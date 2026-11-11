Interview

„Ich dachte zunächst, das sei Satire“: Veronika Grimm über die Schuldenpolitik der Bundesregierung

Die Wirtschaftsweise wirft der Regierung vor, mit neuen Schulden den Reformdruck beseitigt zu haben. Im Interview erklärt sie, warum sie auch der Mehrheit des Sachverständigenrats widerspricht.

Foto von Autor/Autorin: Ralf M. Ruthardt
Ralf M. Ruthardt
18 Min
Prof. Veronika Grimm, Mitglied Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Prof. Veronika Grimm, Mitglied Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

© IMAGO

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