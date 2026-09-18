„Ich will noch 100 werden“: Jean Pütz plant kurz vor seinem 90. Geburtstag schon die nächste Dekade

Der Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Jean Pütz hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – und dennoch noch einiges vor in seinem Leben, wie er jetzt verrät.

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Man kennt ihn aus der „Hobbythek“: Der Moderator Jean Pütz wird am kommenden Montag 90 Jahre alt. Er blickt allerdings noch weiter voraus, wie einem aktuellen Interview zu entnehmen ist.



„Ich will ja jetzt auch noch 100 werden“, sagte der ehemalige WDR-Journalist im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Deswegen mache ich weiter und mische mich auch ein. Insbesondere in die Technologiepolitik“, kündigte er an.

Pütz äußert sich unter anderem auf seinem Facebook-Kanal noch regelmäßig zum Zeitgeschehen und auch politisch. Zuletzt kritisierte er dort mit Blick auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin die AfD und deren Wähler scharf. Er erklärte zudem, unter seiner Makuladegeneration zu leiden.

Bekannt durch die WDR-Sendung „Hobbythek“

Der 1936 in Köln geborene Sohn eines deutschen Komponisten und einer Luxemburgerin arbeitete nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Elektromechaniker zunächst als Betriebselektriker im Luxemburger Eisenhüttenwerk. 1959 schloss er das Studium als Ingenieur der Nachrichtentechnik ab.

Von 1970 bis 2001 war Jean Pütz festangestellter Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk, wo er vor allem durch die Sendung „Hobbythek“ bekannt wurde, die er in den Siebzigern erfand und rund 30 Jahre lang moderierte. Das Sendungskonzept war dem Do-it-yourself-Gedanken verpflichtet, Pütz dafür bekannt, Wissenschaftsthemen im Fernsehen unterhaltsam aufzubereiten.

Seine hobby-wissenschaftliche Sendung lief von 1974 bis 2004. © United Archives/Imago

Jean Pütz ist seit 2004 in dritter Ehe verheiratet und lebt in Heiligenhaus im Bergischen Land. Zuletzt hatte er gesundheitliche Rückschläge zu verkraften, lässt sich davon aber nicht entmutigen.

Nach eigenen Angaben hat Pütz eine neue Herzklappe bekommen, zudem machen ihm die Augen zu schaffen. Lesen und schreiben könne er nicht mehr, er müsse alles diktieren. „Aber: Man darf nicht aufgeben. Und das Leben macht auch noch Spaß.“

Ein Grab auf dem berühmten Melatenfriedhof in Köln hat er sich nach eigenen Angaben allerdings schon reservieren lassen. Es handle sich um „eine Gruft, in die außer uns noch 18 Zeitgenossen hineinpassen“, so Pütz. „Meine Familie und gute Freunde sind herzlich willkommen. Allerdings erst dann, wenn sie in die ewigen Jagdgründe gewandert sind.“

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