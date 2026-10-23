IG Metall droht Volkswagen mit Arbeitskampf – Frist bis Ende Oktober

Ein Mitarbeiter von Volkswagen streicht im Rahmen eines Presserundgangs im Lichttunnel in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen über einen VW ID.3.

Im Tarifstreit mit Volkswagen hat die IG Metall dem Vorstand eine Frist bis Ende Oktober gesetzt. Die Gewerkschaft fordert, die Kündigung einer Reihe von Tarifverträgen bis dahin zurückzunehmen. „Eine Kündigung, die man übermittelt hat, kann man auch zurücknehmen“, sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger in Hannover. Andernfalls rolle „eine gewaltige Maschinerie“, die den Arbeitskampf bei Volkswagen vorbereite. „Wir suchen den Konflikt nicht, aber wir sind vorbereitet.“

Volkswagen hatte Ende September zehn Tarifverträge gekündigt und damit nach Angaben der Gewerkschaft fast alle Vereinbarungen des Haustarifs aufgehoben. Geregelt sind dort unter anderem Arbeitszeit, Urlaub und Zulagen. Die Unternehmensführung will laut Gröger angesichts des Kostendrucks verschiedene Regelungen anpassen, habe aber bislang keine konkreten Forderungen vorgelegt. Betroffen von den Kündigungen zum 31. Dezember 2026 seien rund 130.000 Beschäftigte der Volkswagen AG in Deutschland, darunter die Marken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge sowie die Komponentensparte. Gröger wertete den Schritt als Vertrauensbruch.

Verhandlungen sollen Ende November beginnen

Die Tarifverhandlungen müssen einer Vereinbarung zufolge spätestens Anfang Dezember beginnen. Als ersten Termin schlug Gröger den 24. November vor. Nach Vorstellung der Gewerkschaft sollen die Gespräche an den bedrohten Standorten Emden, Hannover und Zwickau geführt werden. „Tarifverhandlungen gehören nicht in die Wohlfühlzone der 13. Vorstandsetage“, sagte Gröger. Sie gehörten dorthin, wo die Zukunft der Standorte auf dem Spiel stehe.

Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld. Dabei müsse es nicht bleiben, erklärte Gröger. Durch die Kündigungen sei der Raum für Forderungen eröffnet. Als Beispiele nannte er eine Verlängerung der Altersteilzeit-Regelungen und eine Fortschreibung der Beschäftigungssicherung in die 2030er Jahre hinein.

Am Freitag treffen sich Vertreter von Volkswagen, IG Metall und Betriebsrat in Hannover zu einem weiteren Überprüfungsgespräch. Die Arbeitnehmerseite verlangt Klarheit darüber, ob und wie das Unternehmen die Zusagen aus dem Zukunftstarifvertrag von 2024 einhält. Das Management will im Gegenzug erläutern, warum die damals vereinbarten Einsparungen aus seiner Sicht nicht mehr ausreichen. (mit dpa)

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