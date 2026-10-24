Schließt man die Augen, meint man, Benjamin Netanjahu zu hören, Israels am längsten amtierenden Ministerpräsidenten, der sich am 27. Oktober erneut zur Wahl stellt. Doch es ist sein jüngerer Bruder Iddo, der mit derselben tiefen, den Raum füllenden Stimme spricht. Iddo Netanjahu hat ein Buch über den ältesten der drei Brüder geschrieben: Jonathan, genannt Joni. Er führte 1976 die israelische Geiselbefreiung von Entebbe an und war der einzige israelische Soldat, der dabei fiel. „Yonis letzte Schlacht“ erscheint nun erstmals auf Deutsch.