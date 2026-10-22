„Ich bin keine Jazz-Missionarin“: Jazzfest-Chefin Nadin Deventer im Interview

Einst standen Legenden wie Duke Ellington und Miles Davis auf den Bühnen des Berliner Jazzfests, und bereits zur Premiere 1964 (damals noch unter dem Namen Berliner Jazztage) beschwor Martin Luther King in seinem Grußwort die politische Kraft des Jazz.



Vom 29. Oktober bis 1. November 2026 verbindet Festivalleiterin Nadin Deventer diese historische Strahlkraft mit zivilgesellschaftlicher Erneuerung. An vielen Orten der Stadt zeigt das Jazzfest Berlin mit rund 50 Programmpunkten, über 135 Künstlern aus mehr als 25 Ländern und kostenfreien Projekten in Berlin-Moabit, was Kultur in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung leisten kann.



Im Interview spricht Nadine Deventer über Mut zu Risiken – und warum Musik Grenzen überwinden muss.



Frau Deventer, Sie haben unter anderem Jazzmusik studiert. Wie und wann entstand bei Ihnen die Leidenschaft für den Jazz – gab es da ein bestimmtes Album oder ein Konzert als Schlüsselerlebnis?



Der Auslöser war das Selbermachen, also das eigene Musizieren. Ich bin in einem kleinen Dorf im Münsterland groß geworden. Dort gab es eine sehr ambitionierte private Musikschule, die in meiner Jugend über viele Jahre hinweg einen deutsch-amerikanischen Jazz-Austausch organisiert hat.



In den Sommerferien kamen drei Wochen lang amerikanische Jugendliche und Dozent:innen nach Ibbenbüren und wohnten in Gastfamilien. Im darauffolgenden Jahr reisten wir alle für drei Wochen in die USA. Durch dieses Gewächs und diese Musikschule sind extrem viele professionelle Musiker:innen aus Ibbenbüren und der Umgebung hervorgegangen.



Der Donots-Sänger Ingo war genau einen Jahrgang über mir. Ich hatte damals eine Mädchen-Punkband namens Bautrupp Atlantis – und wir haben tatsächlich einen Schüler:innen-Bandwettbewerb gegen die Donots gewonnen!

Roland Owsnitzki/imago Zur Person Nadin Deventer, geboren 1977, studierte Europawissenschaften und Musik in Paris, Amsterdam und Berlin. Seit 20 Jahren ist sie als Kuratorin, Dramaturgin und Projektleiterin im Kulturbereich tätig. Seit 2018 ist sie Künstlerische Leiterin des Jazzfest Berlin, das daraufhin 2020, 2022, 2024 und 2025 für den Deutschen Jazzpreis nominiert war – und im Jahr 2021 mit dem European Award for Adventurous Programming vom Europe Jazz Network ausgezeichnet worden ist. Deventer lebt in Berlin.

Welches Instrument haben Sie damals in diesen Workshops gespielt?



Gesang – wie damals fast alle Mädchen, aber auch Schlagzeug.



Und wie wurde Ihnen klar, dass die Musik nicht „nur“ ein Hobby bleiben, sondern Ihr Beruf werden sollte?



Das wurde mir durch diesen Workshop klar, als ich mit etwa 15 Jahren das erste Mal mitmachte und viele gleichaltrige junge Menschen mit ähnlichen Interessen traf. Ich hatte in meiner Jugend davor sehr intensiv Leistungssport getrieben – Mittelstrecken-Leichtathletik mit sechs Trainingseinheiten die Woche und vollem Wettkampfprogramm an den Wochenenden.



Die Musik spielte in unserer Familie aber schon immer eine riesige Rolle; wir haben viel Hausmusik gemacht, und meine Eltern sind leidenschaftliche Musiker:innen. Über diesen Workshop traf ich eine Gruppe von Jugendlichen, die mein Leben nachhaltig geprägt hat. Wir haben eigene kleine Festivals DIY-mäßig organisiert, musikalische Projekte, Musicals geschrieben.

„Städte spiegeln sich in ihren Szene wieder“

Sie haben auch in Paris gelebt. Wie unterscheidet sich die Jazzszene in Berlin von anderen europäischen Metropolen wie Paris oder London?



Das sind ganz unterschiedliche Szenen, weil sich Städte immer auch in ihren Szenen widerspiegeln. Der Sound in London ist vollkommen anders als der in Paris – und unterscheidet sich wiederum stark von dem, was in Berlin passiert. Das spiegelt den Spirit der Stadt, die geografische Lage und die Multikulturalität wider.



Hauptstädte besitzen eine besondere Anziehungskraft für Musiker:innen und Künstler:innen. Das kosmopolitische Zusammenleben und das internationale Aufeinandertreffen von Menschen aus aller Welt prägen diese Musik- und Kunstszenen seit Generationen aber auf ganz eigene Art und Weise.

Seit 2018 sind Sie künstlerische Leiterin des Jazzfest Berlin. Die Tradition des Festivals reicht als Berliner Jazztage bis 1964 zurück. Wie war Ihr Ansatz, um mit diesem historischen Erbe das Festival fit für die Gegenwart und Zukunft zu machen?



Ich wurde damals ursprünglich für drei Jahre berufen und wusste, dass ich diese Zeit nutzen wollte, um sichtbare und notwendige Veränderungen schnell durchzuführen. Dazu gehört zentral ein Gender-Balanced Programming: Bei den 24 internationalen Ensembles beim Jazzfest Berlin wird genau die Hälfte von Frauen geleitet oder co-geleitet.



Ebenso wichtig ist mir das Verhältnis zwischen der lokalen und der internationalen Szene. Die hochkarätige, kosmopolitische Berliner Szene muss fest in das Festival integriert werden – sei es über große Auftragswerke oder eigene Auftritte auf den Hauptbühnen.

„Ich habe die Transformation der Stadt miterlebt“

Inwiefern spielt Ihre persönliche Verbindung zu Berlin eine Rolle bei der Führung des Festivals?



Ich lebe jetzt zum dritten Mal in Berlin. Ende der 90er Jahre habe ich hier angefangen zu studieren, war 2005 im Deutschen Bundestag am Ende meines Studiums der Europawissenschaften für die Arbeitsgruppe Kultur und Medien tätig und lebe nun seit Ende 2013 durchgehend hier. Ich habe die massive Transformation der Stadt über fast drei Jahrzehnte hinweg miterlebt.



Für diese große Aufgabe war es für mich essenziell, direkt in der Stadt zu leben, Teil dieser Szene zu sein und zu verstehen, wie Berlin tickt. Ich war tatsächlich die erste künstlerische Leitung in der Geschichte des Festivals, die fest in Berlin wohnt und diese Aufgabe als Vollzeitjob vor Ort begreift.

„Das Jazzfest war schon immer avantgardistisch“

Welche kuratorischen Impulse waren Ihnen dabei besonders wichtig?



Ich wollte das Haus der Berliner Festspiele öffnen und interdisziplinäre Ansätze einbringen. Das bedeutete, Frauen und unetablierten Namen die großen Bühnen zu öffnen, wie etwa der großartigen, leider verstorbenen Trompeterin Jaimie Branch bei ihrem ersten Europa-Konzert.



Das Jazzfest war schon immer avantgardistisch ausgerichtet. Relevanz definiert sich für mich nicht darin, mainstreamige Namen einzuladen, die den Saal von alleine füllen. Ich sehe – auch aufgrund der staatlichen Förderung – die Aufgabe vielmehr darin, herausragende musikalische Ansätze und globale Talente sichtbar zu machen und Brücken zwischen lokalen und internationalen Musiker:innen zu bauen.

Ein von Ihnen initiiertes Format ist die Jazzfest Community Week, die dieses Jahr bereits am 26. Oktober beginnt. Was verbirgt sich dahinter und warum ist es eng mit dem Stadtteil Moabit verbunden?



Das Format haben wir 2023 anlässlich unseres 60-jährigen Bestehens entwickelt. Ich habe mich gefragt: Was kam in der langen Geschichte des Jazzfest Berlin bislang zu kurz? Das war eindeutig die Arbeit mit und für Kinder. 2023 haben wir 60 Kinder für eine ganze Woche ins Festspielhaus eingeladen – 30 davon über soziale Träger wie das SOS-Kinderdorf in Moabit.



Die geografische Nähe Moabits zu Wilmersdorf machte die Logistik unkompliziert. Daraus entstand unser erstes fünftägiges ImproCamp for Kids in den Herbstferien mit interdisziplinären Workshops aus Musik, Tanz und Malerei.

„Raus aus den eigenen Bubbles“

Wie hat sich dieses Projekt in den Folgejahren weiterentwickelt?



2024 sind wir direkt nach Moabit gegangen und haben bei den Initiativen vor Ort an die Türen geklopft. 38 zivilgesellschaftliche Initiativen haben ihre Türen geöffnet und das Jubiläum mit über 500 Teilnehmenden von 6 bis 85 Jahren mitgestaltet. 2025 ist aus dieser Arbeit der 21-minütige experimentelle Kurzfilm „Dream Baby Dream” entstanden.



Wir haben ihn im Gropiusbau mit ca. 50 Berliner:innen vor der Kamera gedreht – darunter 30 Kinder, Musiker:innen unseres speziell dafür ins Leben gerufene transkulturelle Orchester Moabit Imaginarium und Tänzer:innen der Gruppe platform migration matters des postmigrantischen Theater X.

Was war das Besondere an der Entstehung dieses Films?



Der Film hatte keinen einzelnen Regisseur, sondern wurde im Kollektiv von einem zehnköpfigen Creative Team inklusive vier Filmschaffender dialogisch auf Augenhöhe entwickelt und produziert. Alle erhielten die gleiche Stimme – ob Profis, Amateure, Kinder oder Erwachsene.



Der Film gewann Ende April auf dem Liminal Dance Film Festival in Washington D.C. den Counterpoint Award und läuft seitdem auch international auf Festivals und eröffnet auch das diesjährige Jazzfest Berlin. Er verkörpert genau das, worum es geht: Raus aus den eigenen Bubbles zu treten, aufeinander zugehen, Fragen zu stellen, zuzuzhören und zusammen etwas zu gestalten. „Dream Baby Dream“ ist daher auch das Motto der diesjährigen Festivalausgabe.

„Viele Menschen haben leider Dixieland im Kopf“

Glauben Sie, dass das Image des Jazz bei jungen Menschen aufpoliert werden muss, weil er oft noch als verstaubte Altherren-Blasmusik wahrgenommen wird?



Viele Menschen haben, wenn sie an Jazz denken, leider immer noch Dixieland, Free Jazz oder eine sehr männerdominierte Musik im Kopf. Das Festival soll aber von Berlin, mit Berlin und für Berlin stattfinden. Wir müssen zu den Menschen hingehen, die wir in den gewohnten Jazzclubs, Theatern oder Museen nicht erreichen.

„Ich bin keine Jazz-Missionarin“

Verstehen Sie sich dabei als eine Art Jazz-Missionarin?



Nein, ich mache das nicht aus einem Coolheitsfaktor heraus und bin keine Jazz-Missionarin. Ich bin eine Kuratorin, die fest daran glaubt, dass wir der gesellschaftlichen Spaltung etwas entgegensetzen müssen. Wir müssen diejenigen, die sich vermeintlich nicht angesprochen fühlen, bewusst und auf Augenhöhe ansprechen, um gemeinsam Kunst zu machen.



Auch dieses Jahr gibt es im Rahmen der Community Week wieder kostenfreie Kiezkonzerte, Lunchkonzerte sowie Workshops mit Grundschulkindern, Studierenden des Jazz-Instituts Berlin (JIB) und einem dekolonialen Stadtrundgang in Kooperation mit Dekoloniale Stadtführungen.

Gern gesehener und gehörter Gast auf dem Jazzfest Berlin: Anthony Braxton, Multiinstrumentalist und Komponist, laut Nadin Deventer „einer der tollsten Menschen, die ich je treffen durfte“. © Michal Krumphanzl/Imago

Schon 1964 betonte Martin Luther King im Grußwort der ersten Berliner Jazztage die gesellschaftspolitische Kraft des Jazz. Welche Bedeutung hat diese politische Dimension für Sie im Jahre 2026?



Dieses historische Vorwort von Martin Luther King führt uns vor Augen, auf welchen Schultern wir stehen. Es ist eine Aufforderung, sich der gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst zu sein, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten, künstlerische Risiken einzugehen und kulturpolitische Statements zu setzen. Dafür braucht man Verbündete, die man in der Berliner Künstler:innenszene glücklicherweise auf höchstem Niveau findet.

„Beim Jazzfest zelebrieren wir das Miteinander“

Wie erleben Sie die Stimmung bei Jazzern aus den USA angesichts der aktuellen politischen Polarisierung? Einige treten ja bei Ihnen auf.



Die Entwicklungen in den USA, aber auch bei uns in Deutschland und Europa machen absolut alarmiert. Als Bürger:innen und Demokrat:innen ist es unsere Pflicht, im eigenen Handlungsspielraum Haltung zu zeigen und mitzugestalten. Kunst und Kultur können da eine Vorreiterrolle einnehmen. Beim Jazzfest zelebrieren wir das pluralistische Miteinander mit über 135 Künstler:innen aus mehr als 25 Ländern.

Ein wichtiger Partner ist dabei auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der aktuell stark unter Druck steht.



Das Jazzfest ist auch ein Radiofestival. Partner wie Deutschlandfunk Kultur und die ARD schneiden die Konzerte mit und übertragen sie live in die Welt. Dass Jazz-Redaktionsstellen deutschlandweit immer weniger nachbesetzt werden und diese Kunstform aus dem Rundfunk zu verschwinden droht, bereitet mir große Sorgen. Wir setzen uns intensiv dafür ein, dass diese Präsenz erhalten bleibt.

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„Einer der tollsten Menschen, die ich je treffen durfte“

Ein Name, der bei Ihnen besondere Begeisterung auslöst, ist Anthony Braxton, Multiinstrumentalist und Komponist. Was macht die Arbeit mit ihm für Sie so großartig?



Anthony Braxton ist schlicht einer der tollsten Menschen, die ich je treffen durfte – eine wahre lebende Ikone unserer Kunst! Bereits 2019 haben wir das Jazzfest Berlin mit seinem sechsstündigen, immersiven Projekt „Sonic Genome“ im Gropius Bau eröffnet, bei dem über 60 Musiker:innen aus Berlin und der ganzen Welt mitgewirkt haben.



Wenn man sieht, wie er mit jungen Menschen arbeitet, ist das überwältigend. Frühere Braxton-Zöglinge wie Tomeka Reid oder Mary Halvorson sind heute absolut tonangebend in der internationalen improvisierten Musikszene. Wenn unsere Studierenden vom Jazz-Institut Berlin nun drei, vier Tage intensiv im Rahmen der Community Week mit ihm arbeiten dürfen, kann das tatsächlich life-changing sein.

Expertin im Bereich der experimentellen Musik: Wendy Eisenberg © Lev Radin/Imago

Welche Rolle spielt Braxton im diesjährigen Festivalprogramm?



Er ist gleich doppelt vertreten: Einerseits arbeitet er mit 25 Studierenden zusammen, andererseits bringt er am Festival-Donnerstag ein eigens zusammengestelltes Septett auf die Hauptbühne. Dafür hat er monatelang an einer Komposition gearbeitet und ein völlig neues systemisches Konzept namens Air Music erfunden, das bei uns uraufgeführt wird. Das ist ein absolut herausragendes Ereignis!



Neben den großen Hauptbühnen ist auch der Jazz-Club Quasimodo wieder Spielort. Welche Geheimtipps legen Sie uns dort besonders ans Herz?



Für das Quasimodo möchte ich ganz nachdrücklich zwei Konzerte empfehlen, für die es aktuell noch Karten gibt: Am Festival-Donnerstag spielt die norwegische Sängerin Karoline Wallace – es ist ihr allererstes Konzert in Berlin überhaupt. Und am Freitag folgt die US-amerikanische Musikerin Wendy Eisenberg, eine internationale Expertin im Bereich der experimentellen Musik, die man hierzulande extrem selten live erleben kann.

Was zeichnet diese beiden Künstlerinnen aus?



Beide lassen sich schlichtweg in keine einzige Schublade packen! Es sind zwei außergewöhnliche Frauen, die Musik jenseits aller gängigen Klischees und Stereotypen machen. Wer auf der Suche nach frischen, unkonventionellen Entdeckungen ist, sollte sich diese Abende im Quasimodo auf keinen Fall entgehen lassen.

Am Sonntag zu Gast im Haus der Berliner Festspiele: Sängerin und Ethnologin Ganavya © Lev Radin/Imago

Nennen Sie uns gerne noch ein paar Festival-Highlights.



Besonders am Herzen liegen mir auch drei Wahlberlinerinnen mit internationalen Wurzeln: die Schlagzeugerin Mariá Portugal aus Brasilien, die Saxophonistin Camila Nebbia aus Argentinien am Freitag und die Sängerin und Ethnologin Ganavya am Sonntag. Zudem feiern wir am Sonntag 60 Jahre Globe Unity Orchestra mit Alexander von Schlippenbach – ein Berliner Urgestein, dessen Ensemble 1966 als Auftragsarbeit der damaligen Berliner Jazztage entstand.



Dass von den insgesamt 50 Programmpunkten des Festivals mit Konzerten an verschiedenen Orten in Moabit, im Jazz-Institut Berlin, im Haus der Berliner Festspiele, Quasimodo, A-Trane und in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche die Hälfte kostenfrei zugänglich ist, unterstreicht noch einmal unseren Anspruch, das Fest für alle zu öffnen.



Jazzfest Berlin 29.10.-1.11., diverse Orte, Programmdetails auf berlinerfestspiele.de/jazzfest-berlin

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