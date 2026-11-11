Interview
„Ich dachte zunächst, das sei Satire“: Veronika Grimm über die Schuldenpolitik der Bundesregierung
Die Wirtschaftsweise wirft der Regierung vor, mit neuen Schulden den Reformdruck beseitigt zu haben. Im Interview erklärt sie, warum sie auch der Mehrheit des Sachverständigenrats widerspricht.
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Prof. Veronika Grimm, Mitglied Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
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