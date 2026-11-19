Ein schnellerer Umstieg auf Strom könnte die weltweite Ölnachfrage bis 2035 deutlich senken. Zugleich ließe sich die Abhängigkeit von Energieimporten verringern.

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IEA-Chef Fatih Birol bei einem Auftritt auf der UN-Klimakonferenz in Antalya am 9. November

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Der Krieg am Golf hat nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) den größten Energieversorgungsschock der Geschichte ausgelöst. In ihrem am Donnerstag veröffentlichten Weltenergiebericht warnt sie vor langfristigen Folgen der unterbrochenen Öl- und Gaslieferungen durch die Straße von Hormus. Zugleich könnte die Krise den Umstieg auf Strom und heimische Energiequellen beschleunigen.

Bislang seien Lieferungen von insgesamt 2,8 Milliarden Barrel Öl und 60 Milliarden Kubikmetern Erdgas ausgefallen. Vor der Krise wurden etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgaslieferungen durch die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman transportiert. IEA-Chef Fatih Birol sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Energiewelt werde nach dem Krieg nicht mehr dieselbe sein.

Bis 2035 deutlich weniger Ölbedarf möglich

Wenn Staaten stärker auf Elektrofahrzeuge, energieeffiziente Technik und andere Energieträger setzen, könnte die weltweite Ölnachfrage 2035 nach Berechnungen der IEA um 4,4 Millionen Barrel täglich niedriger liegen als bei der bisherigen Energiepolitik.



Der weltweite Verbrauch an Öl läge dann bei 97 Millionen Barrel täglich, bis 2050 könnte er auf 85 Millionen sinken. Im Vergleichsszenario wären es 2035 mehr als 101 Millionen Barrel. Auch die Erdgasnachfrage wäre um mehr als 300 Milliarden Kubikmeter niedriger. Die Berechnungen beschreiben mögliche Entwicklungen. Entscheidend sind die Maßnahmen, mit denen Regierungen auf die Krise reagieren.

Klimaanlagen treiben den Stromverbrauch

Nach Einschätzung der IEA ist der Einsatz von Strom in vielen Bereichen des Verkehrs, beim Heizen von Gebäuden und in der Industrie bereits gegenüber fossilen Brennstoffen wirtschaftlich konkurrenzfähig. Der Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch könnte bis 2035 von rund 23 Prozent auf knapp 30 Prozent steigen. Unzureichende Stromnetze, Ladestationen und Erzeugungskapazitäten könnten den Umstieg jedoch verzögern.

Neben Elektroautos und Rechenzentren trägt auch der zunehmende Einsatz von Klimaanlagen zum steigenden Strombedarf bei. Nach IEA-Angaben übersteigt der Energiebedarf für Kühlung inzwischen erstmals den für Heizung.

Mehr Solarenergie – aber auch mehr Kohle möglich

Vor allem Solarenergie und Atomkraft könnten an Bedeutung gewinnen, wenn Länder stärker auf Energiequellen im eigenen Land setzen. In Teilen Asiens könnte die Sorge um die Versorgungssicherheit aber auch dazu führen, dass Länder länger auf Kohle setzen. Hohe Preise und Lieferengpässe gefährden zudem in ärmeren Ländern die Stromversorgung und den Umstieg vom Kochen mit Holz oder Holzkohle auf Strom oder Gas.

Sollte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran beigelegt werden, könnten sich Öl- und Gaslieferungen nach Einschätzung der IEA wieder deutlich erholen. Zusätzliche Mengen Flüssigerdgas könnten dann die Preise sinken lassen.

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