Junge Menschen in strukturschwachen Regionen bekommen selten die Möglichkeit, journalistische Erfahrungen zu sammeln. Ein Projekt wollte das ändern. Doch genau dem fällt nun die Förderung weg.

Ein Junge beobachtet Krähen am Günzer See in Mecklenburg-Vorpommern: Junge Menschen im ländlichen Raum trifft der Wegfall der Fördermittel besonders hart.

In einem Jugendclub in einer Kleinstadt sitzen Jugendliche zusammen und überlegen, was sie beschäftigt. Was läuft in meiner Stadt gut? Was müsste sich ändern? Und wie kann ich darüber berichten? Bei einer mobilen Jugendredaktion lernen sie, aus solchen Fragen journalistische Themen zu machen. Sie recherchieren, schreiben Texte und setzen eigene Medienprojekte um. Die Beiträge werden anschließend auf einer Onlineplattform veröffentlicht. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie Journalismus funktioniert, sondern auch warum eine unabhängige Berichterstattung für eine Demokratie wichtig ist.



Solche Begegnungen hat das Projekt „nah:dran – Medien für alle“ der Jugendpresse Deutschland seit 2025 ermöglicht. Doch damit ist nun Schluss. Am vergangenen Wochenende fand die letzte Veranstaltung statt. Der Grund: Zum Jahresende endet die Förderung. Für die Jugendpresse bedeutet das nicht nur das Aus für ein Bildungsangebot.

Journalismus kennenlernen, wo es kaum Angebote gibt

Das Projekt richtete sich an Jugendliche und junge Erwachsene aus strukturschwachen Regionen, die bislang wenig Berührungspunkte mit Journalismus hatten. Die Veranstaltungen fanden überwiegend in Ostdeutschland statt. Gearbeitet wurde häufig direkt in Jugendclubs und gemeinsam mit lokalen Initiativen. 2025 und 2026 gab es nach Angaben der Jugendpresse jeweils sechs mobile Jugendredaktionen und ein mehrtägiges Mediencamp.

Wie viel die Workshops bewirken können, zeigt ein Beispiel, das Projektmitarbeiterin Laura in Erinnerung geblieben ist. Bei einer Veranstaltung wurden Jugendliche gefragt, was in ihrer Stadt gut läuft und was sie stört. Eine Teilnehmerin erzählte, dass sie Angst habe, nachts allein nach Hause zu gehen. Daraus entwickelte sich ein journalistischer Beitrag über die Sicherheit von Frauen und mögliche Lösungen.

Laura beobachtete, dass die Jugendlichen durch die Redaktionsarbeit einen anderen Blick auf ihre Umgebung entwickeln konnten. „Manche trifft man ein Jahr später wieder und merkt, dass sie sich inzwischen deutlich aktiver mit politischen Themen auseinandersetzen. Andere überlegen, sich selbst journalistisch einzubringen“, erzählt sie in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Im ersten Projektjahr konnten laut Jugendpresse rund 50 Jugendliche ohne journalistische Vorerfahrung direkt vor Ort erreicht werden. Weitere Angebote, darunter Schulworkshops, hatten insgesamt etwa 170 Teilnehmer. Zu den Standorten gehörten unter anderem Altenburg in Thüringen, Gardelegen in Sachsen-Anhalt, Chemnitz in Sachsen und Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr als 200 Projekte vor dem Aus

Das Aus für „nah:dran“ ist Teil einer größeren Umstrukturierung. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hatte im Frühjahr angekündigt, die Bereiche „Innovationsprojekte“ und „Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur“ des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zum Jahresende einzustellen. Bundesweit sind davon mehr als 200 Projekte betroffen.

Prien begründet den Umbau mit einer veränderten Schwerpunktsetzung. Künftig soll das Programm stärker die gesellschaftliche Mitte erreichen. Demokratiebildung an Schulen und in Vereinen sowie Extremismusprävention im digitalen Raum sollen mehr Gewicht bekommen. Die Ministerin erklärte zudem, die Wirkung habe bislang nicht überall im Verhältnis zum eingesetzten Geld gestanden.

Ursprünglich hatte die Jugendpresse einen Förderantrag im Bereich der Innovationsprojekte bewilligt bekommen. Die Aussicht war eine Förderung ab 2025 über vier Jahre, die allerdings jährlich neu beantragt und bewilligt werden musste. Nachdem die Jugendpresse noch eine Zusage für das Jahr 2026 erhalten hatte, kam im März die Nachricht, dass der gesamte Förderbereich eingestellt werden soll. Die Begründung, dass die bisherigen Projekte nicht die gewünschte Wirkung erzielt hätten, habe für die Jugendpresse allerdings viele Fragen aufgeworfen. Schließlich liefen die Evaluationen zu diesem Zeitpunkt noch. Der Verein versuchte nach der Ankündigung, eine alternative Finanzierung zu finden. Doch auch eine Bewerbung um andere Fördermittel blieb erfolglos.

Workshop-Vorbereitung bei "nah:dran - Medien für alle" © Jugendpresse Deutschland e.V.

Kleine Vereine haben kaum eine Chance

Die neuen Förderbedingungen stellen insbesondere kleinere Träger vor Herausforderungen. Wer auf Bundesebene Fördermittel beantragen möchte, muss bereits mehrjährig in mindestens drei Bundesländern oder im digitalen Raum fachlich tätig sein. Für einen kleinen Jugendclub in einer Stadt wie Altenburg sei das kaum zu leisten, kritisiert Yulia, die ehrenamtlich im Vorstand der Jugendpresse aktiv ist.

Sie bedauert nicht nur den Verlust der Förderung für das eigene Projekt. Vielmehr treffe die Neuausrichtung zahlreiche kleinere Initiativen, die gerade in strukturschwachen Regionen wichtige Arbeit leisteten. „Da fehlt so oder so schon Geld. Und genau da soll jetzt auch noch gespart werden? Das kann ich einfach nicht verstehen.“

Die bisherige Förderung sei eine der wenigen Möglichkeiten gewesen, über mehrere Jahre hinweg verlässlich zu planen. „Nicht jedes Projekt lässt sich quantitativ messen. Auch kleinere Projekte können ein riesiger Erfolg sein, selbst wenn sich das nicht unmittelbar in Zahlen ausdrücken lässt“, sagt Yulia.

Zusätzlich verschärft sich die finanzielle Situation durch den Bundeshaushalt 2027. Der Bundestag hat die Mittel für „Demokratie leben!“ um rund 20 Millionen Euro auf etwa 170 Millionen Euro reduziert. Nach Informationen der Taz sollen künftig nur noch rund 150 Träger zur Antragstellung aufgefordert werden. Bislang wurden über das Programm rund 600 Projekte gefördert.

Gerade im Osten fehlen Alternativen

Besonders schwer wiegt der Wegfall der Förderung aus Sicht der Jugendpresse dort, wo ohnehin wenige vergleichbare Angebote existieren. In Großstädten gibt es Medienwerkstätten, journalistische Ausbildungsangebote und zahlreiche Möglichkeiten, mit Redaktionen in Kontakt zu kommen. In kleineren Städten und ländlichen Regionen sieht das häufig anders aus.

Für Laura hat das Projekt deshalb eine Bedeutung, die über die Vermittlung journalistischer Grundlagen hinausgeht. „Bei nah:dran haben junge Menschen gelernt, Informationen kritisch zu hinterfragen, eigene Positionen zu entwickeln und sich an gesellschaftlichen Debatten zu beteiligen. Gerade in diesen strukturschwachen Regionen, in denen Rechtsextremismus immer stärker wird, ist es doch umso wichtiger, die Demokratie und Medienbildung zu fördern und jungen Menschen eine Stimme zu geben“, erklärt Laura.

Auch die Zukunft der Jugendpresse Deutschland hängt nach Einschätzung von Yulia stark von verlässlichen Förderstrukturen ab. Der Verein wird vollständig von jungen Menschen getragen, alle im Vorstand arbeiten ehrenamtlich. Yulia engagiert sich nach eigenen Angaben rund zehn Stunden pro Woche, bei Veranstaltungen können es bis zu 30 Stunden sein. Doch ehrenamtliches Engagement allein könne die fehlende finanzielle Unterstützung nicht auffangen. „Es braucht Fördermittel und Spenden, um diese wertvolle Arbeit weiter finanzieren und durchführen zu können.“

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