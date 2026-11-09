„Ich kann nicht“: Warum Robert De Niro die Hauptrolle in „Apocalypse Now“ am Telefon absagte

Robert De Niro als Taxifahrer Travis Bickle in „Taxi Driver“ (1976). Für diese Rolle sagte er Francis Ford Coppola und „Apocalypse Now“ ab.

New York, Mitte der 70er-Jahre. Im Sherry-Netherland-Hotel an der Fifth Avenue sitzt Robert De Niro mit Martin Scorsese und dem Produzentenpaar Michael und Julia Phillips beim Abendessen. Dann ruft Francis Ford Coppola an.



Coppola will De Niro für die Hauptrolle in seinem Vietnam-Epos „Apocalypse Now“. De Niro sagt ab, noch am Telefon.



So schildert der heute 83-Jährige die Szene im Interview mit dem US-Magazin Cigar Aficionado, auf das Filmstarts jetzt erneut aufmerksam gemacht hat. Er habe Coppola gesagt, dass er gerade „Taxi Driver“ mit Marty mache. Und dann: „Ich kann nicht.“

„Taxi Driver“ statt „Apocalypse Now“

Coppola wollte De Niro als Captain Benjamin L. Willard, den Offizier, der flussaufwärts in den Dschungel geschickt wird, um den abtrünnigen Colonel Kurtz zu töten. De Niro wurde stattdessen Travis Bickle, der schlaflose Taxifahrer aus New York.



Die Entscheidung war goldrichtig. „Taxi Driver“ gewann 1976 die Goldene Palme in Cannes und brachte De Niro seine erste Oscar-Nominierung als Hauptdarsteller. Sein „You talkin’ to me?“ vor dem Spiegel zitieren Menschen bis heute, die den Film nie gesehen haben.



Laut De Niro hatte Coppola zuvor auch Al Pacino für die Rolle angefragt. Auch Pacino sagte ab.

Harvey Keitel: gefeuert nach wenigen Wochen

Wer dann Willard spielte? Zunächst nicht Martin Sheen, sondern Harvey Keitel. Ausgerechnet De Niros Kollege aus „Taxi Driver“, in dem Keitel den Zuhälter Sport spielt.



Die Dreharbeiten auf den Philippinen begannen laut Filmkatalog des American Film Institute am 20. März 1976. Wenige Wochen später war Keitel raus.



Coppola begründete das später damit, Keitel tue sich schwer, Willard als passiven Beobachter zu spielen. Das Branchenblatt Variety meldete damals dagegen einen Vertragsstreit. Martin Sheen traf am 26. April 1976 am Set ein, die ersten Drehtage mit Keitel waren verloren.

„Apocalypse Now“-Dreh: Taifun und Herzinfarkt

Es wurde einer der berüchtigtsten Drehs der Filmgeschichte. Im Mai 1976 zerstörte Taifun Olga Kulissen, die Produktion stand still.



Im März 1977 erlitt der damals 36-jährige Sheen einen Herzinfarkt. Erst im Mai 1977 war die letzte Szene im Kasten, das Budget war auf rund 30 Millionen Dollar angeschwollen.



In die Kinos kam „Apocalypse Now“ 1979. Der Film holte acht Oscar-Nominierungen und gewann zwei, für Kamera und Ton.

„The Departed“: wieder sagt De Niro ab, wieder kommt Sheen

Die eigentliche Pointe folgte 30 Jahre später. Scorsese drehte den Gangsterthriller „The Departed“ und bot De Niro die Rolle des Polizei-Captains Queenan an.



De Niro lehnte ab. Mehrere Berichte nennen als Grund, dass er zur selben Zeit den Agententhriller „The Good Shepherd“ inszenierte. Scorsese selbst sagte später, De Niro habe schlicht keine Lust gehabt, wie Slashfilm zusammenfasst.



Die Rolle bekam: Martin Sheen. „The Departed“ gewann 2007 vier Oscars, darunter den für den besten Film und Scorseses ersten Regie-Oscar.



Zweimal sagte De Niro einem Meisterwerk ab, zweimal sprang Sheen ein. Jedem Drehbuchautor würde man diesen Zufall als zu konstruiert streichen.

De Niro und Scorsese: Wiedersehen erst 13 Jahre später

Scorsese musste danach lange auf seinen Lieblingsschauspieler warten. Erst 2019 standen die beiden für „The Irishman“ wieder gemeinsam am Set, 2023 folgte „Killers of the Flower Moon“.



Für Martin Sheen blieb die Rolle des Willard die seines Lebens. Er verdankt sie einem Anruf, der eigentlich einem anderen galt.

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