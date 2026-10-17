„Ich möchte einfach Geschichten erzählen“: Der stille Gärtner der Pfaueninsel erobert Social Media

Mark Wieland zog mit 18 als Gärtner-Azubi auf die Insel in der Havel. Nun, mit 23, teilt er die Geheimnisse des Berliner Kleinods.

Mark Wieland hat drei Jahre auf der Pfaueninsel gewohnt. Mittlerweile kommt er nur noch zum Arbeiten hierher.

Wer zu ihm will, muss auf ein Boot steigen. Ein leichter Wellengang auf der Havel, Stille, bis auf den Wind, der leise in den Blättern raschelt. Dann vibriert es unter den Füßen, wenn der Motor anspringt und die Fähre dorthin übersetzt, wo Mark Wieland arbeitet und drei Jahre lang gelebt hat: auf die Pfaueninsel.



An der Anlegestelle gegenüber empfängt er gewöhnlich seine Freunde und Besucher. Ein großgewachsener junger Mann, ein freundlicher, abwartender Blick. Ruhig und bedächtig wird man von ihm auf der Pfaueninsel begrüßt. Schnell ist klar, dass Wieland niemand ist, der den Raum an sich reißt.



Und doch ist er nun gefragt, denn es ist eine altbekannte Situation für ihn: den privaten Fremdenführer spielen in einer Welt, die er so gut kennt wie nur wenige andere Menschen. „Es kamen immer wieder ähnliche, aber auch kreative Fragen“, erzählt Wieland. So kam ihm eine Idee. „Man könnte doch zeigen, wie es hier ist, wenn man nicht hier sein kann“, beschreibt er seinen Gedanken. Seit einem halben Jahr dreht er Kurzvideos für Instagram und TikTok und präsentiert darin Einblicke in sein Leben als Inselgärtner.

Wie passt das zusammen – ein bedächtiger junger Mann, seine Gärtnertätigkeit fernab der Berliner Hektik, und die Trendplattformen, wo Milliarden Nutzer täglich Stunden an schnelllebigem Content konsumieren?

Idylle im Südwesten der Hauptstadt: Blick auf die Havel © Lauryn Zoe Hinsch für Berliner Zeitung

Grüner Daumen im elterlichen Garten

Die Pfaueninsel ist Unesco-Weltkulturerbe, 67 Hektar groß und Heimat nicht nur der namensgebenden Pfauen, sondern auch von Wasserbüffeln, Schafen, Hühnern – und derzeit 13 Personen. Der Landschaftspark am südwestlichen Rand Berlins, direkt an der Grenze zu Potsdam, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Berlinerinnen und Berliner. Seine Geschichte reicht über den Alchemisten Johann Kunckel, der hier im 17. Jahrhundert eine Glashütte betrieb, bis zu den preußischen Königen, die die Insel im 19. Jahrhundert zum Landschaftspark machten.

Doch Wieland weiß noch mehr über die Insel, ihre Geschichte und ihre Lebewesen. Denn seit seiner Ausbildung zum Gärtner, für die er eine kleine Azubiwohnung auf der Insel mieten konnte, arbeitet er weiterhin dort, wo die Berliner ihren Sonntagsausflug verbringen. Unmittelbar hinter dem Eingang verteilt sich der kleine Besucherstrom. Wieland zieht es in den Teil, für den er verantwortlich ist: den Ziergartenbereich.

Wandelröschen, Ziertabak, Vanilleblumen: Umgeben von einem kreisförmigen Weg und einer Art Efeurondell wächst die Flora hier akkurat und betont ästhetisch. In diesem Abschnitt läuft seine tägliche Arbeit ab. Neue Blumen einpflanzen, gießen, sich um das Unkraut kümmern, den Rasen mähen, Kübel über das Gelände hin- und herfahren. Jetzt im Herbst kommt das Laub hinzu.

„Ich habe schon als Kind immer mitgepflanzt“, erinnert sich Wieland. Im elterlichen Garten in Brandenburg an der Havel lernte er schon jung erste Handgriffe. Nach einem Praktikum bewarb er sich als Auszubildender bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), die neben der Pfaueninsel beispielsweise auch den Schlossgarten Charlottenburg und das Schloss Sanssouci betreut.

Überrascht sei unter Freunden und Familie niemand gewesen, erzählt er, als er den grünen Daumen zu seinem Beruf machen wollte. Sein Vater habe es im Gegenteil begrüßt, vor einem Studium „etwas Richtiges“ zu lernen. Die Pfaueninsel als Einsatzstelle wurde ihm schließlich zufällig zugeteilt. Die „Begeisterung für Natur“, wie er es nennen möchte, ist ihm bis heute geblieben.

Gestaltete Wildnis

Nun steht er im Rund des Ziergartens und blickt auf die Beete. Dieser Bereich sticht auf der Insel nicht nur hervor, weil er so akkurat gepflegt ist, sondern weil der übrige Teil des Landschaftsparks betont natürlich gehalten wird. „Gestaltete Wildnis“ nennt Wieland das. „Tote Bäume dürfen stehen bleiben“, nennt er als Beispiel für das Grundkonzept.

Auch Heckenscheren benötigen er und seine rund zehn Kollegen auf der Insel nicht. Die großen Wiesen werden von Wasserbüffeln mäßig kurz gehalten, künstlich oder spießig wirkt hier nichts. Auf den weiten Wegen über die Insel hat man das Gefühl, dass man zwar durch Natur geht, diese aber nicht verkommen, sondern versorgt wirkt. „Wir machen es ja, damit Besucher sich daran erfreuen“, fasst Wieland die Arbeit der Inselgärtner zusammen. „Ohne Besucher wäre die Arbeit umsonst.“

Den Ort, zu dem Wieland nun über den knirschenden Kies führt, kennt man schon aus seinen Videos: „Das Schloss wurde 1794 als Fachwerkbau für Friedrich Wilhelm II. in gerade einmal zwei Jahren Bauzeit errichtet“, erzählt er in einem seiner ersten Instagram-Beiträge.

Während auf dem Bildschirm Videomaterial zu sehen ist, das der junge Gärtner aufgenommen hat, erklärt seine Stimme aus dem Off die Besonderheit des Bauwerks: „Von außen wirkt es wie eine romantische Ruine oder ein römisches Landhaus – tatsächlich ist das aber bewusst inszeniert.“ Das Schloss ließ König Friedrich Wilhelm II. 1794 für sich und seine enge Vertraute Wilhelmine Encke, die spätere Gräfin Lichtenau, errichten. Die beiden nutzten die Pfaueninsel als privaten Rückzugsort.

Luftaufnahme der Pfaueninsel von Süden © Michael Reinhardt/Reinhardt & Sommer

Ein klassischer Content-Creator?

Wieland führt aus, dass die Steinoptik nur die Holzfassade eines Fachwerkbaus ist. Auch das aufwendig gestaltete Innere des Schlosses filmt er, welches man im Rahmen einer Führung besichtigen kann. 2025 wurde die aufwendige Sanierung des Schlosses beendet und der Besucherverkehr wieder zugelassen. Auch die Schlossführerin Hannelore Graffunder hat Wieland für das Video interviewt. Zum Schluss ist er schließlich selbst zu sehen, die Stimme aus dem Off bekommt ein Gesicht.

Wieland stellt sich geschickt an, seine Kurzvideos folgen in Aufbau und Tonfall gängigen Mustern, die Nutzer auf Plattformen wie Instagram und TikTok bei der Stange halten sollen. Zu Beginn stellt er häufig eine spannende, plakative Frage: Kann man die Pfauen auf der Insel eigentlich streicheln?



Umgehend beantwortet er sie dann jedoch nicht. Es folgen Bildmaterial und Hintergrundinfos, erst nach etwa 30 Sekunden dann die Auflösung. Die Beiträge enden mit dem mittlerweile üblichen Credit: „Ich bin Mark, Gärtner auf der Pfaueninsel, folgt mir für mehr Einblicke.“ Für ein solches Video inklusive Planung und Bearbeitung benötige er rund drei Stunden Zeit, berichtet er.

Wieland wirkt in diesen Videos souverän, mit Spaß an der Sache und authentisch. In seinem Fall heißt das: nicht so leise, wie wenn er Fremde kennenlernt, aber nicht aufgesetzt oder aufgedreht. Knallige Effekte oder sich überschlagende Sätze sucht man vergeblich; auch er selbst ist immer nur wenige Sekunden zu sehen.

Videos als Erinnerungsort

Doch wen erreicht man in den sozialen Medien mit solchen Inhalten? „Zwei Drittel der Zuschauer sind weiblich“, sagt Wieland, der die Statistik in der App einsehen kann. Die Altersgruppe zwischen 35 und 45 ist am stärksten vertreten – insgesamt 66 Prozent der Zuschauer sind zwischen 35 und 65 Jahre alt.

Offenbar funktionieren seine Videos als Erinnerungsort. Auch die Statistik, die zeigt, dass die meisten Zuschauer aus Berlin oder der Umgebung kommen, passt dazu. Menschen, die lange nicht mehr hier waren, freuen sich über die Inspiration, wiederzukehren.

„Wir freuen uns, wenn sich unsere Mitarbeiter:innen mit ihrer Arbeit und den ihnen anvertrauten Orten identifizieren und ihre Begeisterung dafür auch in ihrer Freizeit mit anderen teilen“, schreibt die SPSG auf Anfrage. „Social Media bietet die Chance, auch Menschen zu erreichen, die bislang nur wenige Berührungspunkte mit Garten-, Denkmal- und Kulturpflege hatten. Das gilt sowohl für private Einblicke unserer Mitarbeiter:innen als auch für die eigenen Social-Media-Angebote der Stiftung. Sie können sichtbar machen, wie viel Wissen, Sorgfalt und tägliche Arbeit beispielsweise hinter dem Erhalt eines historischen Gartens wie der Pfaueninsel stehen.“

Das wird auch deutlich, wenn Wieland filmt, wie er im Frühjahr 8000 Blumen pflanzt. „Am Anfang war es natürlich unangenehm“, erzählt der Gärtner, der über sich selbst sagt, er sei „eher der Typ, der für das Alleinsein gemacht ist“. Rund 5500 Follower schauen ihm mittlerweile zu. Daran musste sich der 23-Jährige erst gewöhnen. Zu Beginn habe er Angst vor negativen Reaktionen gehabt, doch diese sei über die Zeit schwächer geworden.

Zustimmung wird geprüft...

Fürs Alleinsein gemacht

Dass Wieland im echten Leben keine „Rampensau“ ist, merkt man trotzdem schnell. Er spricht leise und zögerlich, überlegt lange, bevor er antwortet. Manchmal kommt er Minuten später auf eine Frage zurück, die im Gespräch untergegangen war. „Ich schöpfe aus Ruhe Kraft“, meint er. So habe er sich auch in der Zeit, als er auf der Insel gelebt hat, nicht einsam gefühlt. Die wenigen Inselbewohner sind deutlich älter. Auf knapp 70 Hektar bedeutet das: Als 20-jähriger Azubi ist man viel allein.

So sind auch seine Lieblingsplätze auf der Insel nicht in der Nähe der Fähre, wo so etwas wie Zivilisation herrscht, sondern etwa das Südende, hinter der Azubiwohnung. „Der Sonnenuntergang, man ist komplett allein, guckt dem Wasser zu“, sinniert er.

Dieser in sich gekehrte Mensch sendet nun dreimal wöchentlich – so oft versucht er zu produzieren – sein Gesicht auf die Bildschirme von mehr als 5000 Menschen. Natürlich ist das für die Verhältnisse des weltweiten Internets keine Sensation, er ist nicht „viral“. Trotzdem darf man in Anbetracht seines Naturells und seiner Tätigkeit als Gärtner durchaus verwundert sein, welchen Platz er auf den hektischen und reizgefluteten Plattformen einnimmt.

Wieland in seinem Element, der Natur © Lauryn Zoe Hinsch für Berliner Zeitung

Ursprung des Berliner Zoos liegt auf der Insel

Vom Wasservogelteich, einem seiner Lieblingsplätze, führt Wieland einen steilen Hügel hinauf durch den Wald zur Voliere. Das Gebäude, in dem die Jungvögel aufgezogen werden, war ein wichtiger Baustein der neuen Inselgestaltung des Gartenkünstlers Peter Joseph Lenné. Er war von König Friedrich Wilhelm III. beauftragt worden, die Insel ab 1821 zu einem Landschaftspark umzugestalten.

Der König legte eine Menagerie mit exotischen Tieren an, darunter Löwen, Bären und Kängurus, die Lenné 1824 neu ordnete. 1842 übereignete der König die Menagerie der neu gegründeten Zoologischen Gesellschaft. Der Berliner Zoo eröffnete 1844, doch die Pfauen blieben. Die Voliere ist heute das einzige noch vollständig erhaltene Gebäude der Menagerie.

Während Wieland um die Voliere geht, sind auf der anderen Seite des Netzes Hühner und Pfauenjunge zu sehen, die noch nicht in die Freiheit der Insel entlassen werden. Auf der Besucherseite dagegen, wenige Meter von Wieland entfernt: ein erwachsener Pfau. „Der ist zwei, vielleicht drei Jahre alt“, schätzt der Gärtner, der den Tierpflegern in der Voliere nur gelegentlich aushelfen muss. Der Pfau verschwindet hinter ihm ins Unterholz.

Die rund 60 Tiere, die der Insel ihren Namen geben, sind seit den 1790er-Jahren hier angesiedelt. Im Frühjahr schlagen die Männchen das charakteristische Pfauenrad und lassen ihre lauten Paarungsrufe über die Insel schallen. Die Vögel sind so etwas wie die Botschafter der Parkanlage.

Entsprechend geprägt haben sie auch das Leben des jungen Gärtners. Er erinnert sich an eine Nacht während der Ausbildung, in der die Pfauenschreie in seinen Träumen auftauchten, oder daran, wie er an seinem zweiten Tag auf der Insel eine Pfauenfeder mit Auge fand. „Das war schon ein besonderer Moment“, meint er. „Die ersten zwei Wochen war ich überwältigt von den Eindrücken und den Tieren.“ Angst habe er aber nicht gehabt, praktisch allein auf der Insel: „Eher Beeindruckung und Bewunderung.“

Auch weiße Pfauen leben auf der Insel. © Lauryn Zoe Hinsch für Berliner Zeitung

„Die Fähre weiß alles“

So paradiesisch es für Einzelgänger klingen mag: Mit nur rund einem Dutzend anderer Menschen auf einer Insel zu leben, zu der spätestens um 18 Uhr das letzte öffentliche Schiff fährt, hatte selbst für Wieland etwas Einengendes. Das spontane Getränk am Abend mit Freunden, ob in einer Bar oder zu Hause, sei immer ein Akt gewesen. Nichts habe man einfach so erledigt. „Alles, auch Einkaufen, war eine aktive Entscheidung“, sagt er.

Und wenn doch mal spätabends noch Besuch da war, oder Wieland selbst bis nachts auf dem Festland war? „Die Fähre weiß alles“, fasst er zusammen. Es habe nie lange gedauert, bis es sich herumgesprochen hatte, wer wann im Dunkeln noch übersetzen musste.

Nun wohnt Wieland in Potsdam; und die Geschichte des Gärtners auf der Pfaueninsel ist auch die Entwicklungsgeschichte eines jungen Mannes. Andere ziehen nach der Schule ins pulsierende Kreuzberg, er zog mit 18 in die Azubiwohnung, die nur per Boot erreichbar ist. Wieland blickt jetzt schon mit etwas Abstand auf diese Zeit zurück, die erste eigene Wohnung, die Unabhängigkeit. Wie der einzigartige Wohnort ihn in diesen so formbaren Jahren geprägt hat.

Dennoch ist er froh, nun wieder auf dem Festland zu wohnen, bezeichnet es im Verlauf des Spaziergangs über die Insel wiederholt als richtigen Schritt. Die Abende und Nächte auf der Insel wird er trotzdem kaum vergessen. Lässt man ihn eine Weile nachsinnen, kommen immer mehr Bilder an die Oberfläche: Wie er kurz nach dem ersten Schneefall im Winter über die Insel spaziert ist; wie er im August vor zwei Jahren die Perseiden beobachtet hat. Nach den Sternschnuppen habe er auch noch die Polarlichter sehen können – „Da konnte ich natürlich auch nicht mehr schlafen“, erinnert er sich.

Eingang zur Gärtnerei auf der Pfaueninsel © Lauryn Zoe Hinsch für Berliner Zeitung

Geschichten erzählen, die nirgendwo aufgeschrieben sind

Und wie geht es nun weiter? Eine Ausbildung oder ein Studium im Medienbereich seien schon immer die Alternative gewesen, auch jetzt könne er sich das noch vorstellen, sagt er. Doch Wieland ist nicht der Typ für Dramatik oder laute Pläne. „Mal gucken, wo es mich hinführt.“

Vorerst will er weiter gärtnern und seine Videos drehen. „Ich möchte einfach Geschichten erzählen“, sagt er. Das sei letztlich auch der Ausgangspunkt gewesen für die Videos. „Es gibt so viele schöne Geschichten, die man hört oder mitbekommt, die nirgendwo aufgeschrieben sind.“ Es geht ihm um die Anekdoten, um die kleinen Geheimnisse, die er in Gesprächen mit Inselbewohnern und während seiner Arbeit über die Jahre erfahren hat. „Zu schade“ fände er es, wenn sie verloren gingen.

Einen Widerspruch zwischen den lauten, auf Aufmerksamkeit gepolten Plattformen und seinen fast schon besinnlichen Gärtnerinhalten empfindet er dabei nicht. Im Gegenteil: Dort gebe es „so viele dumme Sachen, da ist es doch mal eine schöne Abwechslung“, findet Wieland. „Da kann man auch mal einen Gegenpol setzen.“

So sind die audiovisuellen Mini-Ausflüge, die man mit den Videos machen kann, natürlich nicht nur ein Erinnerungsort, sondern auch eine Form von Eskapismus. Viel Grün, viel Ruhe, Tiere und kein Produkt, das vermarktet wird. Eskapismus, den Wieland bewusst anbietet.

Dass seine Inhalte auf Zuspruch stoßen, merkt der junge Mann unter anderem an den Kommentaren. Online reagieren viele auf seine Videos mit Erinnerungen an die Insel, oder schreiben, dass sie nun Lust haben, noch einmal herzukommen. Auch im direkten Kontakt sei es schon passiert, dass Zuschauer während seiner Arbeit auf ihn zugekommen seien. Das sei schön für ihn, wenn er jemanden „aus dem anonymen Internet“ kennenlernt.

Mittlerweile ist er nach Potsdam gezogen: Nach Feierabend geht es zurück aufs Festland. © Lauryn Zoe Hinsch für Berliner Zeitung

Zurück an Land

In der Gärtnerei nahe der Anlegestelle schließt Wieland eine Art Schuppen auf und holt sein Fahrrad heraus. Das ist so ein kleines Privileg – als Besucher darf man hier eigentlich kein Rad mitführen. Auf der Wiese grasen eine Handvoll Schafe, die ihn aufmerksam beobachten. Ein Lieblingstier auf der Insel habe er nicht, meint er nach reiflicher Überlegung. Aber sein Metier sind ja auch die Blumen, Pflanzen und Bäume.

Jetzt, wo er in Potsdam wohnt, betritt er am Ende des Tages mit den letzten Touristen die Fähre, die ihn auf das Festland bringt. Es vibriert wieder unter den Füßen, auf der Havel weht ein warmer Nachmittagswind. Die Fähre gleitet hinüber, in Wielands Rücken wird die Insel kleiner. Er schiebt sein Rad an Land – für den Abend ist er ein normaler Festlandbürger.

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