Seenotrettung mobilisierte drei Hubschrauber aus Palma, Valencia und Tarragona. Auch mehrere Rettungsschiffe sowie Handelsschiffe, die sich in der Nähe des Unglücksortes befanden, beteiligten sich an dem Einsatz.



Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtet, konnten alle 17 Besatzungsmitglieder geborgen werden. Einer der Seeleute wurde direkt in das Krankenhaus Can Misses auf Ibiza gebracht, wo die Ärzte seinen Tod feststellten.



Sechs weitere Besatzungsmitglieder wurden wegen leichter Verletzungen und Unterkühlung in Krankenhäusern auf der Insel behandelt. Fünf Seeleute wurden nach Valencia gebracht. Die übrigen fünf befanden sich zunächst in gutem Zustand an Bord eines Rettungsschiffs.

Spanien aktiviert Notfallplan – Spezialschiff soll Ölpest verhindern

Nach Abschluss der Rettungsarbeiten konzentrieren sich die spanischen Behörden nun auf die möglichen Umweltschäden durch den gesunkenen Tanker.

Die nationale Schifffahrtsbehörde aktivierte den Notfallplan gegen Meeresverschmutzung auf Stufe zwei. Auch die Regionalregierung der Balearen setzte ihren Katastrophenschutzplan auf der niedrigsten Alarmstufe in Kraft.

Die spanische Seenotrettung entsandte das Spezialschiff Clara Campoamor zur Unglücksstelle. Das Schiff ist unter anderem für die Bekämpfung von Ölverschmutzungen auf dem Meer ausgerüstet. Zudem soll ein Aufklärungsflugzeug das betroffene Seegebiet überfliegen, um möglicherweise ausgetretenen Kraftstoff zu lokalisieren.



„Wir beobachten, welche Folgen dieser Unfall für die Umwelt haben könnte“, erklärte Katastrophenschutzdirektor Gárriz laut Euronews.

Tankerunglück vor Ibiza: Ökologisch wertvolles Meeresgebiet in Gefahr

Das Seegebiet vor Ibiza ist ökologisch besonders sensibel. Wie der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, leben dort unter anderem Delfine, Meeresschildkröten und der vom Aussterben bedrohte Balearen-Sturmtaucher.



An den Küsten befinden sich zudem ausgedehnte Neptungraswiesen, die eine wichtige Rolle für die Artenvielfalt und das marine Ökosystem der Balearen spielen. Teile der Gewässer gehören zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000.



Ein größerer Kraftstoffaustritt könnte erhebliche Schäden an diesen Ökosystemen verursachen. Eine Verschmutzung der Strände Ibizas wurde zunächst nicht gemeldet.

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