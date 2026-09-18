Tagebuch

Ich hab es wieder getan, diesmal mit Leipzig: Ich betrüge meine Heimat Berlin

Ewigkeiten sind Berlin und ich zusammen, die Luft ist raus, Fremdgehen liegt nahe. Was kann ich dafür, dass die Hauptstadt nur noch herumrüpelt und sich nicht mehr wäscht?

Foto von Autor/Autorin: Judka Strittmatter
Judka Strittmatter
3 Min
„Steiler Zahn“: Solche überholten und eindeutig sexualisierten Gedanken kommen mir zu Leipzig in den Sinn. Zu Berlin nicht.

„Steiler Zahn“: Solche überholten und eindeutig sexualisierten Gedanken kommen mir zu Leipzig in den Sinn. Zu Berlin nicht.

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Es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich bin eine untreue Frau. Jahrelang habe ich anderen ins Gewissen geredet, für klare Verhältnisse zu sorgen und nicht die Lüge zu leben – und jetzt tue ich es ihnen gleich: Ich betrüge meine Stadt, die für alle Zeiten die Einzige bleiben sollte.

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