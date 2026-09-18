Ich hab es wieder getan, diesmal mit Leipzig: Ich betrüge meine Heimat Berlin

Ewigkeiten sind Berlin und ich zusammen, die Luft ist raus, Fremdgehen liegt nahe. Was kann ich dafür, dass die Hauptstadt nur noch herumrüpelt und sich nicht mehr wäscht?

Es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich bin eine untreue Frau. Jahrelang habe ich anderen ins Gewissen geredet, für klare Verhältnisse zu sorgen und nicht die Lüge zu leben – und jetzt tue ich es ihnen gleich: Ich betrüge meine Stadt, die für alle Zeiten die Einzige bleiben sollte.