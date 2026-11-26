Nach mehr als 24 Stunden Verhandlungen haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie geeinigt.

In den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber nach einem Verhandlungsmarathon von mehr als 24 Stunden geeinigt. Das teilte die IG Metall laut AFP am Donnerstag mit. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Für 17 Uhr kündigte sie eine Pressekonferenz am Verhandlungsort in Mannheim an.



Nach Angaben der AFP verhandelten dort seit Mittwoch gegen 13 Uhr die IG-Metall-Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit den Arbeitgeberverbänden Südwestmetall und Metall NRW. Erreicht werden sollte ein Pilotabschluss mit bundesweiter Wirkung. An der Pressekonferenz sollten auch IG-Metall-Chefin Christiane Benner und Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter teilnehmen.

Was wurde gefordert?

Die IG Metall hatte fünf Prozent mehr Geld bei einer einjährigen Laufzeit gefordert. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bot laut dpa eine Einmalzahlung an, die unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden könne, sowie 1,3 Prozent mehr Geld ab Juli 2028. Die Laufzeit sollte dem Vorschlag zufolge 26 Monate betragen.

Laut AFP schlug die Gewerkschaft zudem vor, dass Betriebe unter bestimmten Bedingungen vom Tarifvertrag abweichen können. Dafür müssten sie jedoch Investitionen zusagen. Dem Verhandlungsmarathon waren bundesweite 24-Stunden-Warnstreiks vorausgegangen. Damit wollte die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, wie die dpa berichtet.

Die wirtschaftliche Lage in der Branche ist laut AFP unterschiedlich. Während die Auto- und Zulieferindustrie schwächelt, boomen unter anderem die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik, die Elektrotechnik und die Wehrtechnik. Südwestmetall erklärte dem Bericht zufolge am Mittwoch, seit dem Höchststand 2019 seien in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit rund 350.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, davon knapp 100.000 in Baden-Württemberg. (mit AFP, dpa)

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