Tesla investiert drei Milliarden Euro in Grünheide und will dort das Robotaxi Cybercab bauen. Die Gewerkschaft sieht darin Rückenwind im Streit um Löhne.

Viele Fahrzeuge von Mitarbeitern stehen im regnerischen Herbstwetter auf Parkplätzen vor der Gigafactory Berlin-Brandenburg.

Die IG Metall begrüßt die Ausbaupläne von Tesla in Grünheide und verbindet sie mit einer klaren Botschaft an das Unternehmen. „Dass jetzt so viel Personal gebraucht wird, eröffnet den Kolleginnen und Kollegen im Werk ganz neue Möglichkeiten, ihre Ansprüche und Vorstellungen von guten Arbeitsbedingungen durchzusetzen“, sagte Jan Otto, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen.



Die Ankündigung sei eine gute Nachricht für die Beschäftigten und für die gesamte Industrieregion. Brandenburg werde „immer mehr zu einem führenden Standort der Autoindustrie“.

Neue Halle für eine Million Robotaxis

Tesla hatte am Montag angekündigt, rund drei Milliarden Euro in den Ausbau seines einzigen europäischen Autowerks zu investieren. In einer neuen Produktionshalle sollen später bis zu eine Million Cybercabs gefertigt werden - fahrerlose Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale. Der Bau soll im ersten Halbjahr 2027 beginnen, die Produktion 2029 starten.



Für den Ausbau sucht Tesla nach eigenen Angaben unmittelbar mehrere Hundert Mitarbeiter für Bau und Fertigungsplanung. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem „großen Tag für Brandenburg“.

Schon vor der Ankündigung hatte Tesla einen hohen Personalbedarf gemeldet. Insgesamt 3500 neue Stellen sollen in der Fahrzeug- und Batteriezellfertigung entstehen, um die Produktion auf bis zu 7500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. In den vergangenen Monaten seien bereits 2000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, sagte eine Sprecherin. Zuletzt hatte das Werk 12.600 Beschäftigte, zwischenzeitlich waren es weniger als 11.000.

Welche Rolle Tesla für den regionalen Arbeitsmarkt spielt, zeigen Zahlen der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). „Wir haben in den Aufbaujahren 1600 Jobsuchende zu Tesla vermittelt. Die Hälfte davon war zuvor langzeitarbeitslos und hat Leistungen im Jobcenter bezogen“, teilte die Behörde der Berliner Zeitung mit.

Streit um den Tarifvertrag

Zwischen IG Metall und Tesla schwelt seit Jahren ein Konflikt. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag und kürzere Arbeitszeiten, die Werksleitung lehnt beides ab. Zum 1. Oktober erhöhte Tesla die Löhne um bis zu fünf Prozent.

Im vergangenen Dezember hatte Otto den Abstand zum Tarifniveau unter Berücksichtigung der längeren Arbeitszeiten noch auf 30 bis 35 Prozent beziffert. Bei der Betriebsratswahl im März wurde die IG Metall nur zweitstärkste Kraft. Sie hat die Wahl gerichtlich angefochten.

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