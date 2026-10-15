Ich will auch keine AfD, aber Kurt Krömers Wähler-Schelte stört mich trotzdem

Der Comedian ist im Mainstream angekommen, er hat bald eine Sendung im ZDF. Auf Social Media gibt er kund, dass er AfD-Wähler („Schweinegesichter“) nicht als Zuschauer haben will.

Klar mag ich Kurt Krömer – wer tut das nicht? Ganze Nächte habe ich mit ihm verbracht, als er Anfang der Zweitausender noch im RBB herumberserkerte. Diese Unverschämtheit, diese Rotzigkeit! Der Mann war peinlich und sozial unberechenbar.



Und das in Deutschland, wo Comedians eigentlich gern voranschicken, warum dieser oder jener Witz jetzt völlig okay ist, anstatt einfach draufloszuholzen – böse, klug und politisch unkorrekt wie ein Ricky Gervais in Großbritannien oder ein Bill Burr in den USA. Von Harald Schmidt sind ja leider nur noch dosierte Spitzen zu vernehmen. Ich jedenfalls möchte über Dinge lachen, über die ich eigentlich nicht lachen „darf“. Ich hasse Pointen, wo zuvor feststeht, wer der Gute und der Böse ist.

Ich möchte von Komikern nicht erzogen werden

Aber jetzt sind hierzulande alle, die man früher ziemlich lustig fand, so seltsam aktivistisch drauf. Von Böhmermann mal ganz zu schweigen. Aber auch Kerkeling und Kebekus. Immer wieder pfeffern sie mir ihre links-grünen Glaubenssätze um die Ohren, die sie freilich haben dürfen und die ich durchaus auch teile, aber doch bitte nicht mit diesem bierigen Ernst!

Ich brauche auch keine bühnentaugliche Selbstversicherung meiner Überzeugungen, die Herrschaften Comedians anscheinend schon. Aber entsteht Witz nicht gerade da, wo ich mich selber auf die Schippe nehme? Wo ich die Widersprüchlichkeiten, die Doppelstandards und Fallstricke meiner eigenen Selbstgewissheiten entdecken kann? Wo ich noch einen Funken Selbstzweifel mein Eigen nenne?

So oder so: Mich ödet dieser komödiantische Staatsbürgerkunde-Unterricht nur an, ich schalte ab, ich verliere Sympathie. Zumal als Ostdeutsche, die für jedwede Art weltanschaulicher Malträtierung nicht mehr infrage kommt. Denn jede ach so schöne und gute Ideologie wird zur Zumutung, wenn ihr nicht widersprochen werden darf. Wenn sie nicht selbst über sich lachen kann. Ich möchte auch von niemandem mehr politisch auf Linie gebracht werden, schon gar nicht von Komikern – und erst recht nicht von Kurt Krömer, der für mich einst das Inbild wahrer Anarchie und Unbotmäßigkeit war, der mit dem Aufschwung der AfD aber irgendwie auch auf Funktionär umschwenkte.

Zustimmung wird geprüft...

Denn ganz ehrlich und auch, wenn sie – höhöhö – lustig verpackt sind, aber seine Attacken gegen AfD-Wähler auf seinen Social-Media-Kanälen verleiten mich nicht dazu, „Super, Krömi, danke, Bro“ zu rufen. Auf Instagram richtete sich Krömer mit einem Video an die „geistig abgehängten Freunde von der AfD“. Die wolle er um keinen Preis dabeihaben auf seiner Lesetour, denn „euer Geld stinkt, genauso wie ihr. Außerdem habe ich keine Lust, auf der Bühne zu stehen und in irgendwelche Schweinegesichter zu gucken“. Seine Shows „sind und bleiben halal“, stellte er klar.

Okay, bei den Schweinegesichtern hab ich kurz gezuckt, weil das in Teilen männlich-dumpfe AfD-Parteipersonal diese Frechheit durchaus hergibt. Aber mir widerstrebt die Wählerschelte. Nicht, weil ich vielleicht doch irgendwo eine verdruckste Sympathie empfinde, aber weil ich manchen Frust durchaus nachvollziehen kann – und wir mit Verächtlichmachung nichts erreicht haben. Da draußen gibt es so viele Zukunftssorgen, so viel Verzweiflung, so viel Altparteien-Frust und Verarmungsangst, das kann sich weder ein Krömer noch ein Merz vorstellen. Und warum, Krömi, bist du dann all die Jahre zuvor nicht auf all jene Politik losgegangen, die den Erfolg der AfD erst möglich machte? Wären die Leute den Volksparteien so brutal davongerannt, wenn die einen guten Job gemacht hätten? Don’t think so.

Im ZDF zahlen dich die AfD-Zuschauer mit – das geht?

Und dann das Geld, du willst ihr Geld nicht auf deiner Tour. Aber du kehrst auch ins Öffentlich-Rechtliche zurück mit einer neuen Show, „Krömers letzte Stunde“ soll sie heißen, diesmal sogar ins ZDF, dein Salär dürfte kein schlechtes sein. Vor allem aber: Da steckt doch auch das Geld der Stinker und der Schweinsgesichter drin, das stört dich nicht? Du willst es trotzdem nehmen, obwohl sie alle Nazis sind? Oder willst du das Geld, an dem Hakenkreuze kleben, rausrechnen lassen aus deinem Honorar? Auf so viel Geld willst du verzichten? (Kleiner Scherz).

Ich will ja gar nicht, dass unsere Komiker gänzlich unpolitisch werden. Ich will nur, dass sie komisch bleiben. Wird der Witz nicht da am besten, wo Gewissheit ins Wanken kommt? Und wo man vielleicht auch mal die eigene Bubble verstört und ignoriert? Lachen musste ich allerdings auch über die News, dass der Brandenburger AfD-Mann Dennis Hohloch (Steilvorlage Nachname, Krömi!) nun wegen der AfD-Ansagen Krömer verklagen will. Auch das: humorlos und verbiestert. Den „Schweinegesichtern“ aber erstaunlich ähnlich.

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