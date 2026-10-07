Der Tankrabatt gilt seit dem 1. Oktober. Das Ifo-Institut sieht nur eine teilweise Weitergabe.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Der Tankrabatt wird nur bedingt an die Verbraucher weitergegeben, so das Ifo-Institut.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Das Ifo-Institut hat die Weitergabe des neuen Tankrabatts geprüft – und sieht bislang nur eine teilweise Entlastung an der Zapfsäule. In den ersten fünf Tagen seit dem Start am 1. Oktober landete demnach nicht der komplette Steuernachlass beim Autofahrer.

Beim Diesel gaben die Tankstellen laut dem Ifo-Experten Florian Neumeier von 17 Cent Steuersenkung je Liter im Schnitt 15 Cent weiter. Bei Super E5 waren es gut 16 Cent, bei Super E10 ebenfalls rund 15 Cent. Für Pendler und Vielfahrer bedeutet das: Ein Teil der Ersparnis bleibt offenbar an den Stationen hängen – und wie viel ankommt, hängt sogar vom Wochentag ab.

Warum die Weitergabe am Wochenende einbrach

Die Höhe der Weitergabe schwankte im Beobachtungszeitraum deutlich. „Am ersten Oktober wurde der Rabatt vollständig weitergegeben, während die Weitergabe am Wochenende unvollständig blieb“, sagt Neumeier.

Besonders stark bewegte sich der günstigste Kraftstoff Super E10. Dort sank die rechnerische Weitergabe von Donnerstag bis Sonntag um rund 7 Cent.

Am Montag, bis zu dem die Auswertung reicht, zeigte sich dann wieder eine weitgehende Weitergabe von mehr als 15 Cent. Beim Diesel verlief die Kurve ähnlich, allerdings mit kleineren Ausschlägen nach oben und unten.

Wie das Ifo-Institut die Weitergabe des Tankrabatts berechnet

Für die Abschätzung vergleicht das Ifo-Institut die deutschen Spritpreise mit Preisen im Ausland. So sollen allgemeine Schwankungen, etwa durch den Ölpreis, herausgerechnet werden.

Die Forscher wollen die Entwicklung wie schon beim ersten Tankrabatt in einem Online-Tracker sichtbar machen. Im Mai und Juni waren sie zu dem Schluss gekommen, dass der damalige Rabatt nicht vollständig an der Zapfsäule ankam.

Was ist der Tankrabatt und seit wann gilt er?

Der Tankrabatt gilt seit dem 1. Oktober und läuft bis Ende Dezember. Der Bund verzichtet dabei auf Energie- und Mehrwertsteuer in Höhe von 16,7 Cent je Liter; die Energiesteuer allein sinkt um 14,04 Cent.

Beschlossen hat der Bundestag die Maßnahme am 25. September. Es ist bereits der zweite Tankrabatt in diesem Jahr – der erste galt von Mai bis Juni.

Die Steuersenkung ist eine Reaktion auf die hohen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs. Die Bundesregierung rechnet mit Mindereinnahmen von rund 2,485 Milliarden Euro, von denen die Hälfte die Länder tragen sollen.

Kritik vom Ifo: Tankrabatt ist teuer und wenig zielgenau

Neumeier bewertet den Tankrabatt wie viele Ökonomen kritisch. Hohe Preise dämpften auch den Verbrauch – dieser Effekt gehe durch die Entlastung verloren.

Zudem verzerre der Rabatt Kaufentscheidungen: Wer einen Benziner kaufe, mache sich von der Golfregion abhängig, und das solle der Preis auch zeigen.

„Der Tankrabatt ist außerdem wenig zielgenau“, betont sein Ifo-Kollege Christian Gréus. „Haushalte mit geringem Einkommen, kleinen Autos und geringer Kilometerleistung profitieren kaum von diesem Entlastungspaket.“

Gibt es eine Pflicht zur vollständigen Weitergabe?

Eine gesetzliche Pflicht zur vollständigen Weitergabe gibt es nicht. Beim Rabatt im Frühjahr hatten neben dem Ifo-Institut auch die Monopolkommission und das Bundeskartellamt eine unvollständige Weitergabe festgestellt.

Kartellamtspräsident Andreas Mundt räumte demnach ein, eine vollständige Weitergabe könne seine Behörde nicht durchsetzen. Ramona Pop vom Verbraucherzentrale Bundesverband sah ebenfalls deutliche Hinweise auf eine unvollständige Weitergabe.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema