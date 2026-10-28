„Ich gehe mit Machete raus“: Gewaltaufrufe vor Gen-Z-Protesten in Berlin

„Ich bin bereit aufzustehen am 31.10 und den folgenden Tagen und Krawall zu machen statt nur zu reden und zu laufen.“ Mit dieser Aussage lässt ein Administrator einer Berliner Telegram-Gruppe seine Mitglieder über ihre Gewaltbereitschaft abstimmen. Wer nicht mit Ja antworte, fliege raus. 24 Stunden haben die Teilnehmer Zeit, sich zu entscheiden. Es ist eine von zahlreichen verstörenden Nachrichten, die wenige Tage vor den angekündigten Gen-Z-Protesten am Samstag in einer privaten Telegram-Gruppe kursieren.



Die Umfrage ist Teil eines Chatverlaufs, der der Berliner Zeitung in Form von 16 Screenshots exklusiv vorliegt. Die private Telegram-Gruppe trägt den Namen „Gta RP 31.10 (Berlin)“ und ließ sämtliche Inhalte bereits löschen. Zuletzt gehörten ihr 68 Mitglieder an. Was dort wenige Tage vor den bundesweit angekündigten Demonstrationen der Initiative „Gen Z regelt“ geschrieben wird, reicht von Aufrufen zu Ausschreitungen bis zu unverhohlenen antisemitischen Gewaltandrohungen.

Admin ruft zu Krawallen auf. © Screenshot Telegram-Gruppe

Drohungen gegen Synagogen und jüdisches Leben

Ein Nutzer erklärt, er wolle große Geschäfte aufbrechen, ausrauben und anschließend in Brand setzen. Ein anderer schreibt, er sei dafür, dass Berlin brenne. Besonders drastisch sind Nachrichten, in denen dazu aufgerufen wird, Synagogen und jüdisches Leben in Deutschland zu vernichten. Auch die Ankündigung, mit einer Machete loszuziehen, findet sich im Chat.



Die Teilnehmer tauschen sich über den 31. Oktober aus, teilen Berichte über die Vorbereitungen der Polizei und diskutieren über mögliche Ausschreitungen. Die Umfrage eines Administrators soll offenbar diejenigen herausfiltern, die es mit den Krawallen ernst meinen. Auf einem Screenshot sind zehn abgegebene Stimmen zu erkennen. Wie viele Nutzer tatsächlich für Gewalt stimmten, ist nicht ersichtlich.

Nicht alle Mitglieder beteiligen sich an den Drohungen. Ein Nutzer distanziert sich ausdrücklich von den anderen und fordert sie auf, mit dem „Mist“ aufzuhören. Ein weiterer Teilnehmer warnt vor den möglichen Folgen. Er behauptet, bereits in der Anfangszeit hätten mindestens zwei Journalisten in der Gruppe mitgelesen. Screenshots seien veröffentlicht und die Polizei informiert worden.



Ob diese Angaben zutreffen, lässt sich nicht unabhängig bestätigen. Die Administratoren scheinen jedenfalls zu befürchten, dass Außenstehende ihre Nachrichten verfolgen. Einer warnt in Großbuchstaben: „Bitte passt auf was ihr von euch gibt!! Wir wissen nicht wer mitliest.“



Ob es sich bei den Verfassern um tatsächlich gewaltbereite Personen handelt oder ob einzelne Teilnehmer bewusst provozieren, bleibt unklar. Auch der Gruppenname „Gta RP“ lässt Raum für Zweifel: Die Abkürzung könnte auf das Computerspiel Grand Theft Auto (auf Deutsch: Schwerer Autodiebstahl) verweisen – ein Action-Spiel, in dem der Spieler raubt und mordet. Eine Verbindung der Gruppe zu den offiziellen Organisatoren von „Gen Z regelt“ ist nicht nachgewiesen.

„Das Beste, was uns passieren kann“

Die Gewaltdebatte beschränkt sich allerdings nicht auf die der Berliner Zeitung vorliegenden Chatverläufe. Die Nutzerin Sophia Merenz veröffentlichte auf ihrem X-Account einen Screenshot einer weiteren Nachricht, in der ein Telegram-Nutzer sogar eine Eskalation mit Schusswaffengebrauch herbeisehnt.

Zustimmung wird geprüft...

„Wir sollten dermaßen provozieren“, heißt es darin. Sollte es zum Einsatz von Schusswaffen durch Polizei oder Bundeswehr kommen, werde das Land nicht nur am 31. Oktober brennen. Der Verfasser bezeichnet ein solches Szenario als „das Beste, was uns passieren kann“. Woher die Nachricht stammt und wer sie geschrieben hat, bleibt unbenannt.



Auf dieser Grundlage wachsen die Zweifel an der Organisation der angekündigten Demonstrationen. Der Sänger Battal Yali und der Aktivist Max Schneller, der in sozialen Netzwerken unter dem Namen „Maximaldemokratisch“ auftritt, haben sich aus der Berliner Organisation zurückgezogen. Schneller erklärte den Schritt auf X. Wie die Berliner Zeitung bereits berichtete, begründeten beide ihre Entscheidung mit ungeklärten Zuständigkeiten, unterschiedlichen Vorstellungen von Verantwortung und Fragen der finanziellen Transparenz.



An den grundsätzlichen Zielen friedlicher Proteste halten sie nach eigenen Angaben fest. Ein Zusammenhang zwischen ihrem Rückzug und den Gewaltandrohungen in der GTA-Gruppe ist nicht belegt.

Zustimmung wird geprüft...

Wie sich die Proteste in Frankreich organisierten

Die Sorge vor möglichen Ausschreitungen hat auch mit den Ereignissen in Frankreich zu tun. Dort begannen die Proteste im September mit Aktionen an einzelnen Schulen. Schüler blockierten Eingänge, organisierten sich über WhatsApp, Instagram und Signal und vernetzten sich zunehmend über ihre Schulen und Stadtviertel hinaus. Später schlossen sich Lehrkräfte, Gewerkschaften und weitere Protestgruppen an.



Am 6. Oktober gingen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP rund 250.000 Menschen auf die Straße. Neben friedlichen Demonstrationen kam es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Für den 17. Oktober verbreiteten sich weitere Mobilisierungsaufrufe über TikTok, Instagram, Facebook und X. Nach einer Auswertung des Analyseunternehmens Visibrain wurden seit Ende September rund 460.000 Beiträge zu diesem Protestdatum veröffentlicht.



Die Bewegung hatte keine einheitliche Führung. Stattdessen trafen lokale Schülergruppen, bestehende Protestnetzwerke und frühere Vertreter der Gelbwestenbewegung aufeinander. Eine interaktive Karte sammelte mehr als tausend mögliche Versammlungsorte in Frankreich. Gleichzeitig gab es bis kurz vor den Demonstrationen Unklarheiten über Treffpunkte und konkrete Abläufe.



In Deutschland ist die Lage bislang eine andere. Zwar kursieren Aufrufe in zahlreichen sozialen Netzwerken und Messenger-Gruppen. Ob daraus eine vergleichbare Mobilisierung entsteht, ist jedoch offen. Vor allem lassen sich aus den Äußerungen einiger Dutzend Telegram-Nutzer keine belastbaren Rückschlüsse auf das Verhalten Tausender möglicher Demonstranten ziehen.

FU-Studenten organisieren eigenen Protestblock

Während in der GTA-Gruppe über Krawalle gesprochen wird, bereiten Studenten der Freien Universität Berlin eigene Protestaktionen vor. Unter dem Namen „Gen Z regelt FU“ mobilisiert ein studentisches Bündnis für die Demonstration am Samstag am Brandenburger Tor. Der Treffpunkt für den eigenen Block ist nach Angaben der Gruppe um 13.45 Uhr.



Bereits für Mittwoch, den 28. Oktober, kündigte das Bündnis einen Aktionstag vor der Mensa II mit sogenannten Teach-ins und einer Kundgebung an. Für Donnerstag ist ein offenes Treffen im Café Galilea vorgesehen. Dort sollen weitere Aktionen geplant werden. Auch eine „Streikblockade“ am Otto-Suhr-Institut wurde angekündigt.



In einer Pressemitteilung vom 28. Oktober erklärt die Gruppe auf Instagram, „Gen Z regelt“ habe sich berlinweit auf gemeinsame Grundpositionen verständigt. Die Studenten protestieren gegen Kürzungen im Bildungsbereich, Aufrüstung und die Wehrpflicht. Sie kritisieren außerdem die aus ihrer Sicht bestehende deutsche Beteiligung an Kriegsverbrechen.

Zustimmung wird geprüft...

Das Bündnis solidarisiert sich ausdrücklich mit den Protestierenden in Frankreich und kritisiert Berichte, die den dortigen Jugendprotest vor allem mit Gewaltexzessen in Verbindung bringen. Anders als in der GTA-Gruppe finden sich in den öffentlich verbreiteten Aufrufen wie auch in privaten Chat-Gruppen der FU-Studenten keine Aufforderungen zu Angriffen auf Menschen oder Einrichtungen. Von Gewalt ist in ihren Aufrufen keine Rede. Stattdessen soll am 31. Oktober friedlich demonstriert werden.



Wie ernst die Gewaltandrohungen aus den Telegram-Chats tatsächlich zu nehmen sind, bleibt drei Tage vor den Demonstrationen offen. Die Sicherheitsbehörden sind jedenfalls alarmiert: Nach Angaben des Bundesinnenministeriums beobachten sie Aufrufe zu gewaltsamen Protesten, der Verfassungsschutz nimmt einschlägige Internetseiten und soziale Netzwerke verstärkt ins Visier.



Stephan Weh, Berliner Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, warnte bereits davor, dass radikale Kräfte friedliche Demonstrationen wie in Frankreich für ihre Zwecke vereinnahmen könnten. Ob die Verfasser der Drohungen am Samstag tatsächlich auf der Straße erscheinen und aus ihren Worten Taten werden, ist bislang nicht abzusehen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema