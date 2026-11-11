Ich brauche sie nicht, aber ich liebe sie: Kein Winter ohne meine Wärmflasche

Sie ist kein Oma-Ding und in Zeiten horrender Heizkosten traurigerweise beliebter denn je. Queen Elizabeth II. ging sogar mit ihr auf Reisen. Hohelied auf eine Verkannte.

Keine Sorge, ich habe eine warme Wohnung, alles bestens. Natürlich kann und will ich heizungstechnisch auch nicht rumaasen, aber meine Wärmflasche hat mit den unverschämten Gaspreisen nicht wirklich etwas zu tun. Ich muss sie nicht einsetzen, wie viele andere Menschen, um über den Winter zu kommen. Eine Schande, dass dies in unserem reichen Lande inzwischen vielfach nötig ist.