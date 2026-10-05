Ifo-Index: Stimmung in deutscher Autoindustrie stürzt auf Jahrestief

Die Deutsche Autoindustrie rutscht immer tiefer in die Krise. Die Unternehmen gehen davon aus, dass der Export weiter sinke und auch die Beschäftigung weiter zurückgehe.

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Nach Angaben des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts ifo fiel das Stimmungsbarometer für die Branche auf einen Wert von minus 35.

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Die Lage in der deutschen Automobilindustrie hat sich im September spürbar verschlechtert. Das Geschäftsklima der Branche sackte nach Angaben des Münchner ifo-Instituts auf minus 35 Punkte ab, nach minus 22 Punkten im August. Damit erreichte das Stimmungsbarometer den tiefsten Stand des laufenden Jahres.

Anita Wölfl, Branchenexpertin am ifo-Institut, erklärte, die Autoindustrie befinde sich weiterhin in einer Krise. Die befragten Unternehmen rechneten damit, dass die Exporte weiter zurückgehen. Auch bei der Beschäftigung erwarten die Hersteller einen weiteren Rückgang.

Chinesische Anbieter setzen deutsche Konzerne unter Druck

Als einen Grund für die Schwäche der deutschen Hersteller nennt das ifo-Institut die zunehmende Konkurrenz aus China, insbesondere im Segment der Elektrofahrzeuge. Chinesische Anbieter drängen verstärkt auf den Markt und setzen die etablierten deutschen Konzerne unter Druck.

In anderen Industriezweigen zeichnet sich dagegen ein freundlicheres Bild ab. Sowohl in der Elektro- als auch in der Chemieindustrie hatte sich die Stimmung zuletzt deutlich aufgehellt. Die Autobranche bleibt damit ein Sorgenkind der deutschen Industrie, während sich andere Sektoren vom konjunkturellen Gegenwind zu lösen beginnen.

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