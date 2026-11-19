Im Tarifstreit erhöht die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber. Ab Freitag sollen Beschäftigte in mehreren Bundesländern ganztägig die Arbeit niederlegen.

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Die IG Metall ruft am Freitag Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Berlin, Brandenburg und Sachsen zu ganztägigen Warnstreiks auf. Einige wenige Vorläufer seien bereits am Donnerstag gestartet, teilte die Gewerkschaft mit. Auch in zahlreichen weiteren Bundesländern seien für Freitag ganztägige Ausstände geplant.

Mit den 24-Stunden-Streiks will die Gewerkschaft den Druck im laufenden Tarifkonflikt erhöhen. „Die Arbeitgeber haben die Tarifauseinandersetzung mit ihrem Generalangriff auf Tarifstandards und Arbeitsplätze eskaliert. Jetzt halten die Beschäftigten mit aller Kraft dagegen“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Jan Otto laut Mitteilung. In den beteiligten Betrieben hätten sich die Belegschaften mit überwältigenden Mehrheiten für die ganztägigen Ausstände ausgesprochen. Die kürzeren Warnstreiks über mehrere Stunden gingen parallel weiter.

Arbeitgeber kritisieren Vorgehen der Gewerkschaft

Die Arbeitgeberseite wirft der IG Metall vor, den Unternehmen unnötigen Schaden zuzufügen. „Mit diesen Tagesstreiks stellen sich die Beschäftigten selbst ein Bein“, sagte Henning Brandes, Verhandlungsführer des Verbands der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg. Die Kosten seien zu hoch. Er forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Den formellen Beschluss für die ganztägigen Warnstreiks hatte der Bundesvorstand der Gewerkschaft am Donnerstag vergangener Woche gefasst.

Die dritte Verhandlungsrunde war zuletzt bundesweit ohne Einigung zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über eine Laufzeit von 26 Monaten eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent im Jahr 2028 angeboten. (mit dpa)

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