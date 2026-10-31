IG Metall ruft zu Warnstreiks auf – auch in Berlin und Brandenburg

Nach gescheiterten Verhandlungen erhöht die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber. Ab Sonntag sind bundesweit Arbeitsniederlegungen möglich.

Die Tarifverhandlungen sind festgefahren. Die IG Metall setzt nun auf Warnstreiks, um ihre Forderungen durchzusetzen.

Die IG Metall verschärft den Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie. Ab Sonntag, dem 1. November, sollen Beschäftigte bundesweit mit Warnstreiks gegen das Angebot der Arbeitgeber protestieren. Betroffen sind rund 3,7 Millionen Arbeitnehmer. Auch in Berlin und Brandenburg drohen Arbeitsniederlegungen: In der Hauptstadtregion arbeiten rund 96.000 Menschen in der Branche. Die Gewerkschaft reagiert damit auf die aus ihrer Sicht unzureichenden Vorschläge der Arbeitgeber, die eine dauerhafte Lohnerhöhung von 1,3 Prozent erst ab Juli 2028 vorsehen.

„Das sogenannte Angebot der Arbeitgeber provoziert in den Betrieben nur Unverständnis und Wut“, erklärte IG-Metall-Chefin Christiane Benner. Die Arbeitgeber wollten den Beschäftigten „im Ergebnis Geld wegnehmen“. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Geld und eine stärkere Absicherung von Arbeitsplätzen. Mit den angekündigten Warnstreiks will sie den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, bevor die Verhandlungen weitergehen.

Dauerhafte Erhöhung erst 2028

Kern des Streits ist die unterschiedliche Vorstellung darüber, wie stark die Löhne steigen sollen. Die Arbeitgeberverbände hatten eine Einmalzahlung für Juli 2027 und eine dauerhafte Erhöhung der Entgelte um 1,3 Prozent ab Juli 2028 angeboten. Die Einmalzahlung soll ein Prozent des durchschnittlichen Jahresbruttoentgelts betragen. Je nach Tarifgebiet entspricht das zwischen 555 und rund 800 Euro. Unternehmen sollen die Zahlung allerdings unter bestimmten wirtschaftlichen Voraussetzungen aussetzen können.

Für die IG Metall ist das Angebot angesichts der Preisentwicklung nicht akzeptabel. „Die Inflation zieht an, doch die Unternehmen lassen diejenigen hängen, die jeden Tag gute Arbeit in den Betrieben leisten“, kritisierte Tarifvorständin Nadine Boguslawski. Das Angebot bedeute eine „Minus-Runde für die Beschäftigten und eine nachhaltige Schwächung der Wirtschaft“.

Warnstreiks auch in der Hauptstadtregion möglich

Auch in Berlin und Brandenburg ist eine Einigung bislang nicht in Sicht. Bei der zweiten Verhandlungsrunde am 29. Oktober wies die Gewerkschaft das Arbeitgeberangebot zurück. Bezirksleiter Jan Otto bezeichnete es als nicht verhandelbar. Der Arbeitgeberverband VME habe damit die letzte Gelegenheit verpasst, Warnstreiks noch abzuwenden.

Ab Sonntag sind Arbeitsniederlegungen rechtlich wieder möglich. Bis zum Ende der sogenannten Friedenspflicht durften die Tarifparteien während der laufenden Verhandlungen nicht zu Arbeitskämpfen über die tariflichen Streitfragen aufrufen. Die IG Metall erwartet eine erste Protestwelle bereits in der Nacht zum Sonntag. Wie viele Unternehmen und Beschäftigte in Berlin und Brandenburg sich beteiligen werden, ist noch nicht bekannt.

Die Gewerkschaft begründet ihren Kurs auch mit den unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen innerhalb der Branche. Während Teile der Autoindustrie und ihrer Zulieferer unter Druck stünden, entwickelten sich andere Bereiche wie die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik und die Wehrtechnik besser. „Wir brauchen und bieten passgenaue, tarifliche Lösungen für alle Betriebe zwischen Krise und Boom“, sagte Boguslawski. Ein pauschaler Verzicht auf Lohnerhöhungen sei aus Sicht der Gewerkschaft deshalb der falsche Weg.

Die Arbeitgeber hatten ihr Angebot mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation der Industrie begründet. Die IG Metall hält dagegen, dass fehlende Kaufkraft auch die Nachfrage und damit die wirtschaftliche Entwicklung schwäche. Mit den Warnstreiks soll diese Auseinandersetzung nun auch in den Betrieben sichtbar werden.

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