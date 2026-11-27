Antonia aus Tirol macht den Schlaganfall von Partner Peter Schutti öffentlich. Warum sie jetzt spricht und wie es mit ihrer Karriere weitergehen soll.

Glückliche Zeiten: Antonia aus Tirol und ihr Lebensgefährte Peter Schutti 2016 bei „Immer wieder Sonntags“ im Europa-Park Rust. Heute kämpft er mit den Folgen eines Schlaganfalls.

Bei ihren Konzerten hörte Antonia aus Tirol seit Monaten dieselbe Frage: Wo ist Peter? Der Mann, der über Jahre hinter jedem ihrer Auftritte stand, war plötzlich nicht mehr dabei. Jetzt hat die Sängerin (46, bürgerlich Sandra Stumptner) über ihr Management den Grund genannt.



Ihr Lebensgefährte Peter Schutti (59) hatte einen Schlaganfall. Später musste er an der Halsschlagader operiert werden. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Schlaganfall kam, als sie den kranken Vater pflegte

Laut Management traf es Schutti völlig überraschend. Antonia pflegte zu dieser Zeit ihren krebskranken Vater in Linz. Ein genaues Datum wird nicht genannt.



2026 folgte eine Hochrisiko-Operation an der Halsschlagader. Schutti überstand sie, ist aber weiter gesundheitlich eingeschränkt. Seine bisherige Arbeit kann er nicht mehr wie gewohnt machen.



Für Antonia ist das auch beruflich ein tiefer Einschnitt. Schutti produziert ihre Musik und managt seit mehr als 25 Jahren ihre Karriere.

Antonia: „Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen“

Die Diagnose und ihre Folgen seien „ein absoluter Schock“ gewesen, sagt die Sängerin in der Mitteilung. „Alles kam so plötzlich. Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen.“



Sie glaube fest daran, dass Peter sich mit der Zeit weitgehend erholen werde. Sie sei aber realistisch und wisse, dass das einige Veränderungen mit sich bringe.



Öffentlich macht sie das nur, weil die ständigen Fragen sie und ihr Umfeld zusätzlich belastet hätten, erklärt das Management. Bis dahin hatte das Paar alles bewusst privat gehalten.

Was eine OP an der Halsschlagader bedeutet

Welcher Befund bei Schutti vorlag, ist nicht öffentlich. Ein häufiger Grund für solche Eingriffe ist eine Verengung der Halsschlagader, die Carotisstenose. Sie entsteht meist durch Ablagerungen in der Gefäßwand und erhöht das Schlaganfallrisiko, erklärt die DAK.



Operiert wird in der Regel ab etwa 60 Prozent Verengung. Heikel ist der Eingriff, weil sich dabei Ablagerungen lösen und genau das auslösen können, was er verhindern soll: einen Schlaganfall, schreibt die Apotheken Umschau.

Vater Rudolf erkrankte an Lymphdrüsenkrebs

Schon 2025 hatte Antonia sich zurückgezogen. Bei ihrem Vater Rudolf Stumptner war im Januar 2025 Lymphdrüsenkrebs festgestellt worden, kurz nach einer Herz-OP mit vier Bypässen. Sie sagte alle Termine ab und zog mit Schutti vorübergehend von Mallorca zurück nach Linz.



„Papa war immer für mich da, von ihm habe ich mein musikalisches Talent, und jetzt ist es an der Zeit, nur für ihn da zu sein“, sagte sie im August 2025 derselben Zeitung. Nach deren aktuellem Bericht kämpft der Vater weiter mit der Krankheit.

Peter Schutti will, dass sie weitersingt

Laut Management ist es Schuttis ausdrücklicher Wunsch, dass Antonia weiter auftritt. Bekannt wurde sie 1999 mit „Anton aus Tirol“ an der Seite von DJ Ötzi, seit einigen Jahren steht sie auch als Rocksängerin Antonja auf der Bühne.



Die Frage nach Peter wird sie bei den nächsten Konzerten trotzdem hören. Ausweichen muss sie ihr jetzt nicht mehr.